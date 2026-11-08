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Moto2 Qatar, pioggia di penalità a Lusail: González e Guevara arretrano, Vietti vola in prima fila

In Pista
di Elisabetta Lubrani
Moto2 Qatar: la griglia è rivoluzionata
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La griglia della Moto2 a Lusail cambia volto a qualifiche finite. Gli Steward hanno inflitto tre posizioni di penalità a ben otto piloti e tra questi ci sono entrambi i protagonisti della corsa al titolo: Manuel González e Izan Guevara, che si presentano al GP del Qatar separati da appena 3,5 punti.
Il motivo della sanzione è lo stesso per tutti: un passaggio troppo lento in Curva 1 che ha finito per ostacolare Dani Munoz, in arrivo a velocità di qualifica. Una situazione che in Moto2 si ripete spesso, quando i piloti rallentano in cerca della scia giusta, e che stavolta i commissari hanno deciso di punire senza fare distinzioni.

González e Guevara, la sfida riparte da dietro

Per il leader del Mondiale il colpo è pesante. Nel pomeriggio González aveva firmato il secondo tempo in qualifica, sfiorando la pole e mettendo la terza fila di Guevara tra sé e il rivale, come avevamo raccontato in Moto2 Qatar, Escrig centra la prima pole ma sorride González: Guevara scivola in terza fila. Con la retrocessione, invece, scatterà dalla quinta casella dello schieramento.
Anche Guevara perde terreno e partirà in decima posizione. Il vantaggio di griglia resta quindi dalla parte di González, ma entrambi dovranno farsi largo nel gruppo fin dal via, in una gara in cui ogni punto può spostare gli equilibri del campionato.

Gli altri penalizzati e il warning a Lunetta

La lista dei sanzionati, oltre ai due contendenti al titolo, comprende:
  • Barry Baltus
  • Ayumu Sasaki
  • Senna Agius
  • Zonta van den Goorbergh
  • Xabi Zurutuza
  • Adrian Huertas
Nessuna penalità in griglia, invece, per Luca Lunetta. Il pilota italiano se l'è cavata con un semplice warning, dopo essere stato richiamato per aver ostacolato Joe Roberts in Curva 1 durante le FP2.

Vietti approfitta, prima fila con Escrig e Holgado

A sorridere è Celestino Vietti. Lo scivolamento di González gli spalanca le porte della prima fila: il pilota italiano scatterà terzo, al fianco di Dani Holgado e del poleman Alex Escrig, autore della sua prima pole position in carriera e della prima per il telaio Forward.
In gara Vietti avrà l'occasione di giocarsela davanti, mentre alle sue spalle González e Guevara proveranno a rimontare senza perdersi di vista. A Lusail il Mondiale Moto2 potrebbe prendere una direzione decisiva.
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