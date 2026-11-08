Le scuse sono arrivate subito, la retromarcia no. Fermin Aldeguer è passato dal box Ducati dopo la Sprint del Qatar per chiedere scusa a Pecco Bagnaia, ma davanti ai microfoni ha difeso il tentativo di sorpasso che ha spedito in aria il pilota piemontese. Una posizione che non chiude le polemiche, anzi: nel paddock c'è chi sostiene che lo spagnolo non avrebbe nemmeno dovuto essere al via.

Il conto per Bagnaia è pesante: fratture al quarto e al quinto metatarso del piede destro e weekend finito, come abbiamo raccontato in Bagnaia fratturato, GP Qatar finito: come sta il pilota Ducati . Aldeguer, al rientro dopo aver saltato Australia e Malesia per infortunio, è stato punito con un doppio Long Lap, scontato nella ripartenza della Sprint chiusa all'11° posto.

La versione di Aldeguer

Il pilota Gresini ha ricostruito il contatto partendo dalla lotta con Pedro Acosta, uscito male dalla curva 15. "Prima di tutto, voglio chiedere scusa a Pecco e alla squadra. Sono già passato dal suo box e ho cercato di spiegare nel modo più chiaro possibile quello che è successo. La caduta è stata spettacolare, però non credo di aver fatto una manovra così folle, per come la vedo io". Il problema, secondo lui, è stata la traiettoria sporca: "Sappiamo che qui in Qatar, quando esci dalla traiettoria, è un po' una lotteria. Non sono riuscito a frenare la moto come avrei voluto".

Aldeguer nega anche di aver staccato troppo tardi: "Il problema è che Pecco stava facendo una traiettoria molto più larga, preparando l'uscita di curva, e me lo sono trovato davanti". Alla TV spagnola ha dichiarato: "Non è stato nemmeno un tocco enorme, ma è vero che ho preso la sua ruota posteriore ed è successa una caduta così spettacolare. È andata meglio di come sarebbe potuta andare, questa è la cosa più importante".

Tra autocritica e giustificazioni

Il tono non è sempre stato lo stesso. A Sky Sport lo spagnolo è sembrato più severo con se stesso: "Un errore gravissimo il mio, ma purtroppo le gare sono anche queste".

Sul piano sportivo, Aldeguer non ha cambiato gomme alla ripartenza proprio perché si aspettava una sanzione, e dopo i due Long Lap ha comunque trovato un passo che lo soddisfa. Interpellato sul calendario, ha detto che 44 gare a stagione sono sicuramente troppe e che i piloti dovrebbero unirsi per trovare una soluzione. Ora la gara lunga di Lusail: lui cerca il riscatto, la Ducati factory dovrà correrla senza Bagnaia.