Bagnaia fratturato, GP Qatar finito: come sta il pilota Ducati

Pecco Bagnaia infortunato nel pauroso incidente avvenuto nei primi giri della "prima" MotoGP Sprint a Lusail: cos'è successo e la situazione del pilota Ducati.

Pecco Bagnaia ha riportato due fratture al piede destro (una sembra scomposta) ed è quindi fuori dal Dopo il botto da paura, il responso che non fa sorridere:ha riportato due fratture al piede destro (una sembra scomposta) ed è quindi fuori dal GP Qatar . Forse dovrà pure essere operato, ma è ancora da accertare, prima serviranno ulteriori esami in ospedale. Finale davvero amaro per il pilota Ducati, che a Lusail sembrava aver ritrovato un certo smalto ed era a ridosso della zona podio nel via della MotoGP Sprint odierna. Gara durata purtroppo solo un paio di giri per l'errore di Aldeguer...

Il responso dopo i controlli al Centro Medico

Queste le parole ufficiali del dottor Angel Charte, Direttore Medico della MotoGP: "Gli esami medici iniziali effettuati su Francesco Bagnaia presso il Centro Medico del Circuito Internazionale di Lusail hanno rivelato due fratture al piede destro, che interessano il quarto e il quinto metatarso. Il pilota verrà trasferito questa sera all'ospedale di Doha per ulteriori accertamenti al fine di stabilire se le fratture richiedano un intervento chirurgico".

In diretta TV si era ipotizzato già il ritorno in Italia per essere operato quanto prima, ma al momento quindi non c'è certezza, come si può vedere dalla nota pubblicata dal team Ducati non appena ricevute le prime notizie. Come detto, si sta rivelando un fine settimana decisamente più positivo per Pecco Bagnaia, rivisto con costanza nelle zone alte della classifica ed alla fine 5° in griglia di partenza per le due gare in programma in Qatar. Purtroppo il finale è ben altro, non ci voleva proprio nel momento in cui stava tornando un po' di fiducia... Vedremo ora come procederà la situazione, dopo questo GP ci sono un paio di settimane di pausa prima di andare in Portogallo ed a seguire a Valencia, in base all'evolversi della situazione potremmo rivederlo al momento del ritorno nella penisola iberica. Ma sono discorsi prematuri, ora attendiamo altre notizie sulla sua condizione.