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Sprint MotoGP Qatar: Marquez trionfa, ma è furia Aprilia per la caduta di Bezzecchi. La classifica aggiornata

MotoGP
di Matteo Bellan
Marc Marquez e Marco Bezzecchi nella sprint race MotoGP in Qatar
MotoGP Qatar: Marc Marquez vince la Sprint tra le polemiche Aprilia
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Ducati si gode il successo del suo fenomeno, protagonista di un contatto che ha posto fine alla sprint race di Bezzecchi: team di Noale arrabbiato, ma comunque sul podio con un eroico Martin.
Marc Marquez si impone nella Sprint MotoGP del Gran Premio del Qatar 2026. La gara è ripartita dopo la bandiera esposta per l'incidente Bagnaia-Aldeguer, il campione in carica è scattato bene prendendosi la leadership, poi c'è stato un duello con Marco Bezzecchi che è sfociato nel contatto all'inizio del quarto giro. Il pilota Aprilia è caduto e i commissari non hanno comminato alcuna penalità allo spagnolo, il team di Noale è arrabbiatissimo. Sul podio salgono anche Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin, sorpassato all'ultimo giro dalla Ducati del team VR46.
Domenica nella gara lunga Marquez ha la possibilità di laurearsi campione del mondo MotoGP 2026 in caso di vittoria, se Martin non va a punti.

GP Qatar: cronaca e risultati della sprint race

1° GIRO: Bezzecchi mantiene la leadership alla partenza della sprint, seguito da Marquez, Di Giannantonio, Fernandez e Bagnaia. Martin undicesimo. CADUTA DI PECCO IN CURVA 16 DOPO CONTATTO CON ALDEGUER! Il pilota del team factory Ducati è letteralmente volato e ha avuto un forte impatto sull'asfalto. Errore del collega spagnolo del team Gresini.
2° GIRO: Bezzecchi sempre davanti, ma Marquez è vicino. Più distanti Diggia, Fernandez e il resto del recupero. Intanto viene comunicato che l'incidente Bagnaia-Aldeguer verrà rivisto a fine gara. BANDIERA ROSSA! Pecco dichiarato cosciente, per fortuna, ma ovviamente è stato portato al Centro Medico del Lusail International Circuit.
LA SPRINT RACE RIPARTE CON 10 GIRI E LE POSIZIONI DI PARTENZA STABILITE DALLE QUALIFICHE. UFFICIALE ANCHE CHE ALDEGUER DOVE SCONTARE UNA DOPPIA LONG LAP PENALTY.
1° GIRO: Marquez brucia Bezzecchi e si mette in vetta alla corsa. Di Giannantonio, Zarco, Fernandez alle spalle del pilota 72 Aprilia. Martin si porta sesto dopo aver superato anche Acosta.
2° GIRO: Martin infila Fernandez e diventa quinto, punta Zarco. Bezzecchi prova a superare Marquez nell'ultimo settore, però il ducatista risponde e si rimette davanti.
3° GIRO: Martin si è portato in quarta posizione dopo aver superato Zarco e aver siglato il giro più veloce.
4° GIRO: contatto Marquez-Bezzecchi in curva 1, cade il pilota Aprilia! Marc era andato un po' largo, Bez si era infilato ed è stato steso dal contatto col rivale. Martin si è portato in seconda posizione e dà battaglia a Marquez.
6° GIRO: terzetto Marquez-Martin-Diggia davanti, più staccati Fernandez, Zarco, Acosta e Bastianini. NESSUNA AZIONE CONTRO MARC PER IL CONTATTO CON BEZZECCHI. Rivola, inquadrato, si vede che batte le mani e dice "Bravi, bravi".
7° GIRO: Marquez ha 8 decimi di vantaggio su Martin.
8° GIRO: Marc guadagna su Jorge, tallonato da Diggia.
10° GIRO: Di Giannantonio sorpassa un Martin in sofferenza e diventa secondo. Vittoria di Marquez, sul podio anche Diggia e Martinator.
Classifica Sprint Race MotoGP Lusail Qatar
MotoGP Qatar, risultati Sprint: la classifica finale a Lusail

Mondiale MotoGP 2026: le nuove classifiche piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP
  1. Marc Marquez 411 punti
  2. Jorge Martin 362 punti (-49)
  3. Marco Bezzecchi 332 (-79)
  4. Pedro Acosta 299
  5. Ai Ogura 281
  6. Fabio Di Giannantonio 274
  7. Raul Fernandez 242
  8. Alex Marquez 197
  9. Pecco Bagnaia 173
  10. Enea Bastianini 136
  11. Fermin Aldeguer 125
  12. Brad Binder 118
  13. Luca Marini 117
  14. Fabio Quartararo 79
  15. Diogo Moreira 78
  16. Franco Morbidelli 65
  17. Johann Zarco 56
  18. Joan Mir 33
  19. Jack Miller 31
  20. Alex Rins 29
  21. Toprak Razgatlioglu 18
  22. Maverick Vinales 12
  23. Augusto Fernandez 6
  24. Pol Espargaro 5
  25. Somkiat Chantra 3
  26. Takaaki Nakagami 3
CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP
  1. Ducati
  2. Aprilia
  3. KTM
  4. Honda
  5. Yamaha

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Marc Marquez

diMatteo Bellan

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