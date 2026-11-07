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SportBike: BrCorse fa sul serio, una coppia di talenti per puntare al Mondiale

In Pista
di Elisabetta Lubrani
SportBike: Yamaha BR racing conferma Carter Thompson
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Un australiano, uno svizzero, la moto giapponese e una gestione tutta italiana. Detta cosi fa sorridere, invece il team BrCorse annuncia la formazione di riferimento del Mondiale SportBike 2027 con l'avallo ufficiale di Yamaha Europe.
Sulle R7 a fianco del confermato australiano Carter Thompson ci sarà lo svizzero Noah Dettwiler, ormai recuperato dal gravissimo incidente in Moto3 a Sepang 2026 che fece addirittura temere per la sua vita. Una coppia di talenti che punta decisamente in alto.

Thompson lanciatissimo

Il diciannovenne Thompson ha chiuso al terzo posto la classifica generale della stagione inaugurale del Campionato del Mondo Sportbike. Dopo un avvio di stagione complesso, l'introduzione della R7 modello 2026 a Misano ha segnato un netto passo avanti per il Team BrCorse: proprio in occasione delle prime gare con la nuova moto, Thompson ha conquistato il suo primo podio stagionale.
Nel corso della seconda parte dell'anno, il pilota australiano ha ottenuto due vittorie schiaccianti e altri quattro piazzamenti a podio, aggiudicandosi così la medaglia di bronzo nella classifica di campionato.

Noah Dettwiler pronto per un'altra sfida iridata

Nel Team BrCorse di Andrea Brambilla, Thompson sarà affiancato da Noah Dettwiler. Si tratta di un ritorno alle competizioni di livello mondiale, a seguito del grave incidente occorsogli durante il Gran Premio della Malesia del 2025, che ha rischiato di porre fine alla sua carriera. Il Campionato del Mondo FIM Sportbike 2027 prenderà il via presso l'Autódromo Internacional do Algarve, dal 19 al 21 marzo; pochi giorni prima, il 15 marzo, il circuito portoghese ospiterà anche il primo test ufficiale dell'anno per la categoria. Carter Thompson - Team BrCorse

Parola di Carter Thompson

"Sono davvero felice di confermare che tornerò con Yamaha e BrCorse per la stagione 2027 nel FIM World Sportbike Championship. Nel corso del 2026 abbiamo costruito molto insieme e aver chiuso al terzo posto nel campionato inaugurale ci offre un'ottima base su cui lavorare. Non vedo l'ora di proseguire questo percorso con Yamaha e con il team, continuando a spingere per lottare per il titolo il prossimo anno. La Yamaha R7 ha dimostrato il suo potenziale in questa stagione e credo che abbia tutte le carte in regola per vincere. Sono entusiasta della sfida che mi attende e non vedo l'ora di tornare in pista nel 2027."

Il ritorno di Noah Dettwiler

"Sono davvero felice ed entusiasta di unirmi al Team BrCorse per la stagione 2027; per me si tratta di un ritorno alle gare a tempo pieno dopo un lungo anno dedicato al recupero. Sono felicissimo di avere questa opportunità, di iniziare a lavorare e crescere insieme al team; non vedo l'ora di provare la R7 per la prima volta e che la stagione abbia inizio."
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

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