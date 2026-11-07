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Moto3 Qatar, Quiles in pole nonostante due cadute: il duello finale con Almansa non c'è mai stato

In Pista
di Elisabetta Lubrani
Moto3 Qatar: la pole è di Maximo Quiles
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Due cadute nel weekend non hanno fermato Maximo Quiles. Il campione del mondo Moto3 2026 si è preso la pole position del Gran Premio del Qatar con il tempo di 2'02"288, a un soffio dal record della pista di Lusail, davanti a David Almansa e Brian Uriarte. Ma la vera notizia è quello che non è successo: il confronto diretto tra i due più veloci nell'ultimo tentativo è saltato, perché i primi tre sono usciti dai box troppo tardi.

Almansa a un millesimo, poi cede

Lo spagnolo del team Aspar ha impostato la Q2 cercando di girare da solo, senza nessuno in scia. Al primo giro lanciato ha fermato il cronometro sul 2'03"025, con David Munoz e la Honda di Adrian Fernandez alle sue spalle. Nel secondo tentativo Almansa e Alvaro Carpe lo hanno messo sotto pressione, ma Quiles ha risposto subito con il crono che poi è valso la pole.
Il pilota Intact GP, vicecampione del mondo e specialista del giro secco con il miglior bilancio in qualifica del gruppo, è arrivato al terzo intertempo con appena un millesimo di ritardo. Negli ultimi metri però ha lasciato sul tracciato un decimo. Carpe a quel punto era a oltre mezzo secondo, mentre Fernandez, sesto, pagava già un secondo intero.

Il giro finale che nessuno ha fatto

Con un giro che dura poco più di due minuti, il tempismo diventa decisivo. Quiles, Almansa e anche Carpe hanno lasciato la pit lane troppo tardi e non hanno potuto completare un ultimo tentativo. La scommessa è comunque andata a buon fine: il gruppone riuscito a passare sotto la bandiera ha migliorato, ma non abbastanza da scalzare i primi due. L'unico a salire in prima fila è stato Uriarte, terzo nella classifica del Mondiale. La seconda fila sarà composta da Carpe, Munoz e Fernandez.

Quiles vigilia agitata

Il venerdì di Quiles non era stato tranquillo. Dopo aver dominato le FP1, nell'ultimo giro della sessione era volato in modo pesante. Nel pomeriggio aveva comunque battuto Almansa nelle prove valide per l'accesso alla Q2. Nelle FP1 erano finiti a terra anche Munoz, fermo dopo meno di tre giri, e Matteo Bertelle, costretto a saltare il resto del weekend per la frattura di una mano. A Lusail ha debuttato inoltre il sudafricano Kgopotso Mononyane, al posto dell'infortunato Cormac Buchanan.
Il titolo è già suo, ma Quiles si presenta alla gara con la pole e la sensazione di avere ancora margine. Almansa avrà il compito di provare a rovinargli la festa partendo dalla stessa fila.
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