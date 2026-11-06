Ducati davanti ad Aprilia nella prima sessione di prove libere a Lusail: il campione in carica precede Bez, mentre il rientrante Martin è quinto.

Sabbia in pista e necessità di girare per pulire l'asfalto, ma i piloti MotoGP sono abituati a questo scenario nelle FP1 del Gran Premio del Qatar. Il più veloce di tutti è stato Marc Marquez con il miglior tempo di 1'52"728. In questo weekend il ducatista può laurearsi campione del mondo per la decima volta in carriera e ha mandato subito un messaggio chiaro alla concorrenza. Aprilia comunque c'è, almeno con Marco Bezzecchi, secondo nella classifica dei tempi con 110 millesimi di ritardo.

Da Yamaha ad Alex Marquez: gli assenti a Lusail

Da ricordare che nei giorni scorsi Yamaha ha annunciato che non avrebbe preso parte al Gran Premio del Qatar , dato che non ci sarebbero le condizioni per svolgere l'evento in totale sicurezza. Oltre a Fabio Quartararo e Alex Rins del team factory, non ci sono neanche le M1 di Jack Miller e di Toprak Razgatlioglu. Nel caso del tre volte campione del mondo Superbike, la stagione MotoGP 2026 era già terminata con anticipo a causa di un infortunio.

Non è presente a Lusail neanche Alex Marquez, operato nei giorni scorsi alla spalla destra e alla mano sinistra. Il suo obiettivo è quello di tornare nel GP del Portogallo a Portimao (20-22 novembre). Il suo posto nel team BK8 Gresini viene preso da Iker Lecuona, che negli scorsi GP aveva sostituito Fermin Aldeguer, al rientro proprio in questo weekend.

Nel box Honda HRC, invece, manca Joan Mir: il campione MotoGP 2020 è alle prese con alcuni problemi di salute e si è dovuto fermare nuovamente dopo il primo stop post-Misano che gli aveva fatto saltare i successivi quattro gran premi. Al rientro a Sepang sono riaffiorati i vecchi problemi, quindi la scelta più saggia era quella di saltare il Qatar. Sulla sua RC213V sale un altro pilota del Mondiale Superbike, ovvero Jake Dixon.

Dixon cade immediatamente con la Honda

Battesimo da dimenticare per Dixon con la Honda: dopo neanche 5 minuti dall'inizio delle FP1 è caduto in curva 15. Poco prima aveva rischiato un pericoloso contatto con l'Aprilia di Ai Ogura. Per il pilota britannico la MotoGP è un mondo praticamente nuovo, l'esperienza del 2021 nei GP a Silverstone e Aragon con la Yamaha M1 del team Petronas SRT è lontana nel tempo e tante cose sono cambiate da allora. La giornata di oggi è soprattutto di apprendimento, qualche errore è normale, come è normale vederlo in ultima posizione.

Battaglia tra Marquez e Bezzecchi

Marquez e Bezzecchi hanno occupato le prime due posizioni per tutto il turno, praticamente. Sembrano essere quelli più a posto, anche se nelle Prequalifiche del pomeriggio ci saranno condizioni più simili a quelle di sprint race e gara lunga, quindi sarà in tale occasione che misureremo meglio i valori su una pista che sarà anche più gommata.

Alle spalle della Ducati numero 93 e dell'Aprilia numero 72 c'è la Ducati numero 49 del team VR46 guidata da Fabio Di Giannantonio, che incassa oltre 4 decimi dal leader delle FP1. In top 5 anche la KTM di Pedro Acosta e l'Aprilia del rientrante Jorge Martin, le cui condizioni fisiche sono notevolmente migliorate rispetto a Sepang. Sesto tempo per Pecco Bagnaia, che al Lusail International Circuit spera di essere molto più competitivo in confronto a quanto si è visto negli scorsi deludenti gran premi MotoGP.

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