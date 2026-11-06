Vai al contenuto
MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Energica riparte da EICMA 2026: il piano di rilancio del marchio delle MotoGP elettriche

Novità
di Diana Tamantini
energica-eicma-2026
Seguici su Google News
Il rilancio globale di Energica passa da EICMA 2026: ricambi di nuovo disponibili e una gamma pronta a rinascere. Cosa sappiamo al momento.
Ad inizio anno era stata annunciata la ripartenza dopo il fallimento, a EICMA 2026 si riaccendono i riflettori su Energica, marchio modenese di moto elettriche e primo costruttore impegnato nel Mondiale MotoE, costola elettrica del Motomondiale (campionato ormai defunto). Un'occasione di rilievo al Salone di Milano, per avere una platea decisamente molto ampia per presentare la sua nuova strategia di rilancio globale. Una rinascita del brand che si basa su un modello industriale profondamente rinnovato, dal cuore ingegneristico ancora in Italia mentre la produzione è stata spostata in India (per ottimizzare i costi).

Nessuna novità, ma Energica ricarica le batterie 

Possiamo dire così, visto che stiamo parlando di un marchio che ha puntato tutto sull'elettrico. Non c'è nessun modello nuovo al momento, per le novità bisogna aspettare ancora un po', visto che la priorità è chiaramente ripristinare la catena di fornitura, aggiornando anche i quattro modelli già esistenti, che beneficeranno di un taglio del 20% sui prezzi grazie alla nuova riorganizzazione, rendendo i modelli più competitivi sul mercato. La Experia, crossover elettrica nata per il mototurismo, sarà la prima a tornare in produzione, per poi far rivivere piano piano tutta la gamma, dalla supersportiva Ego (la prima MotoE, in versione Ego Corsa) alla hypernaked Eva Ribelle alla classic-roadster EsseEsse9.
La nuova proprietà internazionale è arrivata per garantire stabilità finanziaria e una visione di mercato più ampia, ma adesso servono anche mosse concrete per far ripartire il marchio. La prima mossa della nuova dirigenza è stata la riattivazione della fornitura di ricambi ufficiali, fondamentale per dare continuità e supporto ai già proprietari di moto Energica rimasti temporaneamente scoperti durante la liquidazione. La ricerca e sviluppo di base a Modena si concentrerà in questa fase sull'evoluzione tecnologica di queste piattaforme, prima di passare al design di nuovi veicoli da zero. La ripartenza ha preso piede, vedremo passo passo quali saranno i prossimi sviluppi.

Leggi anche

Dal fallimento alla ripartenza: Energica annuncia il vero nuovo inizio nel 2026Dal fallimento alla ripartenza: Energica annuncia il vero nuovo inizio nel 2026
Energica: all'asta l'azienda che realizzò le prime MotoGP elettricheEnergica: all'asta l'azienda che realizzò le prime MotoGP elettriche
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
EicmaEnergica Motorcycles

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Novità: ecco come parcheggiare a Eicma 2026
Novità

EICMA 2026, moto gratis al PM1 di Porta Ovest: ma occhio al Telepass

Novità: Voge 660RR
Novità

Voge rilancia il quattro cilindri: la 660RR guida l'offensiva 2027 presentata a EICMA

in-motion-eicma-2026
Novità

Airbag moto, le nuove frontiere della sicurezza: le novità In&motion a EICMA 2026

Altre notizie

Marc Marquez sulla Ducati Desmosedici MotoGP con tuta e casco addosso

GP Qatar, classifica FP1: duello acceso Marquez-Bezzecchi, Dixon subito KO

MotoGP
Novità: ecco come parcheggiare a Eicma 2026

EICMA 2026, moto gratis al PM1 di Porta Ovest: ma occhio al Telepass

Novità
sallustro-aggiornamento-raccolta-fondi

Una raccolta fondi per Salvo Sallustro, futuro da ricostruire dopo il Manx GP: la situazione

In Pista
Fabio Di Giannantonio

'Diggia' lamenta 12 km/h in meno: messaggio criptico per la Ducati

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez in Qatar: l'ultima bordata ai rivali dell'Aprilia

MotoGP

Articoli popolari

Personaggi: Storm Stacey

Come si batte Michael Dunlop sulle strade della North West 200? Chiedetelo a Storm Stacey

In Pista
Pedro Acosta pilota KTM MotoGP festeggia una vittoria spruzzando lo champagne

Pedro Acosta sorprende anche KTM: ecco cosa rende speciale il futuro pilota Ducati

MotoGP
Novità: Royal Enfield Himalayan 750

Royal Enfield Himalayan 750 a EICMA 2026: nuovo bicilindrico 743 cc e prezzi da 7.390 euro

Novità
Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP seduto nel box con tuta e capello addosso

Jorge Martin: "Solo Marquez può vincere o perdere il Mondiale". Arriva la risposta di Marc

MotoGP
Remy Gardner pilota del team GRT Yamaha WorldSBK seduto nel box

Remy Gardner cerca una svolta in SBK: annunciata una novità importante per il 2027

Superbike
Privacy and cookie settings

Loading