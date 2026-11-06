Vai al contenuto
MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

EICMA 2026, moto gratis al PM1 di Porta Ovest: ma occhio al Telepass

Novità
di Elisabetta Lubrani
Novità: ecco come parcheggiare a Eicma 2026
Seguici su Google News
Chi raggiunge EICMA 2026 in sella può lasciare la moto gratis a pochi passi dai padiglioni, ma rischia di pagare lo stesso se dimentica acceso il Telepass. Gli organizzatori hanno riservato alle due ruote il parcheggio PM1, al piano terra, presso Porta Ovest del quartiere fieristico di Rho. C'è però un avvertimento preciso: i varchi leggono i dispositivi di telepedaggio.

PM1, la sosta per chi arriva in moto

Il vantaggio è evidente: niente moto parcheggiata lontano dalla Fiera e nessun viaggio in metropolitana per arrivare agli ingressi. L'area del PM1 è pensata apposta per i motociclisti e permette di entrare direttamente nella manifestazione, aperta da venerdì 6 novembre.
Il problema riguarda chi ha montato sulla moto un apparecchio Telepass o UnipolMove. Gli organizzatori chiedono di disattivarlo o di schermarlo prima di passare dal varco, altrimenti scatta l'addebito automatico e poi tocca chiedere il rimborso ad APCOA. Per chi usa Telepass, il pagamento nei parcheggi convenzionati si può spegnere dall'area riservata del servizio.

15.000 posti auto, ma serve la prenotazione

Anche quest'anno EICMA ha messo in piedi un piano di mobilità con ATM e Comune di Milano per alleggerire il traffico attorno a Fiera Milano Rho. Per le giornate dal 6 all'8 novembre sono stati annunciati circa 15.000 posti auto gratuiti, tra parcheggi di interscambio e altre aree. Il ticket d'ingresso da solo non basta: la sosta va prenotata sulla biglietteria ufficiale EICMA al momento dell'acquisto del biglietto, fino a esaurimento posti. Secondo ATM la gratuità copre al massimo 15 ore.
Un dettaglio da non sottovalutare: sui siti ufficiali la prenotazione dei parcheggi ATM è indicata per sabato 7 e domenica 8. Chi punta a venerdì 6 farà bene a verificare prima la disponibilità sul portale.
2

Gli interscambi ATM linea per linea

I parcheggi di interscambio collegati alla metropolitana sono 11. I più pratici sono quelli sulla M1, perché portano a Rho Fiera senza cambi di linea:
  • M1: Molino Dorino, San Leonardo, Bisceglie
  • M2: Abbiategrasso, Famagosta, Cascina Gobba
  • M3: San Donato, Rogoredo, Maciachini
  • M4: Forlanini
Nel weekend si aggiungono 1.350 posti gratuiti allo Stadio San Siro, servito dalla M5: da lì si passa sulla M1 con il cambio a Lotto. Ad Abbiategrasso, Forlanini, Molino Dorino e Rogoredo le sbarre riconoscono in automatico la targa registrata nella prenotazione. Negli altri parcheggi bisogna conservare il voucher e seguire le istruzioni per ottenere il titolo di uscita: un passaggio da tenere a mente prima di tuffarsi tra le novità del Salone.
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Voge rilancia il quattro cilindri: la 660RR guida l'offensiva 2027 presentata a EICMAVoge rilancia il quattro cilindri: la 660RR guida l'offensiva 2027 presentata a EICMA
Airbag moto, le nuove frontiere della sicurezza: le novità In&motion a EICMA 2026Airbag moto, le nuove frontiere della sicurezza: le novità In&motion a EICMA 2026
Eicma

diElisabetta Lubrani

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

energica-eicma-2026
Novità

Energica riparte da EICMA 2026: il piano di rilancio del marchio delle MotoGP elettriche

Novità: Voge 660RR
Novità

Voge rilancia il quattro cilindri: la 660RR guida l'offensiva 2027 presentata a EICMA

in-motion-eicma-2026
Novità

Airbag moto, le nuove frontiere della sicurezza: le novità In&motion a EICMA 2026

Altre notizie

energica-eicma-2026

Energica riparte da EICMA 2026: il piano di rilancio del marchio delle MotoGP elettriche

Novità
Marc Marquez sulla Ducati Desmosedici MotoGP con tuta e casco addosso

GP Qatar, classifica FP1: duello acceso Marquez-Bezzecchi, Dixon subito KO

MotoGP
sallustro-aggiornamento-raccolta-fondi

Una raccolta fondi per Salvo Sallustro, futuro da ricostruire dopo il Manx GP: la situazione

In Pista
Fabio Di Giannantonio

'Diggia' lamenta 12 km/h in meno: messaggio criptico per la Ducati

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez in Qatar: l'ultima bordata ai rivali dell'Aprilia

MotoGP

Articoli popolari

Personaggi: Storm Stacey

Come si batte Michael Dunlop sulle strade della North West 200? Chiedetelo a Storm Stacey

In Pista
Pedro Acosta pilota KTM MotoGP festeggia una vittoria spruzzando lo champagne

Pedro Acosta sorprende anche KTM: ecco cosa rende speciale il futuro pilota Ducati

MotoGP
Novità: Royal Enfield Himalayan 750

Royal Enfield Himalayan 750 a EICMA 2026: nuovo bicilindrico 743 cc e prezzi da 7.390 euro

Novità
Remy Gardner pilota del team GRT Yamaha WorldSBK seduto nel box

Remy Gardner cerca una svolta in SBK: annunciata una novità importante per il 2027

Superbike
Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP seduto nel box con tuta e capello addosso

Jorge Martin: "Solo Marquez può vincere o perdere il Mondiale". Arriva la risposta di Marc

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading