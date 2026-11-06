Chi raggiunge EICMA 2026 in sella può lasciare la moto gratis a pochi passi dai padiglioni, ma rischia di pagare lo stesso se dimentica acceso il Telepass. Gli organizzatori hanno riservato alle due ruote il parcheggio PM1, al piano terra, presso Porta Ovest del quartiere fieristico di Rho. C'è però un avvertimento preciso: i varchi leggono i dispositivi di telepedaggio.

PM1, la sosta per chi arriva in moto

Il vantaggio è evidente: niente moto parcheggiata lontano dalla Fiera e nessun viaggio in metropolitana per arrivare agli ingressi. L'area del PM1 è pensata apposta per i motociclisti e permette di entrare direttamente nella manifestazione, aperta da venerdì 6 novembre.

Il problema riguarda chi ha montato sulla moto un apparecchio Telepass o UnipolMove. Gli organizzatori chiedono di disattivarlo o di schermarlo prima di passare dal varco, altrimenti scatta l'addebito automatico e poi tocca chiedere il rimborso ad APCOA. Per chi usa Telepass, il pagamento nei parcheggi convenzionati si può spegnere dall'area riservata del servizio.

15.000 posti auto, ma serve la prenotazione

Anche quest'anno EICMA ha messo in piedi un piano di mobilità con ATM e Comune di Milano per alleggerire il traffico attorno a Fiera Milano Rho. Per le giornate dal 6 all'8 novembre sono stati annunciati circa 15.000 posti auto gratuiti, tra parcheggi di interscambio e altre aree. Il ticket d'ingresso da solo non basta: la sosta va prenotata sulla biglietteria ufficiale EICMA al momento dell'acquisto del biglietto, fino a esaurimento posti. Secondo ATM la gratuità copre al massimo 15 ore.

Un dettaglio da non sottovalutare: sui siti ufficiali la prenotazione dei parcheggi ATM è indicata per sabato 7 e domenica 8. Chi punta a venerdì 6 farà bene a verificare prima la disponibilità sul portale.

Gli interscambi ATM linea per linea

I parcheggi di interscambio collegati alla metropolitana sono 11. I più pratici sono quelli sulla M1, perché portano a Rho Fiera senza cambi di linea:

M1: Molino Dorino, San Leonardo, Bisceglie

M2: Abbiategrasso, Famagosta, Cascina Gobba

M3: San Donato, Rogoredo, Maciachini

M4: Forlanini

Nel weekend si aggiungono 1.350 posti gratuiti allo Stadio San Siro, servito dalla M5: da lì si passa sulla M1 con il cambio a Lotto. Ad Abbiategrasso, Forlanini, Molino Dorino e Rogoredo le sbarre riconoscono in automatico la targa registrata nella prenotazione. Negli altri parcheggi bisogna conservare il voucher e seguire le istruzioni per ottenere il titolo di uscita: un passaggio da tenere a mente prima di tuffarsi tra le novità del Salone.