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Royal Enfield Himalayan 750 a EICMA 2026: nuovo bicilindrico 743 cc e prezzi da 7.390 euro

Novità
di Elisabetta Lubrani
Novità: Royal Enfield Himalayan 750
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Royal Enfield chiude l'anno del suo 125° anniversario con la svolta più importante della sua gamma recente: a EICMA 2026 debutta una piattaforma bicilindrica da 743 cc e la prima moto a montarla, la Himalayan 750, ha già un listino italiano.
Si parte da 7.390 euro, una cifra che mette la nuova adventure indiana in rotta di collisione con le rivali della media cilindrata.
Allo stand di Milano il marchio ha mostrato la direzione di prodotto dei prossimi anni. Accanto alla Himalayan 750 ci sono la Continental GT 750, la scrambler elettrica Flying Flea S6, una serie limitata della Shotgun 650 e una linea di abbigliamento che inaugura la nuova immagine aziendale. B. Govindarajan, amministratore delegato di Eicher Motors e numero uno di Royal Enfield, ha presentato il debutto come una visione di futuro che tiene insieme l'eredità stilistica del marchio e un'ingegneria pensata attorno al motociclista.

Himalayan 750, il salto al bicilindrico

Sono passati dieci anni da quando la prima Himalayan da 411 cc aveva reso l'adventure accessibile a un pubblico molto ampio. La nuova generazione mantiene quello spirito ma cambia completamente il cuore: un bicilindrico in linea raffreddato ad aria e olio, monoalbero a quattro valvole con fasatura a 270°, che non ha praticamente nulla in comune con i motori dell'attuale gamma. La coppia massima è di 63 Nm a 5.000 giri, con il 90% già disponibile a 3.500 giri: un'erogazione costruita sulla trattabilità più che sul picco.
Per la prima volta su una Himalayan arriva un pacchetto elettronico completo, gestito da una piattaforma inerziale a sei assi:
  • cinque modalità di guida
  • ABS in curva
  • controllo di trazione sensibile all'angolo di piega
  • cruise control
La ciclistica resta fedele alla vocazione stradale e sterrata, con cerchi da 19 pollici all'anteriore e da 17 al posteriore. Completano la dotazione il parabrezza regolabile, le selle separate per pilota e passeggero e una capacità di carico fino a 195 kg.
Royal Enfield Himalayan 750

I prezzi per l'Italia

Royal Enfield ha confermato tre allestimenti. La versione d'accesso con cerchi in lega, in colorazione Aztec Green, costa 7.390 euro. Con i cerchi a raggi e le tinte Viking Bronze o Siberia White si sale a 7.790 euro. Al vertice c'è la Antarctic Silver da 9.290 euro, equipaggiata con valigie su misura sviluppate insieme a GIVI.

Continental GT 750, la café racer più sportiva

La seconda protagonista è la Continental GT 750, che riprende l'architettura tecnica della Himalayan in una chiave decisamente più sportiva. Il look rétro si aggiorna con dettagli contemporanei e il bicilindrico da 743 cc arriva in una versione migliorata: la café racer più veloce mai prodotta dal marchio. I dati ufficiali di questa declinazione non sono però ancora stati comunicati.
Con la nuova piattaforma Royal Enfield getta le basi per una famiglia di modelli più potenti: la Himalayan 750 apre la strada, la Continental GT 750 conferma che il motore è destinato a più di un progetto, e i prossimi mesi diranno quanto in fretta la gamma si allargherà.
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