Aprilia RSV4 Obscure Spe.Ed: la superbike di serie più potente al mondo sfoggia tecnologia MotoGP

All'EICMA 2026, tra i modelli del Gruppo Piaggio, c'è una novità Aprilia decisamente unica: vi spieghiamo perché.

Obscure Spe.Ed (Special Edition), una versione limitata e numerata a 500 esemplari di RSV4: 220 CV erogati dal motore V4, più leggera e più veloce grazie all'esperienza Aprilia nel Motomondiale, mostrata in due aree in particolare. L’utilizzo della fibra di carbonio per gran parte delle sovrastrutture e per i pregiati cerchi ruota, che fanno scendere il peso a soli 201 kg in ordine di marcia, ma anche l'introduzione per la prima volta nella categoria delle Leg Wings, le alette aerodinamiche studiate e perfezionate sulla RS-GP e che ora fanno parte anche di questo modello. Una RSV4 unica e dedicata alla pura performance in pista, parte delle bellezze presentate dal Gruppo Piaggio all' La tecnologia MotoGP sulla Superbike di serie più potente al mondo. Ecco(Special Edition), una versione limitata e numerata a 500 esemplari di RSV4: 220 CV erogati dal motore V4, più leggera e più veloce grazie all'esperienzanel Motomondiale, mostrata in due aree in particolare. L’utilizzo della fibra di carbonio per gran parte delle sovrastrutture e per i pregiati cerchi ruota, che fanno scendere il peso a soli 201 kg in ordine di marcia, ma anche l'introduzione per la prima volta nella categoria delle Leg Wings, le alette aerodinamiche studiate e perfezionate sulla RS-GP e che ora fanno parte anche di questo modello. Una RSV4 unica e dedicata alla pura performance in pista, parte delle bellezze presentate dal Gruppo Piaggio all' EICMA 2026.

La famiglia RSV4 di Aprilia si allarga, affiancando alle già presenti RSV4 e RSV4 Factory la nuova perla top di gamma Obscure Spe.Ed., disponibile nell’unica variante cromatica total black, caratterizzata da giochi di luce creati dall’abbinamento dei colori nero lucido e nero opaco, alternati alle finiture in carbonio. Telaio e forcellone sono anch’essi verniciati in nero opaco. Sulla piastra di sterzo si trova inciso al laser il nome della moto e il numero di serie. Come le altre RSV4 in gamma, è omologata per uso stradale ed è dotata di sella e pedane per il passeggero. Queste ultime possono essere rimosse per l’installazione delle Leg Wings (nel corredo è compresa la staffa di supporto del silenziatore).

L’evoluzione di un’icona Superbike

La definizione di “Sua Maestà” per la RSV4 non è esagerata. Arriva ora la versione esclusiva di quel modello da sette titoli nel Mondiale Superbike, col nome di Obscure Spe.Ed, come detto un modello limitato e numerato a 500 esemplari dalle caratteristiche uniche, dedicato alla pura performance in circuito. Nasce sulla piattaforma tecnica d’eccellenza di RSV4 e se ne distingue per soluzioni che portano le prestazioni a un livello assoluto, grazie al contributo di Aprilia Racing, l’avamposto tecnologico di Aprilia dove si studiano soluzioni tecnologiche per le corse che poi vengono portate anche sui prodotti di serie.

Per massimizzare le performance, Aprilia ha lavorato innanzitutto sulla riduzione del peso: RSV4 Obscure Spe.Ed. adotta infatti una serie di componenti in fibra di carbonio, quali i parafanghi, i fianchetti laterali, i paratacchi delle pedane e le prese d’aria del freno anteriore, utilissime per dissipare al meglio il calore generato nell’utilizzo intenso. Sul fronte della leggerezza l’innovazione più importante è rappresentata dalla coppia di leggerissimi cerchi in carbonio BST (oltre 2 kg più leggeri di quelli in alluminio forgiato di RSV4 Factory) capaci di diminuire le masse volaniche in rotolamento, migliorando così la già superba maneggevolezza, la frenata e l’accelerazione. Grazie a questa cura, il peso complessivo della nuova RSV4 Obscure Spe.Ed. cala di 3 kg rispetto a RSV4 Factory raggiungendo i 201 kg in ordine di marcia, che scendono fino a 196 kg montando l’impianto di scarico completo ART (Aprilia Racing Technology) con terminale SC Project in carbonio, presente nel ricco catalogo di accessori di Aprilia Racing dedicati a RSV4.

Dalla MotoGP le alette aerodinamiche

Aprilia conferma il suo impegno nello studio di soluzioni aerodinamiche sempre più complesse e innovative, campo in cui è stata pioniera, proponendo per prima appendici aerodinamiche su una superbike (nella RSV4 RF LE del 2018). RSV4 Obscure Spe.Ed. introduce per la prima volta nella categoria le Leg Wings, già utilizzate da Aprilia Racing nel prototipo RS-GP, con l’obiettivo di generare carico aerodinamico senza pregiudicare la maneggevolezza. In questo modo la deportanza del retrotreno aumenta del 20%, beneficiando l’aderenza al suolo del pneumatico posteriore. Naturalmente le Leg Wings, realizzate in fibra di carbonio, fanno parte di un pacchetto di soluzioni studiate in galleria del vento già estremamente efficace introdotto su RSV4 Factory che comprende due superfici alari sovrapposte nella parte sottostante il cupolino e le fiancate laterali dal design studiato per abbattere il CX e al contempo allontanare i flussi di aria calda proveniente dal motore dal corpo del pilota.

RSV4 Obscure Spe.Ed. è spinta dal mitico V4 Aprilia, la medesima unità che equipaggia anche RSV4 e RSV4 Factory, il primo 4 cilindri a V stretto ad alte prestazioni di grande serie al mondo, il motore più rivoluzionario e potente mai costruito da Aprilia, dalle prestazioni al vertice: 220 CV a 13.000 giri/min e 127 Nm a 10.800 giri/min, tali da rendere anche questa versione di RSV4 la superbike omologata di serie più potente al mondo. Installando il sistema di scarico completo by ART, le prestazioni aumentano fino a raggiungere i 223,1 CV a 13.000 giri/min e 131,8 Nm a 10.800 giri/min.

Aprilia RSV4 Obscure Spe.Ed., la scheda tecnica

Tipo motore: Aprilia 4 cilindri a V longitudinale di 65°, 4 tempi, raffreddamento a liquido, distribuzione bialbero a camme (DOHC), quattro valvole per cilindro

Alesaggio e corsa : 81 x 53.32 mm

Cilindrata totale: 1.099 cc

Rapp. di compressione: 13.3:1

Potenza max all'albero: 220 CV (161,8 kW) a 13.000 giri/min

Coppia max all'albero: 127 Nm a 10.800 giri/min

Alimentazione: Airbox con prese d’aria dinamiche frontali. 4 corpi farfallati Marelli da 52 mm con 8 iniettori e gestione Ride-by-wire.

Cambio: Estraibile a 6 rapporti. Comando cambio con sistema elettronico Aprilia Quick Shift (AQS)

Frizione: Multidisco in bagno d’olio con sistema antisaltellamento meccanico

Trasmissione primaria: A ingranaggi a denti dritti e parastrappi integrato, rapporto di trasmissione: 73/44 (1.659)

Trasmissione secondaria: A catena. Rapporto di trasmissione: 41/16 (2.562)

Telaio: Telaio in alluminio a doppia trave con elementi fusi e stampati in lamiera. Regolazioni previste: posizione e angolo cannotto di sterzo, altezza motore, altezza perno forcellone. Ammortizzatore di sterzo Sachs.

Sospensione anteriore: Forcella Öhlins NIX. Steli Ø 43 mm, con trattamento superficiale TIN. Piedini in alluminio per fissaggio pinze radiali regolabile in precarico molle, estensione e compressione idraulica escursione 125 mm

Sospensione posteriore: Forcellone a doppia capriata rovesciata in alluminio. Monoammortizzatore Öhlins TTX con piggy-back completamente regolabile in: precarico molla, lunghezza interasse, idraulica in compressione ed estensione. Escursione 115 mm.

Freni

-Anteriore: doppio disco diametro 330 mm flottante con pista frenante in acciaio inox alleggerito e flangia in alluminio con 6 nottolini. Pinze Brembo Hypure monoblocco a fissaggio radiale a 4 pistoncini Ø 30 mm contrapposti. Pastiglie sinterizzate. Pompa radiale e tubo freno in treccia metallica

-Posteriore: disco diametro 220 mm; pinza Brembo a 2 pistoncini isolati Ø 32 mm. Pastiglie sinterizzate. Pompa con serbatoio integrato e tubo in treccia metallicaABS Bosch con funzione cornering, regolabile su 3 mappe, dotato di strategia RLM (Rear wheel Lift-up Mitigation)

Cerchi: In carbonio

Anteriore: 3.5”X17”

Posteriore: 6”X17”

Pneumatici: Radiali tubeless

Anteriore: 120/70 ZR 17

Posteriore: 200/55 ZR 17 (in alternativa 190/50 ZR 17; 190/55 ZR 17)

Dimensioni

Interasse: 1435 mm

Lunghezza: 2055 mm

Larghezza: 750 mm

Altezza sella: 840 mm Inclinazione cannotto di sterzo: 24,9°

Avancorsa: 104 mm

Peso ODM: 201 kg (90% di carburante)

Omologazione: Euro 5+

Consumi: 6,9 litri/100 km

Emissioni CO2: 160 g/km

Capacità serbatoio: 18 litri (4 di riserva)