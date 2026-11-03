BENDA sfida Honda con la Dark Flag 600 Ultra EC, l'innovativa cruiser a EICMA 2026

EICMA 2026, il marchio cinese BENDA svela la Dark Flag 600 Ultra EC: 71 CV e tecnologia da cruiser del futuro. I dettagli

La famiglia Dark Flag di BENDA conta ora una novità: ecco la Dark Flag 600 Ultra EC (Electronic Clutch), svelata in occasione dell'EICMA 2026 a Milano. L'azienda di Hangzhou amplia così la sua gamma europea con soluzioni ingegneristiche innovative e moderne tecnologie. Perché sfida diretta a Honda? L'Ala Dorata ha presentato di recente la sua tecnologia E-Clutch, una novità assoluta mondiale, ma con il BEC (BENDA Electronic Clutch) la casa cinese dimostra la capacità di replicare le tecnologie più avanzate in tempi record, riproponendo in questo caso un concetto molto simile.

Motore V4 da 598,5 cc raffreddato a liquido, capace di erogare 71 CV (52 Kw) a 10.500 giri/min e 55 Nm di coppia a 8.000 giri/min, cambio a sei marce e controllo elettronico dell’acceleratore: sono alcune delle caratteristiche di questo modello di nuova generazione. La Dark Flag 600 Ultra EC è prevista sul mercato europeo nel 2027, accanto alla versione da 52 kW sarà disponibile una versione da 35 kW per i titolari di patente A2. Ulteriori dettagli sulle specifiche europee e sulla disponibilità nei mercati saranno annunciati in prossimità del lancio, ecco intanto alcuni dettagli.

Ingegneria oltre le convenzioni

La Dark Flag 600 Ultra EC introduce un telaio completamente nuovo a doppio trave, elemento centrale del suo sviluppo tecnico. Rispetto alla Dark Flag 500 Commander, il nuovo telaio è più leggero di 3,5 kg, offre una rigidità torsionale superiore del 40% e un rinforzo strutturale del 74%. La nuova disposizione consente di sostituire l’airbox laterale con un’aspirazione centrale di grande volume, con un miglioramento dichiarato del 30% dell’efficienza di aspirazione. La nuova configurazione offre inoltre più spazio per le gambe, riduce la larghezza complessiva di oltre 40 mm e sposta le pedane di 11 mm più indietro rispetto al modello precedente.

La moto è dotata della sospensione pneumatica posteriore a doppia camera di seconda generazione e del controllo frizione BEC (BENDA Electronic Clutch) Mk III. La sospensione livella automaticamente la moto all’avvio e la abbassa allo spegnimento, collegando l’assetto ribassato da ferma alla configurazione di guida. Il sistema è progettato per rendere più pratico l’uso quotidiano, soprattutto nelle operazioni di salita e discesa e nelle frequenti ripartenze. La frizione elettronica consente al pilota di partire, cambiare marcia e fermarsi senza azionare la leva della frizione, mantenendo la selezione delle marce tramite pedale. In questo modo conserva il carattere della guida tradizionale riducendo le operazioni sui comandi, soprattutto nelle ripartenze frequenti. Il controllo elettronico dell’acceleratore e il cruise control attivabile con un solo tocco aumentano ulteriormente il comfort nei viaggi più lunghi.

Design contemporaneo

All’anteriore, un proiettore LED centrale è incorniciato da quattro elementi distintivi delle luci diurne a forma di zanna. Il cockpit combina un display TFT principale con un secondo schermo integrato nel serbatoio, che mostra la temperatura del liquido di raffreddamento e il livello del carburante, mantenendo le informazioni chiave visibili accanto alla strumentazione principale. Le porte USB-A e USB-C permettono di ricaricare dispositivi compatibili.

I dettagli delle finiture distinguono ulteriormente la Dark Flag 600 Ultra EC. Una sella Orion con cuciture distintive, un emblema monoblocco in acrilico a pareti spesse e comandi con accenti cromati in stile gamepad aggiungono tocchi individuali all’aspetto della moto e all’interfaccia del pilota. Gli scarichi simmetrici su entrambi i lati completano un design che unisce le proporzioni cruiser a un carattere tecnico contemporaneo.

Nel loro insieme, il propulsore, il telaio rivisto, la tecnologia delle sospensioni e i dettagli di finitura curati della Dark Flag 600 Ultra EC offrono un’interpretazione diversa della cruiser moderna, in cui ingegneria e tecnologie per il pilota svolgono un ruolo centrale.

Dark Flag 600 Ultra EC, le specifiche tecniche

Motore: V4, 16 valvole, 598,5 cc

Alesaggio x corsa: 63 × 48 mm

Rapporto di compressione: 12,2:1

Potenza massima: 52 kW (70,7 PS) a 10.500 giri/min

Coppia massima: 55 Nm a 8.000 giri/min

Cambio: Sei marce

Frizione: Elettronica automatica BEC Mk III, selezione delle marce tramite pedale

Trasmissione finale: Cinghia

Telaio e forcellone: Telaio a doppio trave completamente nuovo, forcellone in acciaio

Sospensione anteriore: Forcella telescopica

Sospensione posteriore: Sospensione pneumatica posteriore a doppia camera di seconda generazione, livellamento automatico all’avvio e abbassamento allo spegnimento

Pneumatico anteriore: 130/90-16

Pneumatico posteriore: 180/65-16

L x L x H: 2320 × 907 × 1108 mm

Interasse: 1588 mm

Freni: Dischi anteriori e posteriori, ABS

Altezza sella: 680–730 mm

Peso in ordine di marcia: 254 kg

Capacità serbatoio: 16 litri

Strumentazione: Display TFT principale; schermo secondario integrato nel serbatoio per temperatura del liquido di raffreddamento e livello carburante; porte USBA e USB-C

Dotazione: Cruise control, TCS, interruzione di sicurezza del cavalletto laterale

Colori: Cast Green, Mecha Black, Stella Grey