Vai al contenuto
MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

La nuova pinza GP4 debutta a EICMA: Brembo reinventa la frenata per le MotoGP 850

Novità
di Diana Tamantini
brembo-motogp-2027-eicma
Seguici su Google News
La rivoluzione MotoGP 2027 arriva a EICMA: Brembo svela la pinza GP4, più leggera e tecnologicamente evoluta.
Il 2027 sarà l'anno del "nuovo" Mondiale MotoGP, questo implica che vari componenti devono cambiare per adattarsi alle future 850. Un esempio è la nuova pinza freno GP4, che Brembo presenta ufficialmente in occasione dell'EICMA 2026, il rinomato Salone del ciclo e motociclo in programma dal 3 all'8 novembre a Rho Fiera a Milano. Tra le tante innovazioni portate c'è proprio questa: progettata per rispondere alle sfide del nuovo regolamento tecnico della MotoGP, la GP4 ridefinisce il rapporto tra leggerezza, rigidità e gestione termica. Un’opera d’ingegneria che trasferisce direttamente su strada l'esperienza maturata nella massima categoria del Motomondiale.

Ottimizzazione ed evoluzione 

Più leggera e allo stesso tempo più rigida, la nuova GP4 riduce il peso di 75 grammi per pinza, pari a 150 grammi complessivi sulla moto, e aumenta la rigidezza di circa il 5% rispetto alla soluzione attuale. Un risultato ottenuto attraverso un’attenta attività di ottimizzazione volta a raggiungere il miglior equilibrio tra leggerezza, rigidezza, prestazioni e affidabilità. Il nuovo corpo pinza è il risultato di un approfondito lavoro di ottimizzazione, in cui ogni elemento è stato ripensato in funzione delle prestazioni.
L’ottimizzazione del corpo pinza evolve anche nella gestione termica. Geometrie, aperture e lavorazioni sono state definite per contribuire all’efficienza complessiva del sistema frenante senza ricorrere a soluzioni di raffreddamento dedicate. I fori integrati nel corpo della pinza assolvono una duplice funzione di alleggerimento e ventilazione, diventando al tempo stesso uno degli elementi distintivi della nuova GP4.

Design rivoluzionato 

Anche il design della pinza nasce direttamente dalla ricerca della performance, secondo un principio da sempre centrale nell’approccio progettuale di Brembo: è la funzione a generare la forma. Fresature, fori e alleggerimenti sono il risultato di un processo di sottrazione del materiale, in cui ogni elemento del corpo pinza deriva da una precisa esigenza funzionale e contribuisce a definirne la forma. Un design totalmente rivoluzionato rispetto alla precedente GP4, dove la struttura centrale assume il ruolo di una vera e propria spina dorsale, mentre le tensioni diagonali e le aperture laterali conferiscono alla pinza un’identità tecnica immediatamente riconoscibile.
Questa profonda evoluzione conserva allo stesso tempo i principali elementi di compatibilità con la piattaforma attuale. La nuova GP4 mantiene la stessa architettura idraulica, utilizza le stesse pastiglie e gli stessi dischi ed è completamente intercambiabile dal punto di vista del fissaggio. Restano invariati anche il materiale e la finitura superficiale.
Svelata per la prima volta al pubblico a EICMA 2026, la nuova pinza freno GP4 testimonia il continuo trasferimento di conoscenze tra ricerca, sviluppo e competizione, un patrimonio tecnologico che alimenta costantemente l'evoluzione delle soluzioni frenanti Brembo.

Leggi anche

Honda CBR1000RR-R SP 2027, la rivoluzione parte dalla Superbike: prima la moto da gara, poi quella di serieHonda CBR1000RR-R SP 2027, la rivoluzione parte dalla Superbike: prima la moto da gara, poi quella di serie
EICMA 2026, mai così grande: dieci padiglioni e 754 espositori. Biglietti, orari e come arrivareEICMA 2026, mai così grande: dieci padiglioni e 754 espositori. Biglietti, orari e come arrivare
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
Brembo

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

CBR1000RR-R Fireblade SP 2027
Novità

Honda CBR1000RR-R SP 2027, la rivoluzione parte dalla Superbike: prima la moto da gara, poi quella di serie

Novità: Eicma 2026 la guida completa
Novità

EICMA 2026, mai così grande: dieci padiglioni e 754 espositori. Biglietti, orari e come arrivare

Novità: QJ Motor la naked 125
Novità

QJ Motor SRK 125J a EICMA 2026: la naked da patente A1 con controllo di trazione e TFT da 5 pollici

Altre notizie

Supersport: Triumph punta su Joshua Whatley

Supersport 2027, PTR Triumph completa la coppia: il 21enne Joshua Whatley affianca Aegerter

In Pista
Luca Marini pilota Honda HRC MotoGP con tuta e casco addosso

Luca Marini salva la Honda: "Ho fatto un miracolo"

MotoGP
CBR1000RR-R Fireblade SP 2027

Honda CBR1000RR-R SP 2027, la rivoluzione parte dalla Superbike: prima la moto da gara, poi quella di serie

Novità
motogp-marquez-orari-qatar-2026

GP Qatar tra tensioni e assenze: le combinazioni per Marquez campione e tutti gli orari

MotoGP
Fabio Di Giannantonio pilota VR46 MotoGP con la faccia seria

Di Giannantonio deluso: perché la gara a Sepang è stata un calvario

MotoGP

Articoli popolari

Massimo Rivola seduto nel box Aprilia Racing MotoGP

Scintille Aprilia-Ducati, Rivola risponde a Marquez: "Non mi interessa cosa dice"

MotoGP
herlings-motocross-sugo

Fine stagione da leggenda: Herlings da urlo anche nel Motocross giapponese

Motocross
MotoGP: lotta di potere, Costruttori nel mirino

Lotta di potere in MotoGP: i Costruttori sono il prossimo obiettivo

MotoGP
Pedro Acosta

Pedro Acosta sfida a Bezzecchi... aspettando la Ducati

MotoGP
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP con il casco addosso

Mistero Bagnaia: "Quella cosa non esiste più". Ducati spiazzata dalle parole del pilota

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading