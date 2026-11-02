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EICMA 2026, mai così grande: dieci padiglioni e 754 espositori. Biglietti, orari e come arrivare

Novità
di Elisabetta Lubrani
Novità: Eicma 2026 la guida completa
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Dieci padiglioni: non era mai successo. EICMA 2026 apre i battenti domani, 3 novembre, a Fiera Milano Rho e si presenta con l'edizione più estesa di sempre.
Per l'83ª Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori il Salone della Moto sceglie lo slogan "Ogni anno, una scoperta", e i numeri lasciano intendere che di scoperte ce ne saranno parecchie.

Numeri da record a Rho

Lo spazio a disposizione supera i 300.000 metri quadrati, sommando aree coperte ed esterne. A riempirlo saranno 754 espositori, con 2.120 marchi provenienti da 52 Paesi. Un salone sempre più internazionale: il 74% delle aziende presenti arriva dall'estero. Sarà soprattutto l'occasione per capire dove sta andando il mercato, con i costruttori cinesi in prima fila.
Il calendario è il solito. Le giornate del 3 e del 4 novembre sono riservate a stampa e operatori del settore, mentre il pubblico potrà entrare da giovedì 5 fino a domenica 8 novembre compresa. I cancelli resteranno aperti dalle 9.30 alle 18.30.

Biglietti: online si risparmia

Chi vuole visitare la fiera ha tutto l'interesse a muoversi in anticipo. La prevendita passa soltanto dal sito ufficiale eicma.it, dove il biglietto costa 20 euro più 1,50 euro di spese di gestione, la stessa tariffa del 2025. Acquistarlo direttamente alle casse costa invece 25 euro, senza contare l'attesa in coda. Ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni, tariffa ridotta per la fascia dai 4 ai 14 anni.
Qualche regola da tenere a mente: il biglietto vale per un solo giorno e una volta usciti non è consentito rientrare. Il passaggio attraverso metal detector e tornelli elettronici è obbligatorio per tutti. Non sono ammessi animali.
eicma 2

Come arrivare a EICMA

La soluzione più comoda resta la metropolitana: la Linea Rossa M1 porta fino al capolinea Rho Fieramilano, e appena fuori dalla stazione ci si trova davanti alla Porta Ovest. In alternativa c'è il treno, con fermata alla stazione di Rho Fiera Milano.
Per chi arriva in auto il piano di mobilità messo a punto con ATM, Trenord e Comune di Milano prevede quasi 15.000 posti gratuiti, disponibili da venerdì 6 a domenica 8 novembre. Vanno prenotati su eicma.it nel momento in cui si acquista il biglietto d'ingresso. Ancora meglio per chi sceglie le due ruote: le moto non pagano mai il parcheggio e possono sostare al PM1, alla Porta Ovest. Da domani si alza il sipario, e tra le novità attese il pubblico avrà quattro giorni per scoprire cosa riserva il futuro della moto.
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diElisabetta Lubrani

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