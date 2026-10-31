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QJMotor verso EICMA 2026: sei novità e la Rino 900 tre cilindri da 119 CV in versione definitiva

Novità
di Elisabetta Lubrani
Novità: La QJ punta su Rino 900
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La tre cilindri arriva al traguardo. QJMotor ha scoperto le carte in vista di EICMA 2026 e al Salone di Milano porterà sei novità, con la Rino 900 come pezzo più pesante: il marchio cinese mostrerà la versione definitiva della sua tre cilindri, accreditata di 119 CV.
Attorno alla moto di punta si muove una gamma che si allarga in tutte le direzioni: uno scooter urbano, un maxi scooter di media cilindrata, due sportive 125 pensate per i patentati A1 e un'adventure. La strategia per il mercato italiano non cambia: tanta dotazione di serie e un prezzo che vuole essere aggressivo.

La famiglia SRK punta sui giovani

Il capitolo più interessante per chi comincia riguarda la famiglia SRK, che si sdoppia. La SRK 125J è una naked compatta, ispirata alle sorelle di cilindrata superiore: il monocilindrico da 125 cc raggiunge i 15 CV ammessi dalla patente A1, lavora con un cambio a sei marce e ha il TCS di serie. Sella a 785 mm, 141 kg dichiarati, strumentazione TFT da 5 pollici, luci full LED e prese USB-C.
Chi sogna la pista guarderà alla SRK 125 RS, la variante carenata con cupolino sportivo e alette aerodinamiche integrate nelle carene. Il monocilindrico raffreddato a liquido eroga 15 CV a 9.500 giri e 12,1 Nm, sempre con sei rapporti e controllo di trazione. La ciclistica conta su forcella a steli rovesciati, monoammortizzatore, ruote da 17 pollici e dischi da 260 e 240 mm con ABS. Sella a 780 mm e 141 kg in ordine di marcia.

Due scooter per città e fuori porta

Il punto d'ingresso è l'LTS 125S, scooter a ruote alte con monocilindrico quattro tempi da 125 cc e 9 CV abbinato al CVT. La sella sta a 760 mm, non mancano i vani nel retroscudo e il gancio portaborse. Il listino è fissato a 2.090 euro, ma al lancio il prezzo scenderà a 1.990 euro.
Un gradino sopra c'è il FORT 400 G, che porta QJMotor nel segmento dei maxi scooter di media cilindrata. Il monocilindrico da 394 cc raffreddato a liquido sviluppa 42,7 CV a 7.500 giri e 41,2 Nm a 6.250 giri, con trasmissione CVT e TCS. In dotazione parabrezza a regolazione elettrica, sella a 790 mm, TFT da 7 pollici con connettività e navigazione, freni ByBre con ABS e ruote da 15 pollici all'anteriore e 14 al posteriore.
Eicma 2026: QJ Rino 900

Adventure e tre cilindri, il salto di livello

Completa il quadro la SRT 800 RX, adventure che prova a tenere insieme l'anima turistica e le capacità in fuoristrada. Il resto della scena sarà tutto per la Rino 900: le risposte definitive su caratteristiche e posizionamento arriveranno dallo stand di Milano, dove QJMotor proverà a dimostrare di poter giocare anche nelle cilindrate che contano.
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