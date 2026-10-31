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MotoGP Malesia: Alex Marquez sbaglia, Acosta si prende la Sprint. La classifica piloti aggiornata

MotoGP
di Matteo Bellan
Pedro Acosta guida la KTM RC16 MotoGP sulla pista di Sepang
MotoGP Malesia: Pedro Acosta trionfa nella Sprint a Sepang
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Alex cade e KTM torna al successo grazie al fenomenale Acosta, Marc guadagna punti sull'assente Martin e la sua leadership nel Mondiale diventa un po' più solida, in attesa della gara lunga a Sepang.
Pedro Acosta si aggiudica la Sprint MotoGP del Gran Premio della Malesia 2026. Dopo la caduta di Alex Marquez al terzo giro, la leadership era passata ad Ai Ogura, che successivamente ha incassato i sorpassi del pilota KTM e di Marc Marquez. Nel finale anche Marco Bezzecchi ha scavalcato l'Aprilia del team Trackhouse e ha completato il podio a Sepang.
Durante la corsa si è verificato anche il rischio pioggia, con qualche goccia caduta sulla pista e alcuni piloti che hanno provato a rientrare al box per montare sulle moto con gomme rain nella speranza che effettivamente piovesse in modo serio, cosa che si è verificata solamente dopo il taglio del traguardo.

GP Malesia: cronaca e risultati della sprint race

1° GIRO: Alex Marquez mantiene la prima posizione, mentre Marc viene scavalcato da Ogura e Acosta. Quinto Bezzecchi, davanti a Bagnaia, Di Giannantonio e Bastianini.
2° GIRO: Alex Marquez saldamente leader della sprint race, poi coppia Ogura-Acosta distante 3-4 decimi con qualche metro di margine su Marc. Cielo scuro, rischio pioggia, viene dato l'ok per l'eventuale cambio moto.
3° GIRO: Jack Miller rientrato al box infuriato: problema tecnico o si aspettava una Yamaha M1 con pneumatici rain pronta? Alex Marquez cade in curva 14 e si ritira! Ogura si prende la P1.
4° GIRO: qualche gocciolina di pioggia cade sul circuito di Sepang, da capire se sarà necessario cambiare moto e salire su quella con gomme rain. Ogura sempre davanti ad Acosta, che ha circa 9 decimi su Marquez, a sua volta con oltre 1 secondo su Bezzecchi.
5° GIRO: Mir, Lecuona e Morbidelli provano a giocarsi il jolly rientrando nel box per salire sulle moto con gomme da bagnato.
6° GIRO: Ogura tallonato da Acosta, Marquez in avvicinamento.
8° GIRO: Acosta attacca Ogura, che poi subisce anche il sorpasso di Marquez. Bezzecchi si è fatto sotto. Intanto Diggia ha passato Bagnaia. Vinales rientrato al box per salire su una KTM con gomme rain.
9° GIRO: Ogura attacca Marquez, che però risponde e si riprende la seconda posizione. Bezzecchi passa il pilota giapponese e diventa terzo.
10° GIRO: Acosta spinge per non rendersi attaccabile da Marquez, che a sua volta cerca di tenere Bezzecchi a distanza di sicurezza.
TRIONFO DI ACOSTA DAVANTI A MARQUEZ E BEZZECCHI.
Classifica Sprint Race MotoGP Sepang Malesia
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MotoGP: Marc Marquez ha guadagnato punti in classifica su Jorge Martin
Con Jorge Martin assente a causa dell'infortunio al polso destro, Marc Marquez ha guadagnato 9 punti nella classifica piloti, portando così a 19 i punti di vantaggio. Nella gara lunga, se non farà errori, potrà aumentare ulteriormente il bottino e mettere un'ipoteca sulla conquista del suo decimo titolo mondiale.
CLASSIFICA PILOTI MOTOGP
  1. Marc Marquez 374 punti
  2. Jorge Martin 355 punti (-19)
  3. Marco Bezzecchi 322 punti (-52)
  4. Pedro Acosta 275
  5. Ai Ogura 265
  6. Fabio Di Giannantonio 257
  7. Raul Fernandez 236
  8. Alex Marquez 181
  9. Pecco Bagnaia 170
  10. Fermin Aldeguer 125
  11. Enea Bastianini 123
  12. Brad Binder 111
  13. Luca Marini 108
  14. Diogo Moreira 78
  15. Fabio Quartararo 74
  16. Franco Morbidelli 59
  17. Johann Zarco 51
  18. Joan Mir 33
  19. Jack Miller 31
  20. Alex Rins 25
  21. Toprak Razgatlioglu 18
  22. Maverick Vinales 12
  23. Iker Lecuona 10
  24. Augusto Fernandez 6
  25. Pol Espargaro 5
  26. Somkiat Chantra 3
  27. Takaaki Nakagami 3
CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP
  1. Aprilia 516 punti
  2. Ducati 512 punti
  3. KTM 328
  4. Honda 169
  5. Yamaha 100

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