Il titolo è già in tasca, ma Maximo Quiles non ha alcuna intenzione di rallentare. Nelle qualifiche Moto3 del Gran Premio della Malesia lo spagnolo dell'Aspar ha strappato la pole a tre minuti dalla bandiera a scacchi con un 2'10"396, togliendo il primo posto in griglia a David Almansa, che a Sepang voleva ribadire di essere il re del giro secco di questa stagione.

Per il neocampione del mondo si tratta della terza pole del 2026, la quinta in carriera nella categoria entry level. Un risultato che arriva dopo un venerdì complicato: come avevamo raccontato in Moto3 Sepang: Almansa primo senza scia, Bertelle in Q2, Quiles sbaglia e chiude 11° , il pilota di Aspar aveva chiuso le prequalifiche fuori dai primi dieci.

La rimonta di Quiles e la beffa per Almansa

Anche in Q2 la partenza non era stata brillante. Dopo il primo run Quiles era soltanto settimo, con circa tre decimi di ritardo dal vertice. Nel frattempo la provvisoria prima casella era passata di mano più volte: Joel Kelso era stato il primo a scendere sotto il muro del 2'11", poi erano arrivati Matteo Bertelle, Alvaro Carpe e infine Almansa, primo senza sfruttare scie.

Nel secondo tentativo lo spagnolo ha cambiato marcia, girando da solo davanti al gruppetto che avrebbe poi completato la prima fila. Almansa, sette pole in stagione, ha provato a rispondere all'ultimo giro aprendo con un intertempo record, ma è finito largo sul cordolo ed è dovuto passare nella ghiaia. Per il pilota Intact GP, secondo nel Mondiale, resta il quarto posto in griglia, a meno di due decimi dal riferimento.

Prima fila tutta KTM, festa per Danish

Accanto a Quiles scatteranno due rookie. Brian Uriarte, con la Red Bull KTM Ajo, ha chiuso secondo a soli 84 millesimi. Terzo il pilota di casa Hakim Danish (MT Helmets MSI), bravo a infilarsi nella scia del campione e a fermarsi a 133 millesimi, tra il boato del pubblico malese. Danish è il primo malese in prima fila nel Gran Premio di casa da Zulfahmi Khairuddin nel 2012. Ne esce una prima fila interamente KTM.

Bertelle migliore degli italiani

La seconda fila vede Almansa affiancato da Carpe, quinto con l'altra moto di Aki Ajo, e da Bertelle, sesto con la Level Up MTA a poco più di quattro decimi. Il veneto era stato per qualche istante in pole provvisoria con 2'10"844 prima di essere scavalcato. Kelso è settimo e primo delle Honda, davanti a Veda Pratama, che una settimana fa aveva firmato la pole a Phillip Island senza poterla sfruttare per l'annullamento della gara. Completano la top ten Adrian Fernandez e David Munoz.

Più indietro Guido Pini: superata la Q1, il pilota Leopard è incappato anche in una scivolata e partirà quattordicesimo, in quinta fila. Marco Morelli, altro promosso dalla Q1, è dodicesimo con l'Aspar. Giornata da dimenticare invece per Leo Rammerstorfer, toccato in Q1 da Kiattisak Singapong e finito nella ghiaia: per l'austriaco solo il 25° posto.

La gara è in programma domenica alle 5 ora italiana. Quiles partirà dalla prima casella a caccia dell'undicesima vittoria stagionale, mentre Almansa dovrà rimontare dalla seconda fila per difendere il secondo posto nel Mondiale.