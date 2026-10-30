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Motozoo riporta Suzuki nel Mondiale Supersport: ingaggiato Casadei per il 2027

In Pista
di Matteo Bellan
Fabio Uccelli e Mattia Casadei del team Motozoo Supersport
Suzuki torna nel Mondiale Supersport: Motozoo e Casadei insieme nel 2027
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Il campionato SSP ha regalato grande spettacolo nel 2026 e l’anno prossimo ci sarà un gradito ritorno: la squadra italiana schiererà una GSX-R750.
Conclusa la partnership con MV Agusta, nel 2027 il Motozoo Racing Team aprirà un nuovo importante capitolo della propria esperienza nel Mondiale Supersport. Infatti, riporterà in griglia la Suzuki con una GSX-R750 che sarà affidata a Mattia Casadei, reduce da un 2026 trascorso sulla Ducati Panigale V2 del DG34 Racing Team.

Suzuki marchio storico di SSP e SBK

La casa di Hamamatsu è stata protagonista nel WorldSSP fin dalla nascita della categoria verso la fine degli anni Novanta. Nel 1998 è stato l’italiano Fabrizio Pirovano il primo campione del mondo Supersport in sella a una Suzuki, poi nel 1999 è stato il francese Stéphane Chambon a imporsi con la GSX-R600. Anche il 2002 (secondo titolo costruttori ottenuto, dopo quello del 1998) e il 2023 sono stati anni di risultati positivi con la coppia Fujiwara-Chambon.
Dal 2005 la casa giapponese ha ridotto il proprio impegno in Supersport, dove comunque hanno continuato a correre delle GSX affidate a squadre private, per concentrarsi sul Mondiale Superbike in partnership con il team Alster. Proprio in quell’anno è arrivata la vittoria del titolo con il leggendario Troy Corser, che ha portato in trionfo la GSX-R 1000. Suzuki ha lottato per il titolo SBK anche nel 2007 con Max Biaggi (poi terzo) e nel 2010 con Leon Haslam (poi secondo). Si è disimpegnata anche lì alla fine della stagione 2015, quando è terminata la collaborazione con il team Crescent (subentrato ad Alstare nel 2012).

Motozoo riprende Casadei per il nuovo progetto

Il marchio di Hamamatsu ha una storia importante alle spalle nel paddock del WorldSBK e sicuramente è una bella notizia il fatto che il team Motozoo lo riporti sulla griglia Supersport nel 2027. Sarà una bellissima sfida per la squadra guidata da Fabio Uccelli, presente nella categoria dal 2021. Casadei ha già corso per il team meratese nel 2025, quando in sella alla MV Agusta ha conquistato due pole position nei sei round disputati. Ora c’è un progetto completamente nuovo, ma al tempo stesso molto stimolante.
Da ricordare anche che delle moto Suzuki sono presenti nel Mondiale Sportbike, campionato che nel 2026 ha sostituito la Supersport 300. I risultati dei piloti che hanno guidato la GSX-8R hanno permesso al marchio di chiudere al quarto posto nella classifica costruttori, a 7 punti da Yamaha.

SSP 2027: Aegerter ha firmato con PTR Triumph

Aegerter stringe la mano a Buckmaster del team PTR Triumph WorldSSP
Supersport 2027: Aegerter riparte dalla Triumph
Un altro annuncio ufficiale riguardante il WorldSSP è arrivato oggi: Dominique Aegerter ha siglato il contratto con il team PTR Triumph Racing. Nessuna sorpresa, già nei giorni scorsi era trapelata la notizia dell’imminente firma del due volte campione del mondo della classe intermedia. Dopo una stagione difficile con il team Kawasaki WorldSSP, avrà l’occasione di riscattarsi e di mettere a disposizione tutta la sua esperienza in sella alla nuova Street Triple 798 RS.
Triumph Factory Racing ha anche annunciato la partnership con il team Renegade Racing per la stagione Supersport 2027. Saranno due le strutture ufficiali supportate nella categoria e l’obiettivo sarà quello di lottare costantemente per il podio, sperando di poter ambire anche al titolo.

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