SWM torna a ruggire in fuoristrada, ecco le novità che vedremo a Eicma 2026

Nata in Italia nel 1971, SWM ha contribuito a plasmare l’epoca d’oro del motociclismo fuoristrada europeo, con grandi successi nelle competizioni di enduro, motocross e trial. Oggi, SWM porta avanti questa eredità attraverso i valori di Passione, Sfida e Libertà, incarnando il proprio motto “Free Your Soul” in una vasta gamma di scooter, moto e veicoli fuoristrada in continua espansione, che continuano a dare agli appassionati molteplici possibilità di guida in tutto il mondo. Sempre con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

SWM presenta quattro anteprime mondiali ad EICMA 2026 all’insegna del tema “Smart Evolution - Boundless Adventure” (Evoluzione Intelligente - Avventura Infinita) che abbraccia la mobilità urbana, la guida in autostrada, l’avventura fuoristrada e l’uso su terreni misti.

Scooter crossover e bagger da un litro

VENTURO T300 è un nuovo scooter crossover adatto a ogni situazione, progettato per unire la praticità urbana alla capacità di affrontare gite nel fine settimana, strade di montagna e viaggi a lunga distanza, ampliando i confini tradizionali della categoria scooter.

STORMBREAKER V1200 è la nuova cruiser di SWM con motore bicilindrico a V da oltre un litro, che unisce lo stile classico delle “ è la nuova cruiser di SWM con motore bicilindrico a V da oltre un litro, che unisce lo stile classico delle “ bagger ” con l’ergonomia accessibile, per rendere l’esperienza di guida in autostrada alla portata di una gamma più ampia di motociclisti.

Due nuovi modelli nella divisione SWM Powersports

Anche due modelli di punta della famiglia SWM Powersports, fanno il loro debutto mondiale ad EICMA: l’ATV sport-utility TRAILHUNTER e l’UTV side-by-side NOMADER: entrambi in grado di bilanciare prestazioni, comfort e praticità. Accanto ai nuovi modelli di punta, sarà esposta una selezione della gamma attuale ATV/UTV di media cilindrata.

Oltre alle quattro anteprime mondiali, SWM presenta altre versioni della sua gamma attuale e storica. Sono esposte la adventure VERSANTE 550; gli scooter a ruote alte C-FLY 125/C-FLY 200, progettati per la mobilità urbana quotidiana; lo scooter entry-level VENTURO 125 in un allestimento particolare; il VEGA 300 con pedana piatta, che unisce la praticità urbana alla raffinatezza del maxi-scooter europei.