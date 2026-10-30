MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

SWM torna a ruggire in fuoristrada, ecco le novità che vedremo a Eicma 2026

Novità
di Elisabetta Lubrani
Eicma 2026: la bagger SWM
Seguici su Google News
Nata in Italia nel 1971, SWM ha contribuito a plasmare l’epoca d’oro del motociclismo fuoristrada europeo, con grandi successi nelle competizioni di enduro, motocross e trial. Oggi, SWM porta avanti questa eredità attraverso i valori di Passione, Sfida e Libertà, incarnando il proprio motto “Free Your Soul” in una vasta gamma di scooter, moto e veicoli fuoristrada in continua espansione, che continuano a dare agli appassionati molteplici possibilità di guida in tutto il mondo. Sempre con un ottimo rapporto qualità/prezzo.
SWM presenta quattro anteprime mondiali ad EICMA 2026 all’insegna del tema “Smart Evolution - Boundless Adventure” (Evoluzione Intelligente - Avventura Infinita) che abbraccia la mobilità urbana, la guida in autostrada, l’avventura fuoristrada e l’uso su terreni misti.

Scooter crossover e bagger da un litro

VENTURO T300 è un nuovo scooter crossover adatto a ogni situazione, progettato per unire la praticità urbana alla capacità di affrontare gite nel fine settimana, strade di montagna e viaggi a lunga distanza, ampliando i confini tradizionali della categoria scooter.
STORMBREAKER V1200 è la nuova cruiser di SWM con motore bicilindrico a V da oltre un litro, che unisce lo stile classico delle “bagger” con l’ergonomia accessibile, per rendere l’esperienza di guida in autostrada alla portata di una gamma più ampia di motociclisti.
I cinesi fanno rivivere il mito SWM

Due nuovi modelli nella divisione SWM Powersports

Anche due modelli di punta della famiglia SWM Powersports, fanno il loro debutto mondiale ad EICMA: l’ATV sport-utility TRAILHUNTER e l’UTV side-by-side NOMADER: entrambi in grado di bilanciare prestazioni, comfort e praticità. Accanto ai nuovi modelli di punta, sarà esposta una selezione della gamma attuale ATV/UTV di media cilindrata.
Oltre alle quattro anteprime mondiali, SWM presenta altre versioni della sua gamma attuale e storica. Sono esposte la adventure VERSANTE 550; gli scooter a ruote alte C-FLY 125/C-FLY 200, progettati per la mobilità urbana quotidiana; lo scooter entry-level VENTURO 125 in un allestimento particolare; il VEGA 300 con pedana piatta, che unisce la praticità urbana alla raffinatezza del maxi-scooter europei.
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

ZXMOTO verso EICMA 2026: la 820RR del Supersport diventa stradale, e non arriva da solaZXMOTO verso EICMA 2026: la 820RR del Supersport diventa stradale, e non arriva da sola
Ducati Monster Dark 2027: torna il nero delle origini, ma la sostanza resta quella della quinta generazioneDucati Monster Dark 2027: torna il nero delle origini, ma la sostanza resta quella della quinta generazione
SWM

diElisabetta Lubrani

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Eicma 2026: ZXMoto con tante novità
Novità

ZXMOTO verso EICMA 2026: la 820RR del Supersport diventa stradale, e non arriva da sola

Novità: Husqvarna Norden 901
Novità

Husqvarna a EICMA 2026: la Norden 901 MY27 cambia colore, ma il mistero è la novità off-road

Novità: Ducati ringiovanisce il Monster
Novità

Ducati Monster Dark 2027: torna il nero delle origini, ma la sostanza resta quella della quinta generazione

Altre notizie

Jorge Martin e Marco Bezzecchi piloti Aprilia MotoGP a Sepang

Martin a riposo forzato, Bezzecchi insegue i Marquez: Aprilia sotto scacco a Sepang

MotoGP
Lusail Circuit

Qatar, l'aspetto grottesco della MotoGP: i piloti e il teatrino dei media

MotoGP
Eicma 2026: ZXMoto con tante novità

ZXMOTO verso EICMA 2026: la 820RR del Supersport diventa stradale, e non arriva da sola

Novità
dakar-rally-raid

Dakar, nell'emergenza il ritorno alle origini: dove sarà l'edizione 2027

In Pista
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP seduto nel box rosso del team

Pecco Bagnaia arrabbiato a Sepang: "La situazione è inaccettabile"

MotoGP

Articoli popolari

Enea Bastiani sorride mentre è seduto nel box del team KTM Tech3 MotoGP

Enea Bastianini da KTM ad Aprilia: c'è un errore da non ripetere nel 2027

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez rievoca Valentino Rossi: "Mai contro nessuno"

MotoGP
Cal Crutchlow

Bordata di Crutchlow ai piloti MotoGP: "Guardate le gare in TV"

MotoGP
Marc Marquez e Jorge Martin a duello durante la gara MotoGP

MotoGP, Xaus non ha dubbi: "Martin è caduto nella trappola di Marquez"

MotoGP
Marc Marquez caduto nelle Prove MotoGP a Sepang e Jorge Martin seduto nel box Aprilia

Prequalifiche MotoGP Malesia: Marquez cade e poi detta legge, Martin preoccupa

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading