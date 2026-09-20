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Bagger World Cup: McDonald è il primo campione, Iannone ci riproverà nel 2027?

In Pista
di Matteo Bellan
domenica, 20 settembre 2026 alle 9:18
Archie McDonald campione del mondo Harley Davidson Bagger World Cup
Harley-Davidson Bagger World Cup: Archie McDonald è campione del mondo 2026
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A Spielberg è stato assegnato il titolo mondiale Bagger, se l'è aggiudicato l'australiano McDonald: rimpianti per i suoi rivali, compreso Iannone.
La Harley-Davidson Bagger World Cup 2026 si conclude con l'incoronazione di Archie McDonald come primo campione della debuttante categoria. Dopo il secondo posto in Gara 1, il leader della classifica si era presentato in Gara 2 con ben 21 punti di vantaggio su Oscar Gutierrez, l'unico pilota con la chance matematica di potergli soffiare il titolo in Austria. Ma nell'ultima manche al Red Bull Ring non è avvenuto il miracolo per il pilota spagnolo del team Niti Racing, secondo al traguardo alle spalle del dominante Eric Granado.
Il brasiliano è partito dalla pole position ed è rimasto davanti fino alla fine della gara. McDonald era rimasto alle sue spalle nelle fasi iniziali, salvo poi perdere posizioni e terminare la corsa ottavo. L'australiano può così festeggiare la conquista della corona iridata Bagger assieme al team Joe Rascal Racing, in festa anche per il successo di Granado.

Bagger World Cup, round Austria: i risultati di Gara 2

Granado si è riscattato alla grande dopo essere stato steso da Andrea Iannone in Gara 1, un incidente che lo aveva estromesso dalla corsa al titolo. Il brasiliano ci teneva a vincere l'ultima manche del campionato, anche se la rabbia per quanto successo con il collega italiano non è del tutto smaltita. Sul podio di Gara 2 con lui e Gutierrez è salito anche Kyle Wyman, due volte campione della Mission King of the Baggers che ha partecipato al round in Austria come wildcard indipendente con Wegner Automotive x KWR (Kyle Wyman Racing).
Per quanto riguarda Iannone, penalizzato con una long lap penalty per l'incidente di sabato con Granado, sesto posto finale. Ci riproverà nel 2027 a dare l'assalto al titolo mondiale Bagger? Da ricordare che The Maniac non aveva preso parte al primo round ad Austin, ha iniziato la sua avventura con l'Harley-Davidson del team Niti Racing dal round al Mugello, dove ha subito vinto. Può avere qualche rimpianto sia per essere arrivato dopo sia per qualche gara non andata per il meglio.
Classifica Gara 2 Bagger World Cup Austria
Bagger World Cup, round Austria: la classifica di Gara 2

La classifica definitiva del campionato

  1. Archie McDonald 202 punti
  2. Oscar Gutierrez 193 punti (-9)
  3. Eric Granado 192 punti (-10)
  4. Andrea Iannone 157 punti (-45)
  5. Jake Lewis 177 punti
  6. Filippo Rovelli 99
  7. Travis Wyman 83
  8. Jordi Torres 77
  9. Maxwell Toth 62
  10. Dimas Ekky Pratama 60
  11. Cory West 56
  12. Bradley Smith 36
  13. Kyle Wyman 29
  14. James Rispoli 29
  15. Cody Wyman 26
  16. Max Flinders 14

Il Mondiale proseguirà nel 2027

La Bagger World Cup andrà in scena anche l'anno prossimo, dato che Harley-Davidson ha stipulato un accordo di durata triennale con il MotoGP Sports Entertainment Group. Nel contratto è presente anche un'opzione per prolungare l'accordo di altri due anni, quindi fino al 2030.
L’obiettivo dell'organizzatore per il futuro è aumentare il numero di squadre, di piloti e anche il numero di gare. Vedremo se sulla griglia del 2027 arriverà qualche nome in grado di attirare ancora più interesse sulla categoria. Certamente, l'annuncio della partecipazione di Andrea Iannone a partire dal secondo round al Mugello ha generato maggiore curiosità.

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Andrea Iannone

diMatteo Bellan

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