MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

24 Ore Bol d'Or: BMW notte indenne e velocissima ma ora deve sperare

In Pista
di Paolo Gozzi
domenica, 20 settembre 2026 alle 8:06
24 Ore Bol d'Or: BMW al comando indisturbata
Seguici su Google News
Una dimostrazione di forza incredibile: BMW Motorrad sta dominando la 89° edizione della 24 Ore del Bol d'Or, finalissima del Mondiale Endurance. La notte è corsa via serena e tranquilla per la corazzata tedesca. Ma per aggiudicarsi il Mondiale ancora non basta.
Affidata a Michael van der Mark, Steven Odendaal e Markus Reiteberger la M1000RR ufficiale finora è stata imprendibile. Le prestazioni sono incredibili, con bonus di cinque puti incamerati per la pole, ma il passo gara è anche meglio. L'asso nella manica però sono i consumi più ridotti rispetto alle concorrenti, perfino alla Honda che finora nell'Endurance aveva sempre sfruttato questo vantaggo, soprattutto con la CBR-RR schierata alla 8 Ore di Suzuka direttamente da HRC. BMW, oltre al bonus della qualifica, ha incamerato anche i dieci punti in palio per la leadership alla ottava e sedicesima ora di corsa.

Calcolatrice alla mano 

Vincere il Bol d'Or però non sarà sufficiente per conquistare il Mondiale Endurance. BMW deve sperare che Yamaha Yart, ancora leader della classifica, non vada oltre il terzo posto. Quando mancano meno di sette ore al traguardo, la R1 affidata a Marvin Fritz, Leandro Mercado e Karel Hanika occupa la quarta posizione, a pari giri con Honda FCC TRS che la precede al terzo posto. Ad insidiare il successo BMW è la Suzuki Sert, nonostante una scivolata di Sylvain Guintoli in piena notte.

Superstock Thrilling

Anche la categoria delle moto strettamente derivate dalla serie è in bilico. La BMW del team Champion-Hert Powered by MRP è stata ferma due ore al box, in piena notte, dopo aver veleggiato indisturbata nella prima parte della sfida. Il comando è stato rilevato dalla Honda del team Voijcik trascinato da Jordi Torres. Bellissima prestazione per Honda No Limits, uno dei due team italiani al via: sta correndo in seconda posizione di categoria, a due giri dai leader, quindi in corsa per il successo finale. E' invece già tramontato il sogno di Aprilia Revo M2, al termine di un Bol D'Or segnato dalla scivolata di Kevin Calia durante il primo stint di corsa.

Un altro arrivo in volata?

L'anno scorso BMW aveva il Mondiale in pugno, ma andò in fumo a 29 minuti dal termine per il cedimento del motore, premiando proprio Yamaha Yart. Anche stavolta l'Endurance ci riserverà un finale ricco di pathos: per sapere chi salirà nell'olimpo bisognerà aspettare la bandiera a scacchi alle 15 di oggi.
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Bol d’Or, BMW pole da urlo: pronti alle 24 Ore che assegnano il titolo FIM EWC 2026?Bol d’Or, BMW pole da urlo: pronti alle 24 Ore che assegnano il titolo FIM EWC 2026?
24 Ore Bol d'Or: BMW, Honda e Yamaha sul filo, il Mondiale Endurance è una lotta furibonda24 Ore Bol d'Or: BMW, Honda e Yamaha sul filo, il Mondiale Endurance è una lotta furibonda
Bmw Motorrad

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Archie McDonald campione del mondo Harley Davidson Bagger World Cup
In Pista

Bagger World Cup: McDonald è il primo campione, Iannone ci riproverà nel 2027?

20 settembre 2026
AN3I1530_result
In Pista

CIV Cremona: Antonelli non si batte, Bianchi e Perez Selfa ipotecano il titolo

19 settembre 2026
Endurance: Lotta accesissima al Bol d'Or, Honda al comando
In Pista

24 Ore Bol d'Or: BMW, Honda e Yamaha sul filo, il Mondiale Endurance è una lotta furibonda

19 settembre 2026

Altre notizie

guillen-wmx-world-champion

Daniela Guillen fa la storia: chi è la prima regina spagnola del Mondiale WMX

Motocross
Pecco Bagnaia

Bagnaia ascolta Pedrosa: la nuova strategia arriva online

MotoGP
Pedro Acosta guida la KTM RC16 MotoGP in Austria

Warm Up MotoGP Austria: Acosta prepara il riscatto, ma cade ancora. Gli orari tv di oggi

MotoGP
Archie McDonald campione del mondo Harley Davidson Bagger World Cup

Bagger World Cup: McDonald è il primo campione, Iannone ci riproverà nel 2027?

In Pista
Herlings_MXGP_Honda_@shotbybavo

Show Herlings e 125° sigillo MXGP in Australia, apoteosi Triumph MX2

Motocross

Articoli popolari

iannone-granado-crash-austria-bagger

Iannone ma che combini? Che pasticcio in Austria! Cos'è successo in Gara 1 Bagger

In Pista
KC2A0746_result

La favola di Luca Bernardi: vincitore nel CIV Superbike con una Aprilia di famiglia

In Pista
Pedro Acosta guida la KTM RC16 MotoGP al Red Bull Ring, Austria

Prove MotoGP Austria: Acosta detta legge, Bezzecchi si salva, Bagnaia affonda

MotoGP
Pedro Acosta pilota KTM MotoGP al Red Bull Ring di Spielberg, Austria

Acosta vola in Austria, ma non si illude: ci pensa Marquez a mettergli pressione

MotoGP
Pedro Acosta caduto nella Sprint Race MotoGP in Austria

Sprint MotoGP Austria: Acosta butta la vittoria, Martin ringrazia. La classifica piloti aggiornata

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading