Prove MotoGP Austria: Acosta detta legge, Bezzecchi si salva, Bagnaia affonda

Le Prove MotoGP del venerdì terminano con Pedro Acosta leader della classifica del tempi. Dopo essersi già preso le FP1 al mattino, il pilota del team Red Bull KTM Factory Racing si è messo davanti a tutti con un best lap in 1'28"371.

A 13 minuti dalla fine della sessione c'è stata una caduta di Alex Marquez nel rettilineo dopo curva 1: Ducati numero 73 del team Gresini pesantemente danneggiata nell'incidente. Bandiera rossa esposta, ma il pilota non ha avuto particolari conseguenze di carattere fisico ed è poi tornato in azione con l'altra Desmosedici presente nel box. Lo stop è stato dovuto alla necessità di sistemare la pista.

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Acosta ha grande voglia di vincere la sua prima gara in MotoGP e il GP di casa della KTM è l'occasione ideale per raggiungere tale obiettivo. I più vicini a lui sono Fermin Aldeguer con la Ducati GP25 del team BK8 Gresini e il rientrante Ai Ogura con l'Aprilia del team SuperFile Trackhouse.

Il campione in carica Marc Marquez ha chiuso al quarto posto con un distacco di 204 millesimi dal suo futuro compagno di squadra. In top 5 anche Jorge Martin con l'Aprilia n.89 del team factory.

Fabio Di Giannantonio ha ottenuto il sesto crono con la Ducati del team Pertamina VR46, precedendo la KTM di Brad Binder. Accedono direttamente alla Q2 delle Qualifiche anche Alex Marquez, Marco Bezzecchi e Fabio Quartararo. Bez ha faticato un po', sicuramente ci sarà da lavorare nel box Aprilia per capire cosa manchi al pilota riminese.

Luca Marini beffato da Quartararo per pochissimi millesimi. Solo diciottesimo Pecco Bagnaia, distante 885 millesimi e per il quinto gran premio di fila in Q1. Male anche Raul Fernandez con l'altra Aprilia del team Trackhouse, il suo diciannovesimo tempo al Red Bull Ring sorprende.

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