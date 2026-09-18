Caso Morbidelli-Bastianini: "Regola a prova di idiota"

Franco Morbidelli ha dovuto scontare un long lap penalty nella gara di MotoGP a Misano. Il pilota della VR46 ha ostacolato Enea Bastianini durante le prove, da qui la sanzione. Alla vigilia del GP d'Austria esprime la sua opinione su una regola che ritiene parzialmente non corretta.

Il mea culpa di Franky

L'italo-brasiliano concorda sul fatto che chi ostacola un avversario debba ricevere una penalizzazione. Ma ritiene che la regola attuale sia errata in determinate situazioni, soprattutto quando l'errore si verifica all'inizio di una sessione. In tal caso il pilota coinvolto ha ancora tempo e gomme a sufficienza per migliorare il suo crono. D'altro canto Morbidelli sa di doversi assumere le proprie responsabilità. "Sono meno intelligente degli altri piloti. In situazioni come questa, sono meno furbo. Ma quando si tratta di sicurezza, questa regola dovrebbe essere a prova di idiota".

Franco Morbidelli ha ostacolato Bastianini nei primi minuti delle prove libere del Gran Premio di Misano. Per questo ha ricevuto un long lap penalty, che ha scontato nella gara domenicale. Un brutto colpo che l'ha messo in svantaggio nel weekend davanti al pubblico di casa. Alla fine, anche grazie a diversi ritiri, ha chiuso al 13° posto conquistando due punti per la classifica generale

Morbidelli chiede più supporto per i piloti

Sulla sua pagina Instagram, Morbidelli ha approfondito il suo punto di vista. Accanto a una foto di Mario Balotelli che indossa una maglietta con la scritta "Why Always Me?", il pilota ha scritto: "So che è deplorevole, e so che molti mi odieranno per questo...".

"Ma vi assicuro che non è mai mia intenzione essere pericoloso o ostacolare nessuno. Vorrei davvero porre fine a questa situazione ricorrente, e diciamocelo francamente: succede perché non sono abbastanza astuto nei momenti in cui bisognerebbe rallentare". L'allievo di Valentino Rossi ha già chiesto supporto agli organizzatori, tramite bandiere blu, avvisi sul cruscotto o via radio come possibili strumenti d'aiuto. "Ci stanno lavorando intensamente".

Non sempre è facile prendere una decisione in pochi attimi quando si è in sella ad una MotoGP. Non mette in discussione la penalità in sé. Per lui, il punto cruciale è quando si verifica un'ostruzione e quali sono le conseguenze concrete per l'avversario. Se un pilota ostacola involontariamente un concorrente nei primi minuti, quest'ultimo ha ancora numerose opportunità per effettuare il suo giro veloce. Una differenza cruciale secondo Morbidelli.

Il confronto con la F1

I suoi colleghi di Formula 1 in realtà se la passano molto meglio. "Hanno gli specchietti retrovisori e guidano su quattro ruote. Noi, invece, guidiamo su due ruote, non abbiamo specchietti retrovisori. Ma dobbiamo costantemente girarci velocemente per essere pronti a deviare dalla traiettoria ideale se arriva qualcuno... Sono assolutamente d'accordo sul fatto che bisogna farsi da parte quando arriva qualcuno. Capisco anche che sia molto difficile, molto difficile per me, perché devi girarti, stai guidando veloce e arrivano altre moto. Devi controllare tante cose contemporaneamente".

Le conseguenze per un pilota che commette un errore simile hanno un impatto decisivo sulla gara. "È frustrante fare una certa prestazione e poi perdere posizioni sulla griglia di partenza o ricevere un long-lap durante la gara per qualcosa che in fin dei conti non influisce sulla prestazione dell'altro pilota".