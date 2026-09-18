Il CIV Superbike alla scoperta di Cremona: ecco tutte le novità sullo schieramento

Il CIV Superbike debutta a Cremona con qualche defezione, la presenza del capo-classifica ed un gradito ritorno: tutte le novità sullo schieramento di partenza.

Superata una lunga pausa estiva, il CIV Superbike riparte dal Cremona Circuit, entrando a tutti gli effetti nel rush finale della stagione 2026. Questo weekend l'impianto intitolato ad Angelo Bergamonti, da un biennio parte integrante del calendario del WorldSBK, ospita per la prima volta la serie tricolore in qualità di quinto nonché penultimo round. Un evento logicamente molto atteso dalla Federazione Motociclistica Italiana e da un po' tutti gli addetti ai lavori, registrando molteplici tematiche d'interesse e qualche cambiamento nello schieramento di partenza. Diversi team e piloti sono stati costretti a rivedere i propri programmi. Per svariate ragioni.

CONCOMITANZE

première del CIV Superbike a Cremona si scontra con il Bol d'Or, La prima riguarda la sgradita concomitanza, per la seconda distinta occasione nel corso della stagione, con il Mondiale Endurance FIM EWC. Ladel CIV Superbike a Cremona si scontra con il Bol d'Or, atto conclusivo delle competizioni motociclistiche di durata . Proprio per questo motivo, Sisma Racing Team ha deciso di rinunciare alla trasferta senza sostituire Christian Gamarino (titolare in Kawasaki Webike TRICKSTAR). Al Circuit Paul Ricard di Le Castellet sono impegnati anche Kevin Manfredi (RAC41 Honda) e Simone Saltarelli (REVO-M2 Aprilia), impossibilitati pertanto a difendere rispettivamente i colori di Atomico Racing Team e del Vitali Racing Team by TCF75 di-e-con Luca Vitali. La compagine di Andrea Tomio farà affidamento sul solo Luigi Montella, mentre per tutti e tre l'appuntamento con la top class tricolore è rimandato alla finalissima di Vallelunga in agenda il prossimo mese di ottobre.

DELBIANCO C'È, PIRRO OK

"DB52" farà di tutto per consolidare la personale leadership di campionato, presentandosi a Cremona con un buon gruzzoletto da poter amministrare sui più diretti inseguitori: 32 punti di vantaggio nei confronti di Samuele Cavalieri, 38 su Gabriele Giannini. Tra gli abituali protagonisti della top class tricolore, atteso il ritorno di Michele Pirro (Garage 51 Racing Team powered by DTO) dopo l'intervento chirurgico alla spalla sinistra e conseguente forfait alla Racing Night di Misano. Non una sorpresa per i nostri lettori, in quanto avevamo avuto modo di anticipare questa doppia partecipazione Discorso a parte per Alessandro Delbianco. Nonostante la concomitanza con il Bol d'Or, sarà regolarmente al via del CIV Superbike con DMR Racing di comune accordo con Yamaha Racing ed il team ELF Marc VDS Racing/KM99 del FIM EWC come già accaduto ad Imola.farà di tutto per consolidare la personale leadership di campionato, presentandosi a Cremona con un buon gruzzoletto da poter amministrare sui più diretti inseguitori: 32 punti di vantaggio nei confronti di Samuele Cavalieri, 38 su Gabriele Giannini. Tra gli abituali protagonisti della top class tricolore, atteso il ritorno di Michele Pirro (Garage 51 Racing Team powered by DTO) dopo l'intervento chirurgico alla spalla sinistra e conseguente forfait alla Racing Night di Misano. Non una sorpresa per i nostri lettori, in quanto avevamo avuto modo di anticipare questa doppia partecipazione in data 5 settembre

FORFAIT NEL CIV SUPERBIKE

Se Garage 51 schiererà altresì una seconda Ducati Panigale V4 per il riconfermato Alessio Finello, a Cremona non ritroveremo in azione neanche il team Penta Motorsport complice il divorzio con Filippo Rovelli. Le tempistiche ristrette hanno invitato la struttura diretta da Ivan Goretti a rinviare ogni discorso in previsione di Vallelunga, con il pilota milanese a sua volta impegnato in questi giorni al Red Bull Ring con il suo team di famiglia ParkinGO nella Harley-Davidson Bagger World Cup in abbinamento al Motomondiale. Sul tracciato di San Martino del Lago ci sarà nemmeno Matteo Ciprietti con ZPM Motorsport Racing, il quale punterà al rientro per l'ultima uscita stagionale.

CAMBIAMENTI DELL'ULTIMA ORA

Concluso il sodalizio con Alessandro Costantino, Z.Esse Squadra Corse ha formalizzato l'ingaggio di Jarno Ioverno. Per l'originario di Torino, rimasto a piedi a seguito della separazione con Very Well Motosport nel CIV Supersport , si tratterà di un ritorno in sella alla Honda CBR 1000RR-R della squadra di Stefano Zambon dopo l'esperienza tutt'altro che esaltante vissuta nella seconda parte della passata stagione.

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