Valentino Rossi cerca il riscatto: VR46 inaugura il progetto Bulega-Aldeguer

Il team VR46 di Valentino Rossi ha lasciato Misano con un risultato poco entusiasmante. Di Giannantonio settimo e vede svanire ogni sogno di poter inseguire il titolo mondiale. Tredicesimo Morbidelli, per lui è stata l'ultima gara in MotoGP sul circuito di casa. Dal prossimo anno la squadra di Tavullia farà affidamento su Aldeguer, che ha ottenuto un buon quarto posto, e sul campione SBK Nicolò Bulega.

Il ritorno di Bulega a Tavullia

Dal test di Valencia in programma a fine stagione, Nicolò Bulega farà il suo debutto a tempo pieno in MotoGP con il team VR46 Ducati. "Una bella storia" a detta di Valentino Rossi, che ha visto crescere professionalmente il 26enne pilota emiliano. Quest'anno ha dominato il Mondiale Superbike, quanto basta per guadagnarsi la piena fiducia di Borgo Panigale e del team giallo fluo. Si chiude il cerchio per Bulega, che ha debuttato nel Motomondiale con il team VR46 in Moto3 nel 2016.

La carriera di Bulega in Moto3 e Moto2 è stata però difficile, dato che ha conquistato solo due podi nella classe minore. Nicolò ha chiuso i rapporti con la VR46 Academy prima di passare al World Supersport nel 2022, dove ha vinto il titolo nel 2023, per poi classificarsi secondo nel WorldSBK con la Ducati nei campionati successivi. "Siamo molto felici e molto orgogliosi", ha dichiarato Valentino Rossi durante il GP di Misano. "È una bella storia, perché Nicolò ha iniziato con noi, con l'Academy. Lo abbiamo aiutato molto. Tutti si aspettavano molto da Nicolo fin dall'inizio. Probabilmente non era pronto, e forse è stato anche un po' sfortunato. Dopodiché, le nostre strade si sono divise".

Bulega parte con un vantaggio

Dopo tre stagioni fantastiche in Superbike, Bulega sembra pronto per l'esordio in MotoGP. Potrebbe rivelarsi davvero utile, oltre che veloce, in un anno "sui generis" per la classe regina, in cui debuttano nuovi motori e gli pneumatici Pirelli. "Conosce le gomme e conosce la nuova moto, perché è il collaudatore. Quindi, penso che possa essere divertente", ha aggiunto il Dottore, ricordando che Nicolò ha già svolto diversi test con la Ducati 850cc in vista della prossima stagione.

Il commiato di Morbidelli

Al fianco del campione del mondo di Superbike ci sarà Fermin Aldeguer , che sostituirà Franco Morbidelli. Per il pilota italo-brasiliano sta arrivando il momento di dire addio alla MotoGP dopo nove anni costellati di alti e bassi. Per lui tre vittorie in Top Class, tutte nel 2020, quando è arrivato secondo in classifica generale. Dal 2027 'Franky' correrà in Superbike con una Ducati Panigale V4 R per il team ufficiale Aruba.it Racing.

Sebbene alcuni dettagli debbano ancora essere confermati ufficialmente, il passaggio è considerato praticamente concluso nel paddock. Valentino Rossi non ha nascosto un pizzico di malinconia per la partenza di uno dei suoi pupilli, uno dei primi allievi dell'Academy. "Mi dispiace che le nostre strade si separino e anche che non abbia trovato un altro posto in MotoGP", ha spiegato il nove volte campione del mondo.

Tuttavia, vede per lui un futuro promettente con le derivate di serie. "Avrà un'ottima posizione in Superbike e potrà lottare per vincere il Campionato del Mondo", ha affermato la MotoGP Legend. Morbidelli lascerà la Ducati Desmosedici del team satellite per diventare un pilota ufficiale Ducati nel campionato Superbike, dove condividerà il team con Iker Lecuona, prendendo il posto lasciato libero da Nicolò Bulega.