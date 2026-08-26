Ufficiale: Aldeguer e VR46, accordo biennale e una Ducati factory

A partire dalla stagione 2027 e per i prossimi due anni, Fermín Aldeguer vestirà i colori giallo fluo del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Il pilota spagnolo, attualmente al suo secondo anno in MotoGP, sarà pilota ufficiale Ducati Corse e disporrà di una Ducati Desmosedici GP factory.

La griglia MotoGP prende sempre più forma con gli accordi per l'anno della rivoluzione. Stamattina Luca Marini con KTM Tech3 , ora Fermin Aldeguer, che saluta BK8 Gresini Racing per un biennale con Pertamina Enduro VR46 Racing Team, con una Ducati factory. Campione europeo Moto2, in evidenza poi sia nel Mondiale MotoE che nella Moto2 iridata, si guadagna l'anno scorso la top 10 ed il titolo di miglior debuttante MotoGP, coronando la stagione stellare del team di Nadia Padovani assieme al vice-campionato di Alex Marquez. Questa stagione invece è stata segnata da un inizio di campionato tardivo per la frattura di una gamba, più un altro stop per una lesione ad una vertebra.

Farà il suo ritorno ad Aragon (si spera, si attende domani l'OK medico in circuito) e dal rivoluzionario Mondiale MotoGP 2027 sarà con VR46 Racing Team, con l’obiettivo di lottare per tutti i successi possibili. Non manca il saluto della sua attuale squadra, nelle parole della proprietaria Nadia Padovani: "Fermin, quando sei salito per la prima volta sulla nostra moto hai portato una ventata di energia, passione e una incredibile voglia di vincere. Vederti crescere e lottare con i nostri colori è stato ed è un orgoglio immenso. Resteremo al tuo fianco, come il primo giorno, per darti tutto l’amore che questo team sa dare. Divertiamoci fino alla fine, diamo tutto il gas possibile. Il 2027 può aspettare".

I commenti del pilota, di VR46 e di Ducati

Fermín Aldeguer: “Sono molto contento di fare questo passo nella mia carriera in MotoGP con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Firmare con la squadra di Valentino è incredibile. Lui è sempre stato uno dei miei idoli, un punto di riferimento. Penso che averlo all’interno del team potrà aiutarmi a migliorare come pilota grazie ai suoi preziosi consigli. Il VR46 Racing Team è il Ducati Factory Supported Team, una squadra estremamente professionale, sono felice di correre con loro. Con il nuovo regolamento per il 2027, il mio obiettivo sarà adattarmi alle nuove gomme, ma anche alla nuova moto. Avere la Ducati ufficiale aiuterà moltissimo per l’evoluzione durante la stagione. Sarà un anno in cui punteremo ad essere costanti, non commettere errori e passare più tempo possibile sulla moto per raccogliere informazioni. Sono sicuro che lavoreremo benissimo con tutto il team e gli ingegneri Ducati, potremo fare un gran lavoro e puntare ad essere costantemente nelle prime cinque posizioni. Non posso chiudere senza una menzione di ringraziamento a tutta la squadra Gresini Racing e a Nadia, che mi hanno aiutato a crescere e portato fino a qui”.

Alessio Salucci – Team Director: “Siamo entusiasti di poter confermare che Fermín correrà con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team nel 2027. È un pilota giovane che ha mostrato un grande talento sin dal suo debutto in MotoGP, dove si è reso subito protagonista. Non vediamo l’ora di accoglierlo nella squadra, dove disporrà di una Desmosedici GP factory in quanto pilota ufficiale Ducati Corse. Gli daremo il massimo supporto per raggiungere i nostri obiettivi. Ancora una volta, ringrazio Ducati per il totale appoggio sia in termini umani che tecnici e tutti i nostri partner, che supportano questo incredibile progetto.”

Gigi Dall’Igna – Direttore Generale Ducati Corse: “Siamo molto felici di poter annunciare il rinnovo dell’accordo con Fermín per le prossime due stagioni. Dal suo arrivo in MotoGP ha dimostrato di possedere un talento straordinario, una grande capacità di apprendimento e una determinazione che ci hanno colpito immediatamente. È un pilota ancora molto giovane, ma il suo potenziale è enorme e siamo convinti che abbia ampi margini di crescita. Per questo motivo abbiamo deciso di investire ulteriormente su di lui, confermando la nostra fiducia in un progetto che guarda chiaramente al futuro. Crediamo che il Pertamina Enduro VR46 Racing Team rappresenti l’ambiente ideale per proseguire il suo percorso. Negli ultimi anni il Team ha dimostrato di saper valorizzare al meglio i giovani talenti e di essere una realtà davvero competitiva nel Campionato. Siamo certi che qui Fermín avrà a disposizione tutto il necessario per continuare a crescere e raggiungere importanti traguardi. In Ducati crediamo fortemente nel suo valore.”

Pablo Nieto – Team Manager: “È con molto orgoglio che diamo il benvenuto nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team a Fermín Aldeguer, un pilota che ha dato prova di avere un grande talento. Nonostante la sua giovane età, ha già mostrato di essere maturo e all’altezza di un campionato molto impegnativo come la MotoGP. Non è per niente facile vincere nella categoria regina e lui lo ha fatto già nel suo primo anno. Abbiamo molta fiducia in lui perché sappiamo che ha il potenziale per lottare per quello che vuole. Come team, saremo pronti per accompagnarlo in tutto e rendergli tutto il più facile possibile.”