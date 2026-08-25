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Scossa MX: i Coenen salutano il Mondiale per il sogno a stelle e strisce

Motocross
di Diana Tamantini
martedì, 25 agosto 2026 alle 17:40
Lucas Coenen & Sacha Coenen 2026
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Addio (per ora) al Mondiale: i gemelli Lucas e Sacha Coenen puntano agli USA per la stagione 2027.
Dopo mesi di voci, ecco la conferma ufficiale: i gemelli belgi Lucas e Sacha Coenen migreranno in USA per correre a tempo pieno in Supermotocross nel 2027. Dopo il rinnovo pluriennale annunciato a febbraio con KTM, ecco che viene dichiarato il nuovo programma dei due ragazzi. Ricordiamo che entrambi hanno già dato un'occhiata al Pro Motocross con alcune wild card, portando a casa podi e manche vinte, ma con anche una lesione ad una spalla per l'allora leader MX2 Sacha Coenen, ancora in lizza per il titolo nonostante ne abbia risentito per vari round.
Sarà la scelta giusta per la carriera dei due 19enni? Sta di fatto intanto che il Mondiale Motocross perde due protagonisti giovani e agguerriti tra la 250 e la MXGP, in cui Lucas Coenen si era fatto vedere in alto, anzi ha tenuto anche la tabella rossa per svariati GP, prima di un infortunio che lo sta condizionando pesantemente (s'è ritirato anzitempo anche lo scorso weekend ad Arnhem, dopo un nuovo tentativo di rientro). Ma la scelta è fatta: nel 2027 Lucas e Sacha gareggeranno rispettivamente nelle classi AMA 450SX/MX e 250SX/MX, con il calendario Est/Ovest ancora da definire.

"Un'opportunità straordinaria" 

“Sono entusiasta di poter confermare che saremo negli Stati Uniti il ​​prossimo anno" ha dichiarato Lucas Coenen. "Quando siamo andati a Thunder Valley è stato fantastico e abbiamo anche ottenuto ottimi risultati per il team nei GP, fino a quando non è arrivata la sfortuna con il problema all'anca. Il 2027 sarà un grande cambiamento per la famiglia, ma è un sogno che si avvera". Non meno entusiasta il gemello Sacha Coenen: “Sono super emozionato. Abbiamo ancora grandi obiettivi per il resto della stagione MX2, ma la conferma di questo accordo ci permette di concentrarci sull'obiettivo e di organizzarci per il 2027. Ci sarà molto da imparare, ma è quello che vogliamo fare. È fantastico avere questa opportunità. Non vedo l'ora.”
Robert Jonas, Direttore Offroad Racing di KTM: “Sappiamo che questa è un'opportunità straordinaria sia per Lucas che per Sacha di raggiungere nuovi traguardi nelle loro giovani carriere, dopo aver conquistato il vertice delle rispettive categorie del campionato del mondo. Uno dei punti di forza di Red Bull KTM è la capacità di coordinare e offrire queste opportunità in diverse serie a piloti di talento come i fratelli Coen. Crediamo nel loro potenziale da tempo. Ci sono ancora alcune vittorie da conquistare nei Gran Premi prima dell'inizio di una nuova avventura per tutti noi.”

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KTM

diDiana Tamantini

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