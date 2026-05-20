Alla scoperta dell'America: i fratelli Coenen pronti per tre tappe da brivido in AMA Motocross

Wild card speciali in vista per i fratelli Lucas e Sacha Coenen, protagonisti del Mondiale Motocross.

Il rinnovo pluriennale con KTM , l'inizio di stagione già notevole ( e questo weekend si riparte ), ora le partecipazioni speciali nel Nuovo Continente. Lucas e Sacha Coenen stanno già vivendo un 2026 speciale, in estate ci sarà qualcosa di più: gli scatenati fratelli belgi di Red Bull KTM Factory disputeranno infatti tre wild card in AMA Pro National Motocross, parte del SuperMotocross SMX. Tre eventi scelti assieme alla squadra, a Davide De Carli, che guida il team in Europa, ed a Ian Harrison, che invece si occupa dell'impegno di Mattinghofen negli Stati Uniti, per non avere nessuna sovrapposizione con gli impegni mondiali, un'occasione per arricchire l'esperienza ed il palmares.

Si guarda oltreoceano

Lucas Coenen è attualmente in testa alla classifica in MXGP con la Red Bull KTM 450 SX-F, con due vittorie nelle cinque gare disputate finora, mentre Sacha Coenen, il re delle pole position in MX2, è secondo nella generale con una vittoria e tre podi. Ora si guarda agli USA in queste occasioni, sempre nelle rispettive categorie in cui competono nel Mondiale: Thunder Valley National a Lakewood, in Colorado, il 13 giugno (a cavallo tra i Gran Premi di Lettonia e Italia), il Southwick National in Massachusetts l'11 luglio (incastrato tra i Gran Premi di Sudafrica e Gran Bretagna) e l'Ironman National Finals il 29 agosto (a cavallo tra le date olandese e turca). Questi possibili appuntamenti costituiscono il terzo, il quinto e l'undicesimo round del calendario AMA.

“Non vedo l'ora, cercherò di godermela al massimo e sarà un'esperienza pazzesca" ha dichiarato con entusiasmo Lucas Coenen. Non meno carico il fratello Sacha: “Fin da quando eravamo bambini guardavamo quelle gare, sarà fantastico andarci. Sono davvero grato a KTM e a tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo”.