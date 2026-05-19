MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Dopo la visita con l'esperto, Zarco prepara l’operazione e il piano di recupero: tutti i dettagli

MotoGP
di Diana Tamantini
martedì, 19 maggio 2026 alle 13:32
zarco-update-injury
Johann Zarco nelle mani di un esperto: ecco la situazione attuale, i prossimi passi ed i tempi di recupero.
Un nuovo aggiornamento da LCR Honda dopo il grave incidente dell'esperto pilota MotoGP, ve lo riportiamo integralmente. "Martedì 19 maggio, Johann Zarco si è recato a Lione dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet, chirurgo ortopedico di fama mondiale presso il Centre Orthopédique Santyin Lyon, in Francia, specializzato nella gestione delle lesioni legamentose del ginocchio e dei traumi sportivi, per un'ulteriore valutazione delle sue condizioni fisiche. In seguito a un esame approfondito, si stima che dovrà attendere un paio di settimane prima di sottoporsi all'intervento chirurgico per la lesione ai legamenti, in modo da dare il tempo al trauma iniziale e alle altre lesioni al ginocchio di guarire prima della procedura. In seguito all'intervento chirurgico, verrà elaborato un piano di recupero dettagliato che consentirà all'équipe medica di valutare una possibile tempistica per il suo ritorno. L'intero team Castrol Honda LCR è in stretto contatto con Johann Zarco e continuerà a fornire aggiornamenti man mano che la data si avvicina".

Il ritorno si allontana

Non poteva essere altrimenti. Le immagini successive hanno chiarito la dinamica: il povero Johann Zarco è rimasto agganciato con la gamba sinistra alla Ducati di Pecco Bagnaia, con una carambola terribile per l'alfiere LCR Honda. Grande spavento sia per il pilota piemontese che per Luca Marini, come entrambi hanno ammesso successivamente, ma tutt'e due sono rimasti accanto al dolorante pilota francese fino all'arrivo del personale medico del circuito, che ha poi operato come da protocollo. Non sarà un recupero breve, i legamenti sono molto delicati e quindi peggiori della frattura di un osso, richiedendo un tempo molto più lungo per sistemarsi. Nel caso di Zarco parliamo addirittura di un'operazione necessaria per sistemarli, ma non in maniera immediata. In breve, la stagione MotoGP 2026 del pilota francese è già compromessa, ma conta poco: ora bisogna pensare solamente alla sua salute.

Leggi anche

Perché non c'è un'associazione dei piloti in MotoGP? Risponde Pedro AcostaPerché non c'è un'associazione dei piloti in MotoGP? Risponde Pedro Acosta
Foto shock di Alex Marquez: esplode la polemica dopo la pauraFoto shock di Alex Marquez: esplode la polemica dopo la paura
Se ti piacciono i contenuti della nostra testata giornalistica puoi selezionarla come fonte preferita cliccando QUI
Johann Zarco

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Alex Marquez
MotoGP

Foto shock di Alex Marquez: esplode la polemica dopo la paura

19 maggio 2026
Jorge Martin
MotoGP

Ancora guai nel box Aprilia: grande spavento per Jorge Martin

19 maggio 2026
Pedro Acosta pilota KTM MotoGP
MotoGP

Perché non c'è un'associazione dei piloti in MotoGP? Risponde Pedro Acosta

19 maggio 2026

Altre notizie

Danilo Petrucci pilota BMW Superbike nel box del team ROKiT WorldSBK

SBK, test importante a Misano: BMW sostituisce Petrucci, Honda ritrova Dixon

Superbike
KC2A2696-2 copia_result

Filippo Bianchi più forte delle critiche nel CIV Sportbike: "Volo alto grazie a papà"

Storie di Moto
Alex Marquez

Foto shock di Alex Marquez: esplode la polemica dopo la paura

MotoGP
Jorge Martin

Ancora guai nel box Aprilia: grande spavento per Jorge Martin

MotoGP
Pedro Acosta pilota KTM MotoGP

Perché non c'è un'associazione dei piloti in MotoGP? Risponde Pedro Acosta

MotoGP

Articoli popolari

zarco-injury-update-motogp

Johann Zarco parla dall’ospedale: come sta il pilota LCR Honda dopo l'incidente

MotoGP
Pecco Bagnaia festeggia con il team Ducati MotoGP a Barcellona, Catalunya

Cinque piloti penalizzati, Bagnaia sale sul podio a Barcellona: cambia l'ordine di arrivo della gara

MotoGP
Jorge Martin, Paolo Bonora, Massimo Rivola, Davide Brivio nei box Aprilia e Trackhouse MotoGP a Barcellona

Alta tensione Aprilia: Rivola nervoso con Brivio, Martin spinge Bonora e poi si pente

MotoGP
marquez-update-injury-motogp

Sollievo dopo la paura: Alex Marquez rassicura tutti dopo il botto in Catalunya

MotoGP
Incidente tra Jorge Martin e Raul Fernandez nella gara MotoGP a Barcellona, Catalunya

Raul Fernandez incolpa Jorge Martin dell'incidente, interviene Aleix Espargaro: "Stai scherzando?"

MotoGP

Loading