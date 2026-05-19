Dopo la visita con l'esperto, Zarco prepara l’operazione e il piano di recupero: tutti i dettagli

Johann Zarco nelle mani di un esperto: ecco la situazione attuale, i prossimi passi ed i tempi di recupero.

"Martedì 19 maggio, Johann Zarco si è recato a Lione dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet, chirurgo ortopedico di fama mondiale presso il Centre Orthopédique Santyin Lyon, in Francia, specializzato nella gestione delle lesioni legamentose del ginocchio e dei traumi sportivi, per un'ulteriore valutazione delle sue condizioni fisiche. In seguito a un esame approfondito, si stima che dovrà attendere un paio di settimane prima di sottoporsi all'intervento chirurgico per la lesione ai legamenti, in modo da dare il tempo al trauma iniziale e alle altre lesioni al ginocchio di guarire prima della procedura. In seguito all'intervento chirurgico, verrà elaborato un piano di recupero dettagliato che consentirà all'équipe medica di valutare una possibile tempistica per il suo ritorno. L'intero team Castrol Honda LCR è in stretto contatto con Johann Zarco e continuerà a fornire aggiornamenti man mano che la data si avvicina". Un nuovo aggiornamento da LCR Honda dopo il grave incidente dell'esperto pilota MotoGP, ve lo riportiamo integralmente.

Il ritorno si allontana

Non poteva essere altrimenti. Le immagini successive hanno chiarito la dinamica: il povero Johann Zarco è rimasto agganciato con la gamba sinistra alla Ducati di Pecco Bagnaia, con una carambola terribile per l'alfiere LCR Honda. Grande spavento sia per il pilota piemontese che per Luca Marini, come entrambi hanno ammesso successivamente, ma tutt'e due sono rimasti accanto al dolorante pilota francese fino all'arrivo del personale medico del circuito, che ha poi operato come da protocollo. Non sarà un recupero breve, i legamenti sono molto delicati e quindi peggiori della frattura di un osso, richiedendo un tempo molto più lungo per sistemarsi. Nel caso di Zarco parliamo addirittura di un'operazione necessaria per sistemarli, ma non in maniera immediata. In breve, la stagione MotoGP 2026 del pilota francese è già compromessa, ma conta poco: ora bisogna pensare solamente alla sua salute.