Foto shock di Alex Marquez: esplode la polemica dopo la paura

Alex Marquez ha lasciato l'ospedale dopo un intervento chirurgico d'urgenza per la frattura della clavicola destra. Il pilota Gresini si è reso autore di un terribile episodio durante la gara di MotoGP in Catalunya, ma il celere intervento dei medici gli ha permesso di ritornare a casa in meno di 24 ore dall'incidente. Adesso entrambi i fratelli Marquez sono a casa in convalescenza, la loro presenza al Mugello è in forte dubbio.

L'impatto frontale tra Alex e Pedro

Al dodicesimo giro del GP di Barcellona, Alex Marquez procedeva ad alta velocità quando la KTM di Pedro Acosta si è bloccata improvvisamente per un problema elettrico. Sul rettilineo del tracciato murciano, la Ducati GP26 del team Gresini ha impattato violentemente contro la moto rivale quasi ferma. Il vicecampione MotoGP non ha avuto né il tempo né lo spazio per reagire o tentare una manovra evasiva e l'impatto è stato violento.

La Desmosedici del team satellite è volata letteralmente nella via di fuga, rotolando più volte nella ghiaia insieme al pilota. L'équipe medica del circuito è arrivata rapidamente per prestargli soccorso e ha deciso di trasportarlo immediatamente in ospedale. Alex Marquez aveva riportato diverse fratture, tra cui una alla vertebra C7 e un'altra alla clavicola destra. L'intervento è perfettamente riuscito, con la clavicola stabilizzata con l'inserimento di una placca da parte dello staff medico formato da Anna Carreras, David Benito e Paula Barragan.

Foto shock e reazione del team Gresini

Subito dopo l'incidente in Catalunya, un'immagine del pilota privo di sensi ha fatto il giro del web, scatenando un'ondata di critiche da parte dei tifosi di tutto il mondo. Il quotidiano El Mundo ha pubblicato la notizia dell'incidente sul suo sito web e sui social media con una fotografia molto cruda, in un primo piano molto esplicito. La mancanza di sensibilità dimostrata nel pubblicare quella foto ha provocato una reazione d'indignazione unanime. Tra l'altro con le condizioni del pilota MotoGP ancora incerte e con amici e familiari che stavano vivendo momenti d'angoscia.

La controversia si è intensificata quando il team Gresini Racing ha deciso di intervenire pubblicamente. La squadra faentina ha pubblicato uno screenshot dell'articolo di giornale sul proprio account Twitter ufficiale, accompagnandolo con un messaggio chiaro, diretto e senza mezzi termini: "Fare giornalismo è una cosa ben diversa. La prossima volta, mostrate un po' di rispetto".

El Mundo ha rimosso il post controverso dai suoi principali account social. Tuttavia, la foto del pilota privo di sensi continua ad apparire in cima all'articolo sul suo sito web ed è stata inclusa anche nell'edizione cartacea arrivata in edicola. Fortunatamente Alex Marquez sta meglio e ha pubblicato una foto dal letto d'ospedale, dissipando ogni timore e calmando gli animi.