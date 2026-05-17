Il pilota Honda perde il podio, ne beneficia il collega Ducati: ecco cosa è successo alla fine del GP di Catalunya 2026.

In questa domenica MotoGP a Barcellona è successo un po' di tutto. Gli incidenti sono le cose rimaste più impresse , visti gli infortuni di Alex Marquez e Johann Zarco, ma c'è stata anche l'azione in pista e qualche sviluppo anche nel post-gara. Ben sei piloti erano sotto investigazione a causa della pressione gomme e cinque di loro sono stati penalizzati di 16 secondi: si tratta di Joan Mir, Alex Rins, Jack Miller, Toprak Razgatlioglu e Raul Fernandez.

MotoGP Catalunya: Joan Mir penalizzato, Honda perde il podio

Quello che mastica amaro è il pilota Honda HRC, visto che era arrivato secondo al traguardo e deve retrocedere al tredicesimo posto. A beneficiare della penalità inflitta a Mir ci sono soprattutto Fermin Aldeguer (da terzo a secondo) e anche un altro pilota a sua volta sotto investigazione per lo stesso motivo, ma non sanzionato, ovvero Pecco Bagnaia . il ducatista si prende il terzo gradino del podio. Può essere contento anche Marco Bezzecchi, leader della classifica generale, che da quinto diventa quarto e mette altri punti tra sé e Jorge Martin.

Rins era arrivato undicesimo e deve scalare al quattordicesimo posto, Miller, Razgatlioglu e Fernandez devono retrocedere di una posizione rispetto a quella che avevano al traguardo della gara. Augusto Fernandez, che era arrivato ultimo, si ritrova sedicesimo e con 4 punti. Ma lui era a Barcellona come wild card, per raccogliere dati utili per Yamaha anche in vista del test di lunedì. Ci saranno un po' di novità da provare per migliorare la M1.

MOTOGP CATALUNYA: L'ORDINE DI ARRIVO DELLA GARA AGGIORNATO DOPO LE PENALIZZAZIONI