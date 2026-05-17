Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Barcellona

Ducati vince con Di Giannantonio del team VR46, Aprilia si lecca le ferite: la situazione aggiornata nel Mondiale MotoGP.
Incidenti, bandiere rosse, polemiche: è stata una gara MotoGP (QUI
la cronaca) molto movimentata quella di oggi a Barcellona. Alla fine è stato Fabio Di Giannantonio a trionfare, prendendosi così la prima vittoria da quando corre con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Sul podio con lui anche Fermin Aldeguer e Pecco Bagnaia con le loro Ducati.
Marco Bezzecchi
, quarto al traguardo, e ancora leader della classifica mondiale, con 15 punti di vantaggio su Jorge Martin, che dopo la terza partenza della corsa è stato steso dall'Aprilia di Raul Fernandez. Ovviamente, il due volte campione del mondo si è arrabbiato tantissimo. Due ritiri per lui in questo weekend nel quale sembrava averne più del riminese, con la possibilità di lasciare la Catalunya in vetta. Invece, è andata diversamente. Nella classifica costruttori Ducati non è distante da Aprilia, solo 16 punti di distanza.
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MotoGP Catalunya: le nuove classifiche piloti e costruttori
MONDIALE PILOTI
- Marco Bezzecchi 142 punti
- Jorge Martin 127 punti
- Fabio Di Giannantonio 116 punti
- Pedro Acosta 92
- Ai Ogura 76
- Raul Fernandez 68
- Alex Marquez 67
- Pecco Bagnaia 63
- Marc Marquez 57
- Fermin Aldeguer 47
- Luca Marini 43
- Enea Bastianini 39
- Fabio Quartararo 37
- Brad Binder 37
- Franco Morbidelli 36
- Johann Zarco 34
- Joan Mir 34
- Diogo Moreira 17
- Alex Rins 9
- Maverick Vinales 5
- Augusto Fernandez 4
- Toprak Razgatlioglu 4
- Jack Miller 2
- Jonas Folger 0
- Augusto Fernandez 0
- Michele Pirro 0
- Toprak Razgatlioglu 5
- Toprak Razgatlioglu 5
- Johann Zarco 34
MONDIALE COSTRUTTORI
- Aprilia 181 punti
- Ducati 165 punti
- KTM 113
- Honda 74
- Yamaha 39