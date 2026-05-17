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Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Barcellona

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 17 maggio 2026 alle 16:47
Partenza della Gara MotoGP a Barcellona, Catalunya
Mondiale MotoGP 2026: classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo Barcellona
Ducati vince con Di Giannantonio del team VR46, Aprilia si lecca le ferite: la situazione aggiornata nel Mondiale MotoGP.
Incidenti, bandiere rosse, polemiche: è stata una gara MotoGP (QUI la cronaca) molto movimentata quella di oggi a Barcellona. Alla fine è stato Fabio Di Giannantonio a trionfare, prendendosi così la prima vittoria da quando corre con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Sul podio con lui anche Fermin Aldeguer e Pecco Bagnaia con le loro Ducati.
Marco Bezzecchi, quarto al traguardo, e ancora leader della classifica mondiale, con 15 punti di vantaggio su Jorge Martin, che dopo la terza partenza della corsa è stato steso dall'Aprilia di Raul Fernandez. Ovviamente, il due volte campione del mondo si è arrabbiato tantissimo. Due ritiri per lui in questo weekend nel quale sembrava averne più del riminese, con la possibilità di lasciare la Catalunya in vetta. Invece, è andata diversamente. Nella classifica costruttori Ducati non è distante da Aprilia, solo 16 punti di distanza.
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MotoGP Catalunya: le nuove classifiche piloti e costruttori

MONDIALE PILOTI
  1. Marco Bezzecchi 142 punti
  2. Jorge Martin 127 punti
  3. Fabio Di Giannantonio 116 punti
  4. Pedro Acosta 92
  5. Ai Ogura 76
  6. Raul Fernandez 68
  7. Alex Marquez 67
  8. Pecco Bagnaia 63
  9. Marc Marquez 57
  10. Fermin Aldeguer 47
  11. Luca Marini 43
  12. Enea Bastianini 39
  13. Fabio Quartararo 37
  14. Brad Binder 37
  15. Franco Morbidelli 36
  16. Johann Zarco 34
  17. Joan Mir 34
  18. Diogo Moreira 17
  19. Alex Rins 9
  20. Maverick Vinales 5
  21. Augusto Fernandez 4
  22. Toprak Razgatlioglu 4
  23. Jack Miller 2
  24. Jonas Folger 0
  25. Augusto Fernandez 0
  26. Michele Pirro 0
  1. Toprak Razgatlioglu 5
  1. Toprak Razgatlioglu 5
  1. Johann Zarco 34
MONDIALE COSTRUTTORI
  1. Aprilia 181 punti
  2. Ducati 165 punti
  3. KTM 113
  4. Honda 74
  5. Yamaha 39

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