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LIVE - MotoGP Barcellona, incidenti Marquez-Acosta e Zarco-Marini-Bagnaia: gara interrotta due volte

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 17 maggio 2026 alle 14:35
Incidente Gara MotoGP Barcellona, Catalunya GP
MotoGP Barcellona 2026: la cronaca live della gara in Catalunya
Corsa stoppata in Catalunya a causa di un incidente improvviso che ha coinvolto i piloti che occupavano le prime posizioni: tutti coscienti, per fortuna.
Colpo di scena al dodicesimo giro della gara MotoGP a Barcellona. Andando verso curva 10 Alex Marquez ha centrato Pedro Acosta, vittima di un problema, ed è caduto rovinosamente. Distrutta la Ducati del team BK8 Gresini. Caduto anche Fabio Di Giannantonio, dolorante alla mano sinistra, ma poi tornato al box per provare a ripartire. Per fortuna, tutti i piloti risultano essere coscienti. Ovviamente, è stata data la bandiera rossa per interrompere la corsa.
Purtroppo, alla ripartenza c'è stata subito un'altra bandiera rossa dovuta a un incidente in curva 1: coinvolti Johann Zarco, Luca Marini e Pecco Bagnaia. Il francese è arrivato troppo veloce e ha provocato il contatto, finendo per avere la peggio del punto di vista fisico.

MotoGP Catalunya 2026: la cronaca della gara a Barcellona

1° GIRO: Acosta mantiene la P1 alla partenza, seguito da Fernandez, Marquez, Zarco, Martin, Morbidelli, Di Giannantonio, Quartararo e Bezzecchi.
2° GIRO: Acosta sempre leader, poi terzetto Fernandez-Marquez-Zarco in lotta. Quinto Martin, tallonato dai piloti VR46. Bezzecchi ottavo. Bagnaia quindicesimo.
3° GIRO: duello furibondo Zarco-Marquez, Martin ne approfitta e si mette tra i due, diventando quarto.
4° GIRO: Martin passa Zarco in curva 1, poco dopo anche Alex infila il francese del team Honda LCR. Acosta ha 2-3 decimi di margine su Fernandez. Bagnaia dodicesimo.
5° GIRO: Fernandez supera Acosta con una super staccata in curva 1. Dietro Marquez ha passato Martin, che si porta dietro Zarco e Diggia. Più staccati Morbidelli, Mir, Marini, Aldeguer. Bezzecchi in difficoltà, finisce dodicesimo dietro Bagnaia e appena davanti Bastianini.
6° GIRO: Fernandez guida la gara seguito da vicino da Acosta, che ha 1"2 di margine sul gruppetto Marquez-Martin-Zarco-Diggia.
7° GIRO: Acosta prova a risuperare Fernandez, che risponde in maniera decisa e si tiene la leadership della corsa. Alex Marquez ha staccato di circa 6 decimi Martin, si è portato a 8 decimi dalla KTM di Pedro.
8° GIRO: Di Giannantonio sorpassa Zarco in curva 1 e può puntare Martin. Alex ha praticamente ripreso la coppia di testa.
9° GIRO: Acosta riesce a mettersi davanti a Fernandez.
10° GIRO: anche Alex sorpassa Fernandez alla prima staccata. Caduto Bastianini.
11° GIRO: Acosta, Marquez, Fernandez, Martin, Di Giannantonio, Zarco, Morbidelli, Mir, Aldeguer, Marini, Bagnaia, Ogura, Bezzecchi, Quartararo e Moreira i primi 15 della zona punti.
12° GIRO: Alex sta mettendo pressione a Pedro. ACOSTA HA UN PROBLEMA, ALEX MARQUEZ GLI È ANDATO CONTRO ED È CADUTO ROVINOSAMENTE. CADUTO ANCHE DIGGIA A CAUSA DEI DETRITI IN PISTA IN CURVA 10. BANDIERA ROSSA, GARA INTERROTTA.
Piloti tutti coscienti. Alex Marquez è quello che ha avuto la peggio, dovrà andare al Centro Medico e probabilmente anche in ospedale. Di Giannantonio dolorante alla mano sinistra però poi è tornato al box per provare a ripartire.
Ore 14:40 - Alessio 'Uccio' Salucci a Sky Sport MotoGP ha spiegato che Diggia ha un'abrasione al mignolo sinistro e una contusione al polso sinistro: "Se la sente - ha aggiunto - e proviamo a ripartire. Se non ce la fa, si ferma, ma vuole provarci".
Ore 14:44 - Alex Marquez verrà portato in ospedale per ulteriori controlli.
Ore 14:48 - Sighting Lap in corso, i piloti vanno a schierarsi sulla griglia per la ripartenza. Ci saranno 13 giri da affrontare.
Ore 15:50 - Iniziato il warm up lap.

La diretta della gara dopo la ripartenza

1° GIRO: Acosta riesce a rimanere in prima posizione. Caduta di Bagnaia, Marini e Zarco in curva 1! ALTRA BANDIERA ROSSA. I due italiani si sono rialzati e stanno bene, da capire le condizioni del francese. I piloti vengono dichiarati tutti coscienti, cosa fondamentale. Dalle immagini si vede che Zarco è arrivato un po' troppo veloce, ha toccato Marini e poi anche Bagnaia è stato colpito.
Zarco è stato soccorso sulla ghiaia e poi è stato caricato sull'ambulanza per andare al Centro Medico.
Ore 15:00 - La gara ripartirà con 12 giri. Bagnaia ha cambiato la tuta e si è messo del ghiaccio sulla mano sinistra. Davide Tardozzi, team manager Ducati, ha parlato così a Sky Sport MotoGP: "Purtroppo, l'ultima gomma soft posteriore ce l'avevamo sulla gomma che non è tornata al box, Pecco dovrà correre con la media. Sarà una gara difficile, lui avrà 3-4 decimi in meno di passo rispetto a chi ha la soft dietro. Inoltre, avrà anche una gomma media usata davanti".

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