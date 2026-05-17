Futuro VR46 in bilico: scontro Ducati-Valentino Rossi sul dopo-Diggia

Valentino Rossi è stato avvistato nel paddock della MotoGP al Montmelò. Il campione di Tavullia ha seguito da vicino le sessioni di prove libere di venerdì sul circuito di Barcellona, ma in realtà c'è da pianificare anche il futuro del team VR46. Con Fabio Di Giannantonio in partenza verso KTM a fine stagione, e con Franco Morbidelli in procinto di lasciare la classe regina, bisogna ricominciare dalla line-up piloti prima di pensare a tutto il resto.

Diggia-KTM affare fatto

Pertamina VR46 Racing Team sta vivendo un buon momento in pista, grazie alle prestazioni di Diggia in sella alla Ducati GP26. Ma dietro le quinte si lavora a ritmi serrati per cercare la quadra in vista del prossimo Mondiale MotoGP. Il pilota capitolino ha sfruttato a suo vantaggio questo ottimo inizio di stagione, con due podi e due 4° posto nelle prime cinque gare. Nella roulette del mercato piloti si è ritagliato un posto nel team KTM factory per il 2027-2028, dove farà coppia con Alex Marquez. Ma lascia un vuoto nel box di Tavullia, dove per adesso è certo soltanto l'arrivo di Fermin Aldeguer.

Diggia e VR46 sono cresciuti insieme anno dopo anno, ma l'obiettivo di ogni pilota MotoGP è trovare un accordo con una squadra factory. Adesso che si è presentata l'occasione, Fabio ha scelto di firmare con la Casa di Mattighofen, lasciando Valentino Rossi alle prese con una situazione piuttosto complicata. La priorità è trovare un atleta italiano, per tenere in vita l'essenza di questa squadra, che finora ha sempre schierato piloti italiani. Aldeguer sarà l'eccezione, ora però serve un connazionale.

Ballottaggio Marini-Bulega

Borgo Panigale spinge molto su Nicolò Bulega , padrone assoluto del WorldSBK, che tra l'altro sta portando avanti l'evoluzione della Desmosedici GP27 gommata Pirelli. Ma a Tavullia vorrebbero tenere una porta aperta per Luca Marini, ad un passo dall'addio alla Honda. Soprattutto ora che l'affare Tech3 è saltato e il team satellite ha rinnovato con KTM.

Le selle libere in HRC si sono praticamente azzerate e Marini rischia di restare fuori dai nastri di partenza del prossimo campionato MotoGP. "Vogliamo tenere almeno un pilota italiano anche per il prossimo anno, perché la nostra squadra è sempre cresciuta con piloti italiani", ha spiegato Valentino Rossi riguardo alla roadmap. "Quindi ci sono diverse opzioni, diverse cose da definire. Nulla è ancora ufficiale, vedremo".

Decisione entro il Mugello

Ducati è pronta a garantire il massimo appoggio per l'ingresso di Bulega in VR46 e vederlo nel box di Tavullia sarebbe un grande sollievo, dal momento che si rischia di perdere il futuro campione della Superbike. Ma bisogna fare i conti con Valentino Rossi, che non ha nascosto un certo malumore nei confronti della Ducati. Le prossime settimane saranno decisive e in VR46 bisognerà trovare il miglior compromesso con i vertici della Casa emiliana. Anche a costo di dover lasciare vittime sul campo. A ridosso del Gran Premio del Mugello le carte in tavola dovranno essere scoperte.