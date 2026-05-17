I trionfi di Toprak Razgatlioglu ormai sono un pallido ricordo. Senza l'asso turco, la BMW ha perso completamente direzione. Miguel Oliveira e Danilo Petrucci sono fermi per gravi incidenti, l'unico superstite è il tester Michael van der Mark. Adesso i tedeschi come ne usciranno?

In appena due anni sulla M1000RR Toprak Razgatlioglu ha conquistato ben 38 vittorie e due titoli Mondiali. Soltanto Nicolò Bulega, nel 2025, è riuscito a rimandare il verdetto fino all'ultimo round. Era ipotizzabile che l'eredità fosse scomodissima per i successi, ma non fino a questo punto. Miguel Oliveira è stato abbattuto dalla sfortuna, perchè l'incidente di Balaton Park non è stato un suo errore. Fino a quel momento aveva capitalizzato tre podi, sempre al terzo posto, lontano dalle Ducati. Un pò poco, ma tutto sommato quanto ci aspettava da un pilota che in MotoGP ha vinto cinque GP ma ultimamente era dato in fase calante. Chi è mancato all'appello è Danilo Petrucci.

Danilo nei guai

I test invernali martoriati dal maltempo avevano nascosto il problema, che è emerso dolorosamente in questa prima fase di campionato: Danilo Petrucci non riesce a guidare bene la M1000RR. Con la Ducati Barni l'anno scorso era finito sette volte sul podio (sempre terzo) perdendo il terzo posto nel Mondiale causa l'infortunio in palestra che gli aveva impedito di correre i due appuntamenti finali di Estoril e Jerez. Con la BMW finora il miglior risultato è stato sesto a Phillip Island sul bagnato pesante: sembrava il punto di partenza, invece in Europa la curva di risultati ha puntato decisamente verso il basso. La frattura del coccige conseguenza del terribile volo di gara 1 a Most è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Per quanto sarà assente? E al momento del rientro quali saranno le motivazioni di un pilota di 36 anni, reduce ormai da tantissimi e dolorosi infortuni? C'è di peggio, ovvero la consapevolezza che la BMW non si adatti al suo stile di guida.

BMW senza direzione

I vertici della BMW hanno ribadito l'impegno in Superbike, affermando di voler confermare fiducia a Oliveira e Petrucci, che hanno entrambi un solo anno di contratto. Ma pare una dichiarazione di circostanza, volta a non creare ulteriore pressione su due piloti che stanno soffrendo per gli infortuni. E' scontato che la BMW dovrà dare una scossa e cercare sul mercato qualcuno che sia in grado di riportare la M1000RR ai vertici. Il mercato MotoGP è in ebollizione, qualche top rider che resterà senza sella c'è. Alex Rins, in uscita da Yamaha, si è già offerto.

Warm up: Lecuona davanti a Bulega

I dieci minuti di riscaldamento mattutino hanno rinfocolato l'attesa per la nuova sfida in famiglia fra Lecuona e Bulega. Ormai è questo l'unico motivo d'interesse di questa stranissima stagione Superbike, mutilata dai problemi BMW e dalla cronica latitanza di Yamaha e Honda.