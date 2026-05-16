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Sportbike Most Gara 1: Matteo Vannucci festeggia la prima vittoria con Aprilia

In Pista
di Andrea Periccioli
sabato, 16 maggio 2026 alle 17:35
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Gara 1 del Mondiale Sportbike a Most premia Matteo Vannucci: prima vittoria con la Aprilia RS 660 del team REVO-M2.
Per la prima volta in stagione, sventola il tricolore sul gradino più alto del podio del Mondiale Sportbike. Matteo Vannucci, da quest'anno portacolori del team REVO-M2 Aprilia, ha conquistato la sua prima affermazione in carriera nel WorldSPB al culmine di una spettacolare Gara 1 andata in scena all'Autodrom Most. Con testa e determinazione, il motociclista fiorentino si è aggiudicato la vittoria a precedere Jeffrey Buis (Track & Trades Wixx Racing Suzuki) e il capo-classifica di campionato David Salvador (Team ProDina Kawasaki XCI).

SPAZIALE MATTEO VANNUCCI

Per Matteo Vannucci non è stato facile centrare questo storico risultato. Scattato dalla seconda casella, il Campione italiano Supersport 300 2021 ha dettato il passo sin dallo spegnimento dei semafori, facendosi trovare pronto nel momento più delicato della contesa. Dopo un'esitazione al penultimo giro (gli è entrata la folle in uscita dalla prima chicane) che poteva costargli caro, si è visto sopravanzare in un sol colpo da tre piloti, iniziando la sua trionfale risalita. Vannucci ha sfilato subito Antonio Torres per il terzo posto, facendo suo il secondo posto poco più tardi con una staccata imperiale all'ingresso di curva 1 su Jeffrey Buis. Restava più soltanto David Salvador, con la pratica formalizzata nel corso dell'ultimo giro a seguito di un madornale errore dello spagnolo, guadagnando nel finale metri preziosi per tenere a debita distanza gli avversari.

GIOIA INCONTENIBILE

Per l'originario di Bagno a Ripoli, affermatosi come quinto differente vincitore nelle cinque gare finora andate in archivio del Mondiale Sportbike 2026, si tratta del settimo hurrà nel circus del WorldSBK. Festa grande anche per Aprilia, spezzando un digiuno di successi tra le derivate di serie che perdurava dal 2018 con Maximilian Scheib ai tempi della Superstock 1000 internazionale. Se Vannucci rilancia le proprie quotazioni in campionato, con il secondo posto in rimonta Jeffrey Buis si porta ad un solo punticino da David Salvador, terzo a completare il podio rendendosi protagonista nel finale di un clamoroso salvataggio "alla Marquez".

LOTTA A 8

Nel gruppo di testa si è messa in mostra anche la coppia MTM Kawasaki con Loris Veneman e Xavi Artigas, rispettivamente quinto e sesto alle spalle di Antonio Torres. Alle 13:00 di domani prenderà il via Gara 2, sempre articolata sulla distanza di 12 giri all'Autodrom Most. In virtù del giro più veloce, dalla pole position scatterà il nostro Bruno Ieraci, ottavo sul traguardo in scia ai migliori. Giornata da dimenticare invece per Elia Bartolini (14°), costretto a scontare un doppio Long Lap Penalty a causa di una sfortunata carambola con Jose Osuna nel corso del giro di formazione.

WORLD SPORTBIKE 2026

Most, Classifica Gara 1
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Photo Courtesy: Matteo Vannucci
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diAndrea Periccioli

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