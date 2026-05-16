MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

MotoGP Catalunya 2026: classifica piloti aggiornata dopo la Sprint a Barcellona

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 16 maggio 2026 alle 15:54
MotoGP Sprint Barcellona Catalunya 2026
Mondiale MotoGP 2026: classifica piloti e costruttori aggiornate dopo la Sprint a Barcellona
Aprilia sempre in vetta, ma sprint race deludente per entrambi i piloti ufficiali: ecco la situazione aggiornata nel Mondiale.
Alex Marquez, team BK8 Gresini e Ducati festeggiano il successo nella Sprint di oggi pomeriggio a Barcellona. Il vice-campione del mondo MotoGP 2025 ha avuto la meglio su Pedro Acosta, arrivato a 41 millesimi dal vincitore con la sua KTM. Certamente El Tiburon cercherà di riscattarsi nella gara lunga, anche se bisognerà capire se la RC16 soffrirà gli elevati consumi della pista della Catalunya sulla distanza. Podio odierno completato da Fabio Di Giannantonio con la Desmosedici GP26 del Pertamina Enduro VR46 Racing Team.
Tra Acosta e Diggia solamente un punto a separarli nella classifica generale, dove davanti rimangono sempre Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Ma oggi i due piloti factory Aprilia hanno deluso. L'italiano è arrivato nono al traguardo, conquistando un solo punti, mentre lo spagnolo è caduto al terzo giro. La distanza tra loro è salita a due punti, praticamente nulla. Entrambi punteranno sulla gara di domenica per prendersi una rivincita.
Se ti piacciono i contenuti di Corsedimoto puoi selezionarlo come fonte preferita cliccando QUI

Mondiale MotoGP: le nuove classifiche piloti e costruttori

CAMPIONATO PILOTI
  1. Marco Bezzecchi 129 punti
  2. Jorge Martin 127 punti
  3. Pedro Acosta 91 punti
  4. Fabio Di Giannantonio 91
  5. Ai Ogura 69
  6. Raul Fernandez 68
  7. Alex Marquez 67
  8. Marc Marquez 57
  9. Pecco Bagnaia 47
  10. Enea Bastianini 39
  11. Johann Zarco 34
  12. Luca Marini 33
  13. Franco Morbidelli 30
  14. Brad Binder 28
  15. Fermin Aldeguer 27
  16. Fabio Quartararo 26
  17. Diogo Moreira 10
  18. Joan Mir 8
  19. Alex Rins 7
  20. Toprak Razgatlioglu 4
  21. Jack Miller 1
  22. Maverick Vinales 0
  23. Jonas Folger 0
  24. Augusto Fernandez 0
  25. Michele Pirro 0
CAMPIONATO COSTRUTTORI
  1. Aprilia 168 punti
  2. Ducati 140 punti
  3. KTM 105
  4. Honda 54
  5. Yamaha 29

Leggi anche

Tech3 rifiuta Honda e rinnova con KTM: accordo pluriennale dal 2027 e oltreTech3 rifiuta Honda e rinnova con KTM: accordo pluriennale dal 2027 e oltre
Valentino Rossi vuole un pilota italiano nel team VR46: ecco i candidati per il 2027Valentino Rossi vuole un pilota italiano nel team VR46: ecco i candidati per il 2027
Marco Bezzecchi

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Davide Brivio team manager Trackhouse Racing MotoGP con Justin Marks
MotoGP

Davide Brivio, ufficiale l'addio al team Trackhouse a fine 2026: Honda lo aspetta

16 maggio 2026
Alex Marquez pilota Gresini Ducati MotoGP a Barcellona, GP Catalunya
MotoGP

Sprint MotoGP Barcellona: Alex Marquez frega Acosta, Martin cade ancora

16 maggio 2026
KTM-Tech3-rinnovo-motogp
MotoGP

Tech3 rifiuta Honda e rinnova con KTM: accordo pluriennale dal 2027 e oltre

16 maggio 2026

Altre notizie

Davide Brivio team manager Trackhouse Racing MotoGP con Justin Marks

Davide Brivio, ufficiale l'addio al team Trackhouse a fine 2026: Honda lo aspetta

MotoGP
671172108_18402130372146709_7185087845793758038_n_result

Sportbike Most Gara 1: Matteo Vannucci festeggia la prima vittoria con Aprilia

In Pista
Alex Marquez pilota Gresini Ducati MotoGP a Barcellona, GP Catalunya

Sprint MotoGP Barcellona: Alex Marquez frega Acosta, Martin cade ancora

MotoGP
Nicolò Bulega pilota Aruba Ducati Superbike WorldSBK a Most

SBK Most 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1

Superbike
petrucci-crash-race1-sbk-most

Danilo Petrucci, pauroso incidente a Most: le condizioni del pilota BMW

Superbike

Articoli popolari

Ducati Team

Ducati paga il conto: l'effetto Marquez tra infortuni, fuga di campioni e un 2027 che sorride

MotoGP
Superbike Most: Prove 2 Nicolò Bulega cade ma resta davanti

SBK Most prove 2: Anche Nicolò Bulega sbaglia, guardate chi è davanti

Superbike
petrucci-crash-race1-sbk-most

Danilo Petrucci, pauroso incidente a Most: le condizioni del pilota BMW

Superbike
Valentino Rossi proprietario del team VR46 MotoGP parla a Sky Sport

Valentino Rossi vuole un pilota italiano nel team VR46: ecco i candidati per il 2027

MotoGP
Jorge Martin caduto nella FP1 MotoGP a Barcellona, Catalunya GP

MotoGP Barcellona, classifica FP1: Ducati davanti, brutta caduta di Jorge Martin

MotoGP

Loading