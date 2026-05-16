MotoGP Catalunya 2026: classifica piloti aggiornata dopo la Sprint a Barcellona

Aprilia sempre in vetta, ma sprint race deludente per entrambi i piloti ufficiali: ecco la situazione aggiornata nel Mondiale.
Alex Marquez, team BK8 Gresini e Ducati festeggiano il successo nella Sprint di oggi pomeriggio a Barcellona
. Il vice-campione del mondo MotoGP 2025 ha avuto la meglio su Pedro Acosta, arrivato a 41 millesimi dal vincitore con la sua KTM. Certamente El Tiburon
cercherà di riscattarsi nella gara lunga, anche se bisognerà capire se la RC16 soffrirà gli elevati consumi della pista della Catalunya sulla distanza. Podio odierno completato da Fabio Di Giannantonio con la Desmosedici GP26 del Pertamina Enduro VR46 Racing Team.
Tra Acosta e Diggia solamente un punto a separarli nella classifica generale, dove davanti rimangono sempre Marco Bezzecchi
e Jorge Martin. Ma oggi i due piloti factory Aprilia hanno deluso. L'italiano è arrivato nono al traguardo, conquistando un solo punti, mentre lo spagnolo è caduto al terzo giro. La distanza tra loro è salita a due punti, praticamente nulla. Entrambi punteranno sulla gara di domenica per prendersi una rivincita.
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Mondiale MotoGP: le nuove classifiche piloti e costruttori
CAMPIONATO PILOTI
- Marco Bezzecchi 129 punti
- Jorge Martin 127 punti
- Pedro Acosta 91 punti
- Fabio Di Giannantonio 91
- Ai Ogura 69
- Raul Fernandez 68
- Alex Marquez 67
- Marc Marquez 57
- Pecco Bagnaia 47
- Enea Bastianini 39
- Johann Zarco 34
- Luca Marini 33
- Franco Morbidelli 30
- Brad Binder 28
- Fermin Aldeguer 27
- Fabio Quartararo 26
- Diogo Moreira 10
- Joan Mir 8
- Alex Rins 7
- Toprak Razgatlioglu 4
- Jack Miller 1
- Maverick Vinales 0
- Jonas Folger 0
- Augusto Fernandez 0
- Michele Pirro 0
CAMPIONATO COSTRUTTORI
- Aprilia 168 punti
- Ducati 140 punti
- KTM 105
- Honda 54
- Yamaha 29