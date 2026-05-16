Qualifiche MotoGP Barcellona: Acosta in pole, Morbidelli 2°, Aprilia delude

KTM davanti a tutti con Acosta, sorpresa Morbidelli, mentre i piloti ufficiali Aprilia deludono: ecco i risultati della Q2 a Barcellona.

Pole position di Pedro Acosta nelle Qualifiche MotoGP del Gran Premio di Catalunya. Si era già visto dalle prove il potenziale del pilota KTM, confermato nella Q2 di stamattina. In prima fila con lui anche il sorprendente Franco Morbidelli e Alex Marquez con le loro Ducati.

La seconda sarà aperta da Raul Fernandez, migliore pilota Aprilia. Jorge Martin è solo nono, mentre Marco Bezzecchi dodicesimo dopo una caduta in curva 2 nei minuti finali della sessione.

GP Catalunya: com'è andata la Q1

Grande battaglia a suon di giri veloci nella Q1, dove sono stati Franco Morbidelli e Jorge Martin a guadagnare l'accesso alla Q2. Morbido nel suo time attack ha seguito Pecco Bagnaia, terzo e beffato. Lo spagnolo dell'Aprilia è caduto in curva 5 ( terza caduta di questo GP della Catalunya ), ma si è salvato. Quarto tempo della sessione per Enea Bastianini, un altro che sperava di poter accedere alla Q2 e che invece partirà dalla quattordicesima casella della griglia MotoGP a Barcellona. Dalla sedicesima Luca Marini con la sua Honda RC213V.

Qualifiche MotoGP Barcellona: tempi e classifica Q1

MotoGP Barcellona, risultati Qualifiche: tempi, classifica e griglia di partenza

C'era grande curiosità di vedere come sarebbe andata la Q2 e si può dire che le sorprese principali siano state Morbidelli e Fernandez. Ottima seconda fila conquistata dalla Honda LCR di Johann Zarco, che avrà a fianco la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Aprirà la terza Fabio Quartararo con la Yamaha, affiancato dalla KTM di Brad Binder e dall'Aprilia di Martin.

Alle ore 15 la sprint race. Acosta e KTM ci arriveranno da favoriti, però la concorrenza non starà a guardare. Ci aspettiamo tanta battaglia per la vittoria e per il podio. Bezzecchi e Martin, primo e secondo nella classifica generale MotoGP, dovranno partire bene e rimontare.