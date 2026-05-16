Strepitoso Nicolò Bulega : fra le insidie di Most accende il turbo e stampa il giro record più veloce di sempre, quattro decimi sotto il precedente di Toprak Razgatlioglu. Il vincitutto della Superbike in un colpo solo ha regolato i conti gli avversari del presente e anche con quello del passato.

La prestazione è estremamente suggestiva, perchè arriva in un momento particolare. Cioè nel pieno delle trattative per approdare in MotoGP '27 (Ducati con VR46?) e in coda alle nuove polemiche suscitate dalla terza (e ultima) sforbiciata regolamentare imposta alla Ducati. Da questa gara tutte le Panigale in pista hanno mezzo chilo/ora di carburante a disposizione. Ma dite voi cos'è cambiato: niente. Bulega è in serie vincente da sedici corse e intanto ha firmato la quinta pole in questa stagione, quattordici in tutto. E adesso provate a prenderlo: ricordate che gara 1 è anticipata alle 14:00

Cinque rosse davanti a tutte

Qui la Superpole conta più che altrove, perchè partire davanti sarà il modo di evitare i guai che spesso accadono alla prima curva di Most. A dispetto del regolamento, in griglia ci saranno cinque Ducati nelle prime cinque posizioni: vediamo quanto impiegheranno Dorna e Federmoto a comprendere che la scelta del flussometro per bilanciare le prestazioni delle moto è stata fallimentare. La quantità di benzina, appunto regolata da questo dispositivo, non incide per niente sulle prestazioni. Con meno carburante il motore dovrebbe perdere potenza, diventare più scorbutico e rischiare problemi di surriscaldamento. Ma la Ducati aveva la soluzione: ecco perchè ha dato via libera a questa regolamentazione...

Iker Lecuona speranza vana

Nel paddock Superbike tanti sperano che Iker Lecuona sia in grado di infastidire Nicolò Bulega, per rendere lo spettacolo più appassionante e il risultato meno scontato. Ma lo spagnolo, almeno al momento, non è allo stesso livello del compagno di squadra. Anche questa volta ha preso sonoramente paga, cioè mezzo secondo. E ha pagato tre decimi anche ad uno scatenato Yari Montella, superlativo con la Ducati Barni. La formazione bergamasca in FP3 ha perso Alvaro Bautista , causa un grande incidente con plurifratture al piede destro che lo terranno a lungo lontano. Ma il pilota campano, un'ora dopo, ha ridato un pò di sorriso. Sam Lowes e l'emergente Alberto Surra hanno dato il loro contributo nella prova di forza Ducati.

Terza fila tutta italiana, Yamaha non riemerge

L'altra faccia del cambiamento regolamentare deciso alla vigilia di Most è il mezzo chilo/ora di benzina concessa alla Yamaha. Ma anche in questo caso il contributo è nullo: la prima R1 è quella di Stefano Manzi, decimo, mentre continua l'imperscrutabile crisi di Andrea Locatelli, che nei piani sarebbe il pilota di punta dello squadrone Yamaha. Non può sorridere neanche la BMW: Danilo Petrucci parte in terza fila, ma il divario è netto sia da Bulega (un secondo) che dal riferimento di Toprak Razgatlioglu di un anno fa: sei decimi. Davanti al ternano Axel Bassani con la Bimota e Lorenzo Baldassarri sempre veloce con la Ducati Go Eleven.