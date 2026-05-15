Joan Mir, addio Honda: accordo vicino con un nuovo team per il 2027

Il due volte campione del mondo sarà ancora sulla griglia l’anno prossimo: gli ultimi rumors lo collocano in una squadra italiana.

Joan Mir è uno di quei piloti che in questi anni hanno faticato non poco a fare risultati. Sposare il progetto Honda MotoGP è stato un grande rischio e solo dal 2025 c’è stato un miglioramento abbastanza significativo della RC213V. Nonostante i progressi e una base più solida rispetto al passato, purtroppo il maiorchino ha continuato a rendersi protagonista di diverse cadute che inevitabilmente hanno generato delle riflessioni sul suo futuro.

Com’è noto, HRC ha deciso di cambiare completamente la line-up del team factory: Fabio Quartararo e David Alonso condivideranno il box dalla stagione 2027. In attesa di capire se Honda avrà Tech3 come seconda squadra satellite, Mir e Luca Marini si sono ritrovati a dover valutare altre possibilità per l’anno prossimo.

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MotoGP, Joan Mir con il team Gresini nel 2027?

Secondo quanto rivelato da autorevoli fonti come The-Race e AS, il futuro di Mir è stato praticamente definito: correrà per il team BK8 Gresini Racing dal 2027. La Ducati che sembrava destinata a Enea Bastianini, dovrebbe finire tra le mani dell’attuale pilota Honda HRC. Salvo sorprese, saranno lui e Daniel Holgado a sostituire Alex Marquez (futuro pilota factory KTM) e Fermin Aldeguer (VR46).

La squadra di Nadia Padovani potrebbe essere l’ideale per un pilota in cerca di rilancio come Mir. Finora lui ha corso solo per team ufficiali in MotoGP, ma in questi anni Gresini ha dimostrato di essere una struttura di altissimo livello. Inoltre, Ducati è un costruttore molto attento ai propri “clienti” in termini di supporto tecnico. Per il futuro del maiorchino potrebbe essere la scelta giusta firmare con la squadra di Faenza, nella quale milita anche Frankie Carchedi, oggi capotecnico di Aldeguer e in passato capotecnico di Joan. Hanno lavorato insieme alla Suzuki, vincendo il titolo MotoGP 2020.

Cosa dice il manager del pilota

Paco Sanchez, manager del maiorchino, ha parlato del futuro del suo pilota ai microfoni di Crash.net: "Vista la mancanza di notizie da parte di HRC riguardo al suo futuro, Joan ha deciso a Jerez di lasciare Honda alla fine dell'anno e mi ha chiesto di trovargli un buon progetto. Stiamo facendo buoni progressi, però non abbiamo ancora finalizzato alcun accordo. Speriamo di farlo al più presto, ma per ora non posso confermare altro. L'unica cosa certa è che Joan non sarà una pilota Honda nel 2027".

L'accordo totale con il team Gresini non c'è ancora, però le trattative stanno procedendo positivamente e potrebbe essere questione di poco tempo prima di arrivare alla fumata bianca. Mir era stato accostato anche al team Trackhouse, dove oggi lavora Davide Brivio, altra sua vecchia conoscenza dai tempi della Suzuki. Ma il manager italiano lascerà la squadra satellite Aprilia a fine stagione MotoGP 2026 per trasferirsi in Honda. Non è ancora chiaro chi lo sostituirà e chi saranno i piloti. Potrebbe esserci il rinnovo di Raul Fernandez, mentre l'altra moto potrebbe finire a Bastianini.