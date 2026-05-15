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Danish da urlo in Catalunya: vetta Moto3 e spagnoli arginati, l'Italia sorride solo con Bertelle

In Pista
di Diana Tamantini
venerdì, 15 maggio 2026 alle 13:55
danish-moto3
Colpo di scena al comando delle Practice Moto3, ma anche tra chi rimane fuori dalla Q2 diretta... Cronaca e classifica.
Hakim Danish sorprende tutti con una doppia zampata nella prima giornata al Montmelo, arginando un gruppetto di ragazzi spagnoli a seguire. Ma non Alvaro Carpe, che non riesce a ripartire dopo la caduta e la corsa contro il tempo del team per sistemare la moto. Nemmeno David Munoz perde il suo miglior crono per bandiera gialla e finisce fuori dalla top 14, Matteo Bertelle infine è l'unico italiano che ottiene l'accesso alla Q2 diretta. Sono questi alcuni dei punti del venerdì della Moto3 al Circuit de Barcelona-Catalunya, ecco com'è andata.
-> Gran Premio a Barcellona, tutti gli orari TV e streaming

Il venerdì in Catalunya 

Cielo nuvoloso e temperature non così alte per le FP1 a Barcellona, 15° di temperatura e 30° sull'asfalto. La sessione inaugurale del GP vede Hakim Danish (MSi Racing) a lungo in testa, finché sul finale non viene premiato l'assalto del gruppo spagnolo. Ma alla fine il rookie malese tira fuori gli artigli e di nuovo è davanti, per la prima volta nel suo anno d'esordio Moto3. Seguono Adrian Fernandez (Leopard Racing) e Alvaro Carpe (KTM Ajo), italiani ampiamente fuori dalla top 10. A referto un contatto tra Rammerstorfer ed Esteban, senza conseguenze, negli ultimi minuti finiscono a terra prima Cormac Buchanan (BOE Motorsports), poi Matteo Bertelle (LevelUp MTA), reduce dal ritorno sul podio, infine Jesus Rios (Snipers Team), l'ultimo alla bandiera a scacchi è Scott Ogden (CIP Green Power).
Clima fresco anche nel pomeriggio, quando tocca alla sessione più importante del venerdì per ottenere l'accesso diretto alla Q2. Iniziano subito alla grande i ragazzi spagnoli, anche se Carpe mette presto a referto una caduta che complica la sua sessione. I ragazzi del team fanno una corsa contro il tempo per sistemare la moto, ma ahimè non basterà per rimandarlo in pista in tempo... Si inserisce nella lotta per la vetta anche il capoclassifica delle FP1, risale provvisoriamente nei 14 Bertelle. È una lotta particolarmente serrata fino alla fine, quando di nuovo emerge lo scatenato esordiente malese di MSi Racing, che ancora si impone davanti ai ragazzi spagnoli e si prende di forza l'accesso diretto alla Q2! Matteo Bertelle 6° è l'unico italiano nei 14 e quindi direttamente al secondo turno di qualifiche, non mancano sorprese tra chi invece non ce la fa...

Moto3 Practice 

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Moto3

diDiana Tamantini

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