Gara Moto3 corta e folle a Le Mans: bentornato Matteo Bertelle! Quiles leader già in fuga

Non c'è storia: Maximo Quiles non si batte in nessuna condizione. Festa Bertelle, primo podio dall'infortunio! Cronaca e classifiche.

Maximo Quiles regale in qualsiasi condizione, Adrian Fernandez 2° dopo la pole, Matteo Bertelle "premiato" col ritorno sul podio per la prima volta dal grave infortunio del 2025. La pioggia prima del via stravolge tutto in Moto3 , non mancano svariati incidenti, è festa per il padovano e per il team LevelUp MTA, mentre davanti il leader iridato è letteralmente imprendibile a Le Mans e allunga ancora nella generale. Ecco com'è andata.

Gara Moto3 bagnata

Dopo due giorni d'asciutto, cambia tutto. Subito dopo il warm up MotoGP ecco l'arrivo della pioggia, non troppa ma abbastanza per cambiare totalmente le condizioni del tracciato. Scatta quindi la diversa procedura: pit lane aperta per 10 minuti per i giri di ricognizione, la gara inizia con 5 minuti di ritardo e la distanza è ridotta a 13 giri. Parte al meglio Quiles sul poleman Fernandez, a terra Uriarte, Munoz, altri due piloti tagliano la prima chicane, scivolano pure Buchanan, Perrone, Kelso, Carraro, Carpe, Morelli (era 3°), Rios, Ogden, non manca anche un highside per Salmela (senza conseguenze)...

Gara complessa per i ragazzi Moto3, la pista in seguito migliora, ma rimangono comunque alcune chiazze d'acqua a cui fare attenzione. Nessun problema però per Maximo Quiles, che fin da subito vola via senza intoppi e coglie il successo, allungando ancora nella generale. Lasciato a debita distanza Adrian Fernandez, con ampio margine sugli inseguitori e infine sul secondo gradino del podio. Ma la bella storia è quella di Matteo Bertelle, che dopo il bruttissimo infortunio che ha segnato la sua stagione 2025 sfrutta al meglio la nuova situazione e si prende un emozionante terzo posto!

La classifica

Moto3 generale