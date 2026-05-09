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Marquez infortunato, doppio intervento dopo l'highside a Le Mans: salta anche Barcellona

MotoGP
di Diana Tamantini
sabato, 09 maggio 2026 alle 16:30
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Marc Marquez infortunato dopo il brutto incidente nella mini-gara del sabato a Le Mans. Ma ci sarà un doppio intervento: la comunicazione Ducati e le parole del pilota.
"A seguito della caduta durante la Sprint al GP di Francia, e dopo una visita medica e una radiografia, Marc Marquez è stato dichiarato non idoneo a causa di una frattura del quinto metatarso al piede destro. Volerà a Madrid questa sera per sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Non parteciperà al GP in Catalunya della prossima settimana. Vi invieremo ulteriori informazioni al più presto". Ducati ufficializza il responso peggiore per il suo pilota dopo quanto accaduto nella mini-gara odierna, e con un altro GP appena tra sette giorni.
Poco dopo parla anche lo stesso Marc Marquez. "Per fortuna mi sono rotto solo il quinto metatarso del piede, ma mi dovrò operare" ha raccontato a Sky Sport MotoGP. Non solo, l'intervento sarà doppio: "Non avevamo detto niente, facciamo tutto insieme. Era già in programma un intervento alla spalla destra dopo la Catalunya. Dopo Jerez ho capito che qualcosa non andava: i dottori hanno visto che la vite già rotta ora s'è spostata, di 1-2 millimetri, ma tocca il nervo radiale. Per questo motivo non sto guidando bene, ci sono cadute strane... Bisogna togliere la vite, è un'operazione lunga ma non rischiosa, e vediamo come va". Ecco spiegata quindi l'incostanza di risultati vista in questi due giorni a Le Mans.

Un nuovo guaio 

Una volta tornato nel paddock c'era stato un passaggio al Centro Medico e ritorno nel suo ufficio, zoppicando evidentemente senza appoggiare il piede, con il dottor Charte al seguito e poi uscito assieme al padre per dirigersi verso il box, comunicando alla squadra quanto poi confermato ufficialmente. Un incidente da brividi per Marc Marquez nel penultimo giro della Sprint disputata oggi a Le Mans. Un highside iniziato quand'è arrivato di traverso verso la curva 14, finendo di poco sopra il cordolo con la gomma posteriore ma abbastanza per perdere il controllo della sua Ducati, con la carambola da paura che abbiamo visto. Continuano i problemi fisici e la conseguente incostanza di risultati: nel post qualifiche in Francia al parco chiuso aveva ammesso a caldo di non aver capito come aveva fatto ad essere così veloce.
Il campionissimo dell'attuale MotoGP non nasconde i problemi, ma si mostra, umano e fragile oltre che pilota delle meraviglie in pista, come dimostra l'incredibile titolo raggiunto proprio l'anno scorso dopo anni di calvario. Ma il bruttissimo incidente di oggi è un'altra tegola che non ci voleva né per Marquez né per Ducati: si è rialzato ed è tornato al box sulle sue gambe, ma è dopo che è comparso il forte dolore, tanto da non riuscire nemmeno ad appoggiare il piede a terra, saltellando su quello sano. Si sperava in una forte botta, invece c'è la frattura di cui vi abbiamo detto in apertura. E sarà fuori causa anche tra sette giorni, quando tocca al GP a Barcellona. La stagione è ancora più in salita...

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Marc Marquez

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