MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Sprint MotoGP Francia: Martin disegna un capolavoro, brutta caduta di Marquez

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 09 maggio 2026 alle 15:25
Jorge Martin pilota Aprilia nella sprint race MotoGP a Le Mans, Francia
MotoGP Francia 2026, risultati Sprint: ordine di arrivo e classifica finale a Le Mans
Successo di Martin, autore di una partenza straordinaria, anche Bagnaia e Bezzecchi sul podi
L'attesa Sprint MotoGP del Gran Premio di Francia 2026 si è conclusa con il trionfo di Jorge Martin, bravissimo a fregare tutti con una partenza perfetta. Dopo aver conquistato la prima posizione ha allungato quel che po' che è bastato per prendersi una vittoria importante. Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi sul podio con lui a Le Mans.
A punti anche Pedro Acosta, Fabio Quartararo, Joan Mir, Ai Ogura, Alex Marquez e Diogo Moreira. Marc Marquez è caduto nel finale dell'ultimo giro. Un brutto volo dalla sua Ducati, il campione in carica MotoGP è atteso al Centro Medico per i primi controlli, in particolare al piede destro, che non riesce ad appoggiare.

MotoGP Francia 2026: la cronaca della sprint race a Le Mans

1° giro: super partenza di Martin, che guida la corsa davanti a Bezzecchi, Bagnaia, Quartararo, Marquez, Mir, Acosta. Di Giannantonio crollato fuori dalla top 10, partiva quarto.
2° giro: Martin cerca di allungare, ha preso circa mezzo secondo sugli inseguitori. Bagnaia appiccicato a Bezzecchi, sembra averne di più. Quartararo sempre quarto, tiene dietro Acosta e Marquez.
3° giro: Mir supera Marquez e si prende la sesta posizione. Invece Bagnaia sorpassa Bezzecchi, finito largo, e si mette a inseguire Martin: il vantaggio dello spagnolo è di 1 secondo.
4° giro: giro veloce di Martin, che ha 1"1 su Bagnaia, seguito sempre da Bezzecchi. Quartararo pressato da Acosta, che nell'ultimo settore passa. Caduto Di Giannantonio nel settore 1.
5° giro: Martinator sempre leader, con Bagnaia a 1". Seguono Bezzecchi, Acosta, Quartararo, Mir, Marc Marquez, Alex Marquez e Ogura in zona punti. Caduto Bastianini nell'ultimo settore.
6° giro: caduta anche per Morbidelli in curva 13.
7° giro: Martin ha 1"2 su Bagnaia, che non riesce a recuperare sul pilota Aprilia, ma ha preso un po' di margine su Bezzecchi. Marquez in pressing su Mir.
9° giro: distacco abbastanza stabile tra i primi, Mir attaccato a Quartararo, Marquez è qualche metro più indietro.
12° giro: sale a 1"5 il gap tra Martin e Bagnaia, che ha lo stesso vantaggio su Bezzecchi, a sua volta davanti ad Acosta di circa 1"3. Ogura ha tolto l'ottavo posto ad Alex Marquez. Caduto Fernandez, era decimo. Brutta caduta di Marquez in curva 14! Il campione è stato sbalzato dalla sua Ducati.
13° giro (ULTIMO): non cambiano le posizioni, trionfa Martin davanti a Bagnaia e Bezzecchi.
MOTOGP FRANCIA 2026, RISULTATI SPRINT RACE: ORDINE DI ARRIVO E CLASSIFICA FINALE A LE MANS
Classifica Sprint Race MotoGP Le Mans, Francia

Leggi anche

Mercato piloti MotoGP: gli ultimi colpi e i grandi esclusiMercato piloti MotoGP: gli ultimi colpi e i grandi esclusi
Qualifiche GP Francia: Bagnaia strappa la pole a Marquez, Quartararo miracolosoQualifiche GP Francia: Bagnaia strappa la pole a Marquez, Quartararo miracoloso
Se ti piacciono i contenuti della nostra testata giornalistica puoi selezionarla come fonte preferita cliccando qui
Le Mans

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

ogura-motogp-podio-aprilia-francia
MotoGP

Impresa Ogura a Le Mans: primo podio MotoGP nella festa Aprilia e riaccende il Sol Levante

10 maggio 2026
Jorge Martin pilota Aprilia vincitore della gara MotoGP a Le Mans, Francia
MotoGP

588 giorni dopo, Martinator è tornato: con questa Aprilia può puntare al mondiale

10 maggio 2026
Gara MotoGP a Le Mans, GP Francia
MotoGP

Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Le Mans

10 maggio 2026

Altre notizie

ogura-motogp-podio-aprilia-francia

Impresa Ogura a Le Mans: primo podio MotoGP nella festa Aprilia e riaccende il Sol Levante

MotoGP
Jorge Martin pilota Aprilia vincitore della gara MotoGP a Le Mans, Francia

588 giorni dopo, Martinator è tornato: con questa Aprilia può puntare al mondiale

MotoGP
KC2A2786-2 copia_result

Alessandro Delbianco mago della pioggia nel CIV Superbike al Mugello

In Pista
holgado-moto2-squalifica-1

Moto2, colpo di scena a Le Mans: Holgado squalificato per infrazione tecnica, le nuove classifiche

In Pista
Gara MotoGP a Le Mans, GP Francia

Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Le Mans

MotoGP

Articoli popolari

crash-mm93-le-mans-motogp

Marquez infortunato, doppio intervento dopo l'highside a Le Mans: salta anche Barcellona

MotoGP
La Ducati di Marc Marquez nel box MotoGP a Le Mans, Francia

GP Francia: Jorge Martin leader del Warm Up, Marc Marquez si opera oggi

MotoGP
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP a Le Mans, Francia

Pecco Bagnaia studia l'Aprilia a Le Mans: "Ecco cosa manca alla Ducati"

MotoGP
MotoGP Le Mans 2026

Mercato piloti MotoGP: gli ultimi colpi e i grandi esclusi

MotoGP
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP a Le Mans, Francia

Qualifiche GP Francia: Bagnaia strappa la pole a Marquez, Quartararo miracoloso

MotoGP

Loading