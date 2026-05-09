Sprint MotoGP Francia: Martin disegna un capolavoro, brutta caduta di Marquez

Successo di Martin, autore di una partenza straordinaria, anche Bagnaia e Bezzecchi sul podi

L'attesa Sprint MotoGP del Gran Premio di Francia 2026 si è conclusa con il trionfo di Jorge Martin, bravissimo a fregare tutti con una partenza perfetta. Dopo aver conquistato la prima posizione ha allungato quel che po' che è bastato per prendersi una vittoria importante. Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi sul podio con lui a Le Mans

A punti anche Pedro Acosta, Fabio Quartararo, Joan Mir, Ai Ogura, Alex Marquez e Diogo Moreira. Marc Marquez è caduto nel finale dell'ultimo giro. Un brutto volo dalla sua Ducati, il campione in carica MotoGP è atteso al Centro Medico per i primi controlli, in particolare al piede destro, che non riesce ad appoggiare.

MotoGP Francia 2026: la cronaca della sprint race a Le Mans

1° giro: super partenza di Martin, che guida la corsa davanti a Bezzecchi, Bagnaia, Quartararo, Marquez, Mir, Acosta. Di Giannantonio crollato fuori dalla top 10, partiva quarto.

2° giro: Martin cerca di allungare, ha preso circa mezzo secondo sugli inseguitori. Bagnaia appiccicato a Bezzecchi, sembra averne di più. Quartararo sempre quarto, tiene dietro Acosta e Marquez.

3° giro: Mir supera Marquez e si prende la sesta posizione. Invece Bagnaia sorpassa Bezzecchi, finito largo, e si mette a inseguire Martin: il vantaggio dello spagnolo è di 1 secondo.

4° giro: giro veloce di Martin, che ha 1"1 su Bagnaia, seguito sempre da Bezzecchi. Quartararo pressato da Acosta, che nell'ultimo settore passa. Caduto Di Giannantonio nel settore 1.

5° giro: Martinator sempre leader, con Bagnaia a 1". Seguono Bezzecchi, Acosta, Quartararo, Mir, Marc Marquez, Alex Marquez e Ogura in zona punti. Caduto Bastianini nell'ultimo settore.

6° giro: caduta anche per Morbidelli in curva 13.

7° giro: Martin ha 1"2 su Bagnaia, che non riesce a recuperare sul pilota Aprilia, ma ha preso un po' di margine su Bezzecchi. Marquez in pressing su Mir.

9° giro: distacco abbastanza stabile tra i primi, Mir attaccato a Quartararo, Marquez è qualche metro più indietro.

12° giro: sale a 1"5 il gap tra Martin e Bagnaia, che ha lo stesso vantaggio su Bezzecchi, a sua volta davanti ad Acosta di circa 1"3. Ogura ha tolto l'ottavo posto ad Alex Marquez. Caduto Fernandez, era decimo. Brutta caduta di Marquez in curva 14! Il campione è stato sbalzato dalla sua Ducati.

13° giro (ULTIMO): non cambiano le posizioni, trionfa Martin davanti a Bagnaia e Bezzecchi.

MOTOGP FRANCIA 2026, RISULTATI SPRINT RACE: ORDINE DI ARRIVO E CLASSIFICA FINALE A LE MANS