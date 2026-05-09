Il più veloce di tutti a Le Mans è Pecco Bagnaia , i primi quattro in meno di un decimo: ecco la griglia di partenza di sprint race e gara lunga.

Le Qualifiche MotoGP del Gran Premio di Francia 2026 premiano Francesco Bagnaia, che conquista la pole position in 1'29"634. Il pilota piemontese ha confermato i miglioramenti già intravisti venerdì nelle prove . Doppietta Ducati con Marc Marquez secondo a 12 millesimi, prima fila completata dall'Aprilia di Marco Bezzecchi, distante solo 23 millesimi dal suo futuro compagno di squadra.

MotoGP Le Mans: Quartararo sorprende nella Q2

A meno di un decimo da Pecco anche Fabio Di Giannantonio, che apre la seconda fila e in griglia di partenza sarà affiancato dalla KTM di Pedro Acosta e dalla Yamaha di Fabio Quartararo. Notevole la prestazione del pilota francese con una M1 che a Le Mans sembra essere un po' più competitiva rispetto a quanto visto negli scorsi gran premi. Da vedere se anche nella Sprint e nella Gara ci saranno delle conferme positive.

Terza fila aperta dalla Honda di Joan Mir, con l'Aprilia di Jorge Martin e l'Aprilia Trackhouse gli partiranno vicino. Solo decimo Alex Marquez, protagonista di una caduta a pochi minuti dalla fine della Q2 MotoGP. Johann Zarco non va oltre l'undicesimo crono con la Honda LCR, mentre Alex Rins sull'altra Yamaha factory chiude la quarta fila.

GP Francia: com'era andata la Q1

Il più atteso della Q1 era Marc Marquez, sorprendentemente rimasto fuori dalla top 10 nelle pre-qualifiche di venerdì pomeriggio. Non ha deluso: ha conquistato la prima posizione con un tempo di 1'29"288, migliore del record (1'29"324) fatto nel 2025 da Fabio Quartararo, che oggi ha fatto un miracolo ottenendo il secondo posto per la Q2. Pur incassando 431 millesimi dal pilota Ducati, il campione MotoGP 2021 è stato comunque bravissimo con la sua Yamaha M1.

Per quanto riguarda gli italiani presenti in Q1: Enea Bastianini partirà quattordicesimo con la KTM del team Tech3 (era caduto in curva 3 a inizio sessione), Luca Marini quindicesimo con la Honda del team HRC, Franco Morbidelli sedicesimo con la Ducati del team VR46. Tra i rookie, Toprak Razgatlioglu (diciassettesimo) ha fatto meglio di Diogo Moreira (diciottesimo). In difficoltà Fermin Aldeguer, ventesimo e terzultimo in griglia.

MOTOGP FRANCIA 2026, RISULTATI QUALIFICHE: TEMPI, CLASSIFICA, GRIGLIA DI PARTENZA A LE MANS