Michele Pirro al comando nelle prime qualifiche del CIV Superbike al Mugello, Samuele Cavalieri tiene botta a 86 millesimi.

Archiviato (non senza polemiche) l'esordio stagionale vissuto a Misano, i protagonisti del CIV Superbike sono già tornati in azione per il secondo round di scena all'Autodromo Internazionale del Mugello. Sui saliscendi di Scarperia e San Piero i primi valori in campo hanno riportato in auge Michele Pirro, al top nella sessione inaugurale di qualifiche ufficiali a precedere di soli 86 millesimi Samuele Cavalieri.

PIRRO FA L'ANDATURA NEL CIV SUPERBIKE

Chiamato al riscatto dopo una tappa di Misano complicata (con annesse dichiarazioni al veleno contro i correttivi regolamentari), Michele Pirro è partito con il piglio giusto al Mugello. Il dieci volte Campione italiano ha fatto registrare in miglior tempo delle Q1 con un perentorio 1'50"894, prenotando la pole position in vista delle 2 gare previste tra sabato e domenica. Da sempre specialista di questo tracciato, il tester Ducati Corse punterà a conquistare la prima vittoria con i colori del "suo" Garage 51 Racing Team by DTO.

LOTTA AL VERTICE

Acciaccato a Misano per un botto nelle prove, Samuele Cavalieri ha concluso secondo ad un soffio da MP51 con la prima Ducati Panigale V4 del Broncos Racing Team. Per una V4 che su questo layout non sembra risentire del “taglio” di 250 giri/motore, nelle posizioni che contano si è rivisto Davide Stirpe, autore del terzo tempo. Unico portacolori del Barni Racing Team al via complice il nuovo forfait di Nicholas Spinelli, l’ex CIV Supersport ha preceduto nell'ordine Gabriele Giannini (Scuderia Improve Honda) e Michael Ruben Rinaldi (B-Max Racing Team Ducati). A conferma di come il Mugello non sia una pista propriamente congeniale alla Yamaha R1, Alessandro Delbianco (DMR Racing) figura settimo accusando 1" dalla vetta. Il Campione in carica, dominatore a Misano, è preceduto dal compagno di marca Randy Krummenacher, buon sesto al rientro con GAS Racing Team . L'ottima giornata in Broncos Racing è ribadita dall'ottavo crono di Alessio Finello. Nella top-10 anche Luca Ottaviani (Extreme Racing Honda) e Christian Gamarino (Sisma Racing), decimo migliore delle BMW con Riccardo Russo tredicesimo.

ROTTURA IMPROVVISA

Aspettando la decisiva Q2 in programma domani mattina, il weekend del Mugello si è aperto con una notizia inaspettata. Con una breve nota, il B-Max Racing Team ha annunciato all'improvviso il divorzio con Gabriele Ruiu, interrompendo un sodalizio intrapreso nel 2021. Non sono note ufficialmente le cause che hanno portato a questa separazione. La compagine di Massimo Buna farà affidamento sul solo Michael Ruben Rinaldi, mentre il pilota romano si ritrova attualmente a piedi con il futuro tutto da scrivere.

DUNLOP CIV SUPERBIKE 2026

Mugello, Classifica Qualifiche 1

Photo Courtesy: Salvatore Annarumma

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