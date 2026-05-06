MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Come seguire il CIV al Mugello: orari TV e streaming

In Pista
di Andrea Periccioli
mercoledì, 06 maggio 2026 alle 12:30
KC2A1430 copia_result
Questo weekend il secondo round del CIV 2026 al Mugello: gare in diretta su FedermotoTV, in differita su Sky Sport e Automoto TV.
Archiviata la prima (rovente) uscita stagionale, questo fine settimana il CIV torna in pista sui saliscendi dell'Autodromo Internazionale del Mugello. Per gli appassionati molteplici opportunità di non perdere un singolo istante della Velocità tricolore. FedermotoTV garantirà via streaming una copertura pressoché totale dell'evento, mentre due broadcaster (Sky e Automoto TV) trasmetteranno le gare in TV.

IL CIV AL MUGELLO SU FEDERMOTOTV

Piattaforma ormai collaudata nel corso degli anni, FedermotoTV offrirà (previo abbonamento) la possibilità di seguire in diretta l'azione in pista. Da sabato pomeriggio saranno visibili tutte le gare delle classi Superbike, Supersport, Sportbike, Moto3 e Moto4. Compresa naturalmente la Superpole Race, in questa circostanza riservata alla Moto3. Non mancherà neanche la diffusione dei campionati “di contorno” che affiancheranno il CIV al Mugello. Questo il caso di Trofeo Aprilia RS 660, Yamaha R7 Cup, V2 Future Champ Ducati Academy, Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve fino alla OCTO CUP, serie nazionale paralimpica in griglia unica con l'European Handy Bridgestone Cup dei Diversamente Disabili.

IL CIV IN DIFFERITA SU SKY SPORT

Passando alla TV, anche quest'anno Sky Sport manderà in onda il CIV su Sky Sport MotoGP (canale 208). Per l'appuntamento del Mugello prevista la differita nelle serate di martedì 12 e mercoledì 13 maggio con la trasmissione delle gare delle classi Superbike, Supersport, Sportbike, Moto3 e Moto4.

IL CIV SBARCA SU AUTOMOTO TV

Novità dell'ultima ora, Automoto TV si unisce all'elenco delle TV che trasmetteranno quest'anno il CIV. Le gare del Mugello troveranno spazio in differita sul canale 510 del DTT nelle serate di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio a partire dalle 21:00. Previste nuove repliche nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 maggio dalle 12:00.

DUNLOP CIV 2026

Programma Round 2, Mugello
Venerdì 8 maggio
09.00-09.20 Prove Libere OCTO CUP - EHBC
09.25-09.45 Prove Libere Trofeo Aprilia RS 660
09.50-10.10 Prove Libere 1 Yamaha R7 Cup
10.15-10.35 Prove Libere 1 V2 Future Champ Ducati Academy
10.40-11.00 Prove Libere Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
11.05-11.30 Prove Libere Moto4
11.35-12.00 Prove Libere Sportbike
12.05-12.30 Prove Libere Superbike
12.35-13.00 Prove Libere Supersport
13.05-13.30 Prove Libere Moto3
14.05-14.25 Qualifiche 1 OCTO CUP - EHBC
14.30-14.50 Qualifiche 1 Trofeo Aprilia RS 660
14.55-15.15 Prove Libere 2 Yamaha R7 Cup
15.20-15.40 Prove Libere 2 V2 Future Champ Ducati Academy
15.45-16.05 Qualifiche 1 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
16.10-16.35 Qualifiche 1 Moto4
16.40-17.05 Qualifiche 1 Sportbike
17.10-17.35 Qualifiche 1 Superbike
17.40-18.05 Qualifiche 1 Supersport
18.10-18.35 Qualifiche 1 Moto3
18.40-19.00 Qualifiche 2 OCTO CUP - EHBC
Sabato 9 maggio
09.00-09.20 Qualifiche 2 Trofeo Aprilia RS 660
09.25-09.45 Qualifiche 2 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
09.50-10.10 Qualifiche 2 Moto4
10.15-10.35 Qualifiche 2 Sportbike
10.40-11.00 Qualifiche 2 Superbike
11.05-11.25 Qualifiche 2 Supersport
11.30-11.50 Qualifiche 2 Moto3
11.55-12.15 Qualifiche 1 V2 Future Champ Ducati Academy
12.20-12.40 Qualifiche 1 Yamaha R7 Cup
*13.30 Gara 1 Moto4
*14.05 Gara 1 Sportbike
*14.40 Gara 1 Supersport
*15.25 Gara 1 Superbike
*16.10 Gara 1 Moto3
*16.45 Gara 1 OCTO CUP - EHBC
*17.20 Gara 1 Trofeo Aprilia RS 660
17.45-18.05 Qualifiche 2 V2 Future Champ Ducati Academy
18.10-18.30 Qualifiche 2 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
18.35-18.55 Qualifiche 2 Yamaha R7 Cup
Domenica 10 maggio
*09.30 Gara 2 OCTO CUP - EHBC
*10.05 Gara V2 Future Champ Ducati Academy
*10.40 Superpole Race Moto3
*11.20 Gara 2 Sportbike
*12.15 Gara 2 Moto4
*13.50 Gara 2 Supersport
*14.40 Gara 2 Superbike
*15.30 Gara 2 Moto3
*16.15 Gara 2 Trofeo Aprilia RS 660
*16.50 Gara Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
*17.25 Gara Yamaha R7 Cup
*diretta su FedermotoTV

Leggi anche

Toh, chi si rivede: Randy Krummenacher con GAS Racing nel CIV SuperbikeToh, chi si rivede: Randy Krummenacher con GAS Racing nel CIV Superbike
Giri motore, teatrini, processi: il CIV Superbike merita di meglioGiri motore, teatrini, processi: il CIV Superbike merita di meglio
Andrea Sorrenti KO: previsto un lungo stop nel CIV SportbikeAndrea Sorrenti KO: previsto un lungo stop nel CIV Sportbike
"Ripaga tanti sforzi": favola PoliMi Motorcycle Factory, esordio con podio nel CIV Moto3 2026"Ripaga tanti sforzi": favola PoliMi Motorcycle Factory, esordio con podio nel CIV Moto3 2026
FisioRacing, il pit stop del benessere: gli specialisti della fisioterapia del CIVFisioRacing, il pit stop del benessere: gli specialisti della fisioterapia del CIV
Photo Courtesy: Dani Guazzetti
"Se sei incerto tieni aperto" la biografia di Giovanni Di Pillo: disponibile in libreria e su Amazon Libri
CIV Campionato Italiano Velocità

diAndrea Periccioli

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

North West 200
In Pista

Triangolo delle velocità folli: di scena l'edizione 2026 della North West 200

06 maggio 2026
moto3-gp-jerez-2026
In Pista

Stoccata a Liberty Media: non solo MotoGP, Simoncelli chiede rispetto per Moto3 e Moto2

06 maggio 2026
iannone-bagger
In Pista

Colpo di scena: Andrea Iannone in Bagger World Cup dal round MotoGP al Mugello!

05 maggio 2026

Altre notizie

motogp-quartararo-yamaha

Silenzio stampa Yamaha per Quartararo? L'ipotesi del campione WorldSBK tra tensioni e crisi nera

MotoGP
North West 200

Triangolo delle velocità folli: di scena l'edizione 2026 della North West 200

In Pista
moto3-gp-jerez-2026

Stoccata a Liberty Media: non solo MotoGP, Simoncelli chiede rispetto per Moto3 e Moto2

In Pista
Alex Marquez

Nadia Gresini: "Alex voleva imitare suo fratello Marc"

MotoGP
Dani Pedrosa

Dani Pedrosa: "Con Marquez non c'era lavoro di squadra"

MotoGP

Articoli popolari

Luca Marini

Luca Marini salta Suzuka: il futuro in MotoGP è incerto

MotoGP
BMW Motorrad Vision Next 100

BMW Vision Next 100: la moto che non cade mai e reinventa la libertà di guida nel futuro autonomo

Storie di Moto
Gigi Dall'Igna

Amarezza in casa Ducati: la spalla di Marc Marquez tiene in allarme

MotoGP
Dani Pedrosa

Dani Pedrosa: "Con Marquez non c'era lavoro di squadra"

MotoGP
herlings-honda-motocross

Motocross, Herlings domina tutto: trionfo in Francia e successo ai Dutch Masters, rivali annichiliti

Motocross

Loading