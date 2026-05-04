Inclusione reale in pista: il motociclismo paralimpico inaugura la stagione 2026 al Mugello

Il motociclismo paralimpico riaccende i motori al
Mugello, nel weekend scatta la stagione 2026 per i campionati italiano ed europeo.
Prende ufficialmente il via la stagione
2026 dell’European Handy Bridgestone Cup e della OCTO Cup, rispettivamente
campionato europeo e italiano dedicati ai piloti con disabilità organizzato
dall'Associazione Di.Di
.Diversamente Disabili. In concomitanza col secondo evento del Campionato Italiano Velocità CIV, l'Autodromo del Mugello ospiterà anche questa sfida. Saranno ben 26 i piloti al via, provenienti da Italia,
Francia, Spagna e Austria, pronti a sfidarsi nelle due tradizionali categorie
600cc e 1000cc in un weekend che si preannuncia intenso, spettacolare e ricco
di emozioni.
Volti nuovi
Accanto ai protagonisti già affermati, il Mugello segnerà
anche il debutto di numerosi nuovi piloti, ciascuno con una storia personale
che rende questo campionato qualcosa di unico nel panorama internazionale del
motorsport.
Tra gli esordienti più attesi c’è l’italiano Giorgio
Cantalupo, nome conosciuto nel mondo delle corse grazie a oltre trent’anni di
attività agonistica tra Superbike, endurance e competizioni internazionali. Un
incidente domestico lo ha costretto su una sedia a rotelle, ma non ha spento la
sua voglia di tornare in pista. Al Mugello si schiererà per la prima volta con
i colori Di.Di. Diversamente Disabili, affiancato dall’amico di sempre Ivo
Arnoldi, oggi tra i veterani del campionato.
Esordio nel campionato anche per gli italiani Francesco
Ferrari, Rudy Ronzoni e Giacomo Tuseddu, quest’ultimo tornato alle competizioni
dopo alcuni anni di stop. Debutto europeo inoltre per i francesi Flavien Jamet,
già wild card a Cremona nel 2025, Anthony Deslias, Frederic Chatelain, Bruno
Colaisseau e Cedric Franqueville, pronti ad affrontare per la prima volta
l’atmosfera e il livello competitivo dell’European Handy Bridgestone Cup. Anche
Alex Pardo, spagnolo, prenderà il via sul tracciato toscano come wild card.
Occhio ai campioni
Presente anche il Nexum Team
, che schiererà ben cinque
piloti: Sontacchi, anche team manager, Procopio, Lunghi, Coccato e Quaquarini. Tra i ritorni più attesi anche quello dell’austriaco Jakob
Lorenz, costretto lo scorso anno ad abbandonare il finale di stagione a causa
di un infortunio.
Nella classe 600 europea il campione in carica Remo Marinato
proverà a difendere il titolo conquistato nel 2025, mentre nelle 1000cc
l’assenza di Foray aprirà la sfida a nuovi protagonisti. Situazione aperta
anche nel campionato italiano: Montoya, campione in carica della 600, farà
quest’anno il salto nella categoria maggiore, mentre Emiliano Malagoli,
campione italiano 2025 della 1000cc, prenderà parte solo ad alcune tappe come
wild card, concentrandosi soprattutto sul ruolo di organizzatore.
"Inclusione reale"
A sottolineare il valore umano e sportivo della
manifestazione è arrivato anche il messaggio del Ministro per le Disabilità,
Alessandra Locatelli.
“Il motociclismo paralimpico rappresenta una delle
espressioni più autentiche e potenti dello sport: una disciplina che unisce
coraggio, determinazione e passione, capace di superare ogni limite e di
trasformare una sfida personale in una conquista condivisa. Vedere atleti affrontare la pista con straordinaria
competenza e velocità significa assistere a qualcosa che va oltre la
competizione: è la dimostrazione di quanto lo sport possa liberare energie,
abbattere barriere e cambiare lo sguardo. Il fatto che questa disciplina trovi spazio all’interno di
un contesto sportivo condiviso rappresenta un segnale importante di inclusione
reale, che valorizza il talento e la passione senza distinzione. Desidero
pertanto esprimere il mio più sincero apprezzamento per il lavoro svolto
dall'Associazione, non solo sul piano agonistico, ma anche attraverso le
attività sociali, educative e di sensibilizzazione, che contribuiscono a
diffondere una cultura dello sport aperta e accessibile. Agli atleti va il mio incoraggiamento più sentito. Il vostro
esempio è una fonte di ispirazione autentica per tutti.”
Educazione stradale
Ad arricchire ulteriormente l’evento, venerdì 8 maggio si
terrà una speciale giornata dedicata all'educazione stradale organizzata in
collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana (FMI). Trenta
fortunati studenti dell’ITIS E. Fermi di Lucca avranno l'opportunità unica di
apprendere sul campo nozioni fondamentali e di vivere dall'interno
l'organizzazione di un weekend di gara. Il programma prevede laboratori pratici
e visite esclusive: dalla direzione gara ai box di un Team protagonista del CIV,
fino a un tour nel paddock dei Di.Di. per scoprire da vicino come vengono
adattate le moto per i piloti paralimpici.
Il weekend del Mugello si conferma così non soltanto un
appuntamento sportivo di alto livello, ma anche una straordinaria occasione per
raccontare storie di passione, rinascita e determinazione, dove la disabilità
non rappresenta un limite, ma un nuovo punto di partenza.
Previste due gare, entrambe con diretta streaming
disponibile sul sito FEDERMOTO.TV .
Programma del weekend
VENERDI' 8 MAGGIO
Ore 9.00 - Libere
Ore 14.05 - Qualifica 1
Ore 18.40 - Qualifica 2
SABATO 9 MAGGIO
Ore 16.45 Gara 1
DOMENICA 10 MAGGIO
Ore 9.30 Gara 2
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