Inclusione reale in pista: il motociclismo paralimpico inaugura la stagione 2026 al Mugello

Il motociclismo paralimpico riaccende i motori al Mugello, nel weekend scatta la stagione 2026 per i campionati italiano ed europeo.

Prende ufficialmente il via la stagione 2026 dell’European Handy Bridgestone Cup e della OCTO Cup, rispettivamente campionato europeo e italiano dedicati ai piloti con disabilità organizzato dall'Associazione Di.Di .Diversamente Disabili. In concomitanza col secondo evento del Campionato Italiano Velocità CIV, l'Autodromo del Mugello ospiterà anche questa sfida. Saranno ben 26 i piloti al via, provenienti da Italia, Francia, Spagna e Austria, pronti a sfidarsi nelle due tradizionali categorie 600cc e 1000cc in un weekend che si preannuncia intenso, spettacolare e ricco di emozioni.

Volti nuovi

Accanto ai protagonisti già affermati, il Mugello segnerà anche il debutto di numerosi nuovi piloti, ciascuno con una storia personale che rende questo campionato qualcosa di unico nel panorama internazionale del motorsport.

Tra gli esordienti più attesi c’è l’italiano Giorgio Cantalupo, nome conosciuto nel mondo delle corse grazie a oltre trent’anni di attività agonistica tra Superbike, endurance e competizioni internazionali. Un incidente domestico lo ha costretto su una sedia a rotelle, ma non ha spento la sua voglia di tornare in pista. Al Mugello si schiererà per la prima volta con i colori Di.Di. Diversamente Disabili, affiancato dall’amico di sempre Ivo Arnoldi, oggi tra i veterani del campionato.

Esordio nel campionato anche per gli italiani Francesco Ferrari, Rudy Ronzoni e Giacomo Tuseddu, quest’ultimo tornato alle competizioni dopo alcuni anni di stop. Debutto europeo inoltre per i francesi Flavien Jamet, già wild card a Cremona nel 2025, Anthony Deslias, Frederic Chatelain, Bruno Colaisseau e Cedric Franqueville, pronti ad affrontare per la prima volta l’atmosfera e il livello competitivo dell’European Handy Bridgestone Cup. Anche Alex Pardo, spagnolo, prenderà il via sul tracciato toscano come wild card.

Occhio ai campioni

Presente anche il Nexum Team , che schiererà ben cinque piloti: Sontacchi, anche team manager, Procopio, Lunghi, Coccato e Quaquarini. Tra i ritorni più attesi anche quello dell’austriaco Jakob Lorenz, costretto lo scorso anno ad abbandonare il finale di stagione a causa di un infortunio.

Nella classe 600 europea il campione in carica Remo Marinato proverà a difendere il titolo conquistato nel 2025, mentre nelle 1000cc l’assenza di Foray aprirà la sfida a nuovi protagonisti. Situazione aperta anche nel campionato italiano: Montoya, campione in carica della 600, farà quest’anno il salto nella categoria maggiore, mentre Emiliano Malagoli, campione italiano 2025 della 1000cc, prenderà parte solo ad alcune tappe come wild card, concentrandosi soprattutto sul ruolo di organizzatore.

"Inclusione reale"

A sottolineare il valore umano e sportivo della manifestazione è arrivato anche il messaggio del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

“Il motociclismo paralimpico rappresenta una delle espressioni più autentiche e potenti dello sport: una disciplina che unisce coraggio, determinazione e passione, capace di superare ogni limite e di trasformare una sfida personale in una conquista condivisa. Vedere atleti affrontare la pista con straordinaria competenza e velocità significa assistere a qualcosa che va oltre la competizione: è la dimostrazione di quanto lo sport possa liberare energie, abbattere barriere e cambiare lo sguardo. Il fatto che questa disciplina trovi spazio all’interno di un contesto sportivo condiviso rappresenta un segnale importante di inclusione reale, che valorizza il talento e la passione senza distinzione. Desidero pertanto esprimere il mio più sincero apprezzamento per il lavoro svolto dall'Associazione, non solo sul piano agonistico, ma anche attraverso le attività sociali, educative e di sensibilizzazione, che contribuiscono a diffondere una cultura dello sport aperta e accessibile. Agli atleti va il mio incoraggiamento più sentito. Il vostro esempio è una fonte di ispirazione autentica per tutti.”

Educazione stradale

Ad arricchire ulteriormente l’evento, venerdì 8 maggio si terrà una speciale giornata dedicata all'educazione stradale organizzata in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana (FMI). Trenta fortunati studenti dell’ITIS E. Fermi di Lucca avranno l'opportunità unica di apprendere sul campo nozioni fondamentali e di vivere dall'interno l'organizzazione di un weekend di gara. Il programma prevede laboratori pratici e visite esclusive: dalla direzione gara ai box di un Team protagonista del CIV, fino a un tour nel paddock dei Di.Di. per scoprire da vicino come vengono adattate le moto per i piloti paralimpici.

Il weekend del Mugello si conferma così non soltanto un appuntamento sportivo di alto livello, ma anche una straordinaria occasione per raccontare storie di passione, rinascita e determinazione, dove la disabilità non rappresenta un limite, ma un nuovo punto di partenza.

Previste due gare, entrambe con diretta streaming disponibile sul sito FEDERMOTO.TV .

Programma del weekend

VENERDI' 8 MAGGIO

Ore 9.00 - Libere

Ore 14.05 - Qualifica 1

Ore 18.40 - Qualifica 2

SABATO 9 MAGGIO

Ore 16.45 Gara 1

DOMENICA 10 MAGGIO

Ore 9.30 Gara 2