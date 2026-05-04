Italiano MX Prestige: Ducati ruggisce in MX2 e trema con Lupino, Lata e Adamo super

Ducati alti e bassi nel round dell'Italiano Motocross a Maggiora: podio per Zanchi e Mancini in MX2, che botto per Lupino in MX1... Benissimo Lata e Adamo, ecco com'è andata.

Ducati alza la testa almeno nella massima serie nazionale. Lo scorso weekend Maggiora Park ha ospitato il secondo round del Campionato Italiano Motocross Pro Prestige, con il marchio di Borgo Panigale che ha detto la sua in particolare in MX2 sia con Ferruccio Zanchi, suo riferimento nel mondiale, che con Simone Mancini, pilota in rosso nell'Europeo 250 e sostituto proprio del fiorentino ad inizio anno sul palcoscenico internazionale. Brutta caduta invece per Alessandro Lupino nella seconda gara della classe MX1, con qualche conseguenza ma fortunatamente senza nulla di troppo grave. Abbiamo parlato di Ducati, ma in MX2 ha brillato Valerio Lata, solido capoclassifica con due trionfi in due round (Andrea Adamo è davvero arrivato ad un soffio dalla vittoria, infine andata a Jan Pancar, a pari punti ma vincitore della seconda gara della domenica che è valsa quindi il successo overall. Inizio di stagione sottotono tra Mondiale MotoGP e Motocross, maalza la testa almeno nella massima serie nazionale. Lo scorso weekend Maggiora Park ha ospitato il secondo round del Campionato Italiano Motocross Pro Prestige, con il marchio di Borgo Panigale che ha detto la sua in particolare in MX2 sia con, suo riferimento nel mondiale, che con, pilota in rosso nell'Europeo 250 e sostituto proprio del fiorentino ad inizio anno sul palcoscenico internazionale. Brutta caduta invece pernella seconda gara della classe MX1, con qualche conseguenza ma fortunatamente senza nulla di troppo grave. Abbiamo parlato di Ducati, ma in MX2 ha brillato, solido capoclassifica con due trionfi in due round ( soddisfazione che serviva dopo le difficoltà nel Mondiale ), mentre in MX1è davvero arrivato ad un soffio dalla vittoria, infine andata a Jan Pancar, a pari punti ma vincitore della seconda gara della domenica che è valsa quindi il successo overall.

"Posso dire che è andata bene"

Alessandro Lupino commenta così il finale del secondo round Motocross Prestige disputato sul tracciato in provincia di Novara. Sui suoi canali social è comparso anche un video in cui, nella caduta, travolge pure un fotografo ed un segnalatore di percorso, che fortunatamente sono incolumi. "Ho solo un forte trauma al collo ed una piccola frattura al naso" ha scritto Lupino. "Non avrei voluto finire così la giornata dopo una bella manche in P3… Tornerò presto". Vista la dinamica è andata anche piuttosto bene. Priorità chiaramente al suo recupero, Ducati però ieri ha perso il suo riferimento nella classe regina del campionato italiano, ora sceso in 4^ posizione nella generale, e di conseguenza anche la tabella rossa, ora passata nelle mani di Ivo Monticelli (Kawasaki), seguito da Pancar e Adamo. Un peccato, visto che Lupino stava vivendo un altro weekend da protagonista, con un 3° posto nella prima manche di giornata e una Gara 2 purtroppo monca.

Lata, Adamo e Ducati al top

Segnali interessanti dai ragazzi impegnati nel Mondiale. Valerio Lata, ricordiamo campione tricolore in carica nella classe MX2, ha vinto anche a Maggiora ed ora comanda la generale con un ampio margine sui ragazzi del team Maddii, Maxime Grau e Niccolò Alvisi. Se l'è dovuta sudare però contro i ragazzi Ducati, Ferruccio Zanchi in particolare: per lui la pole position prima, poi nelle due gare ha messo a referto un 3° posto nella prima manche (in rimonta dopo una pessima partenza e con errore finale che l'ha privato della P2), mentre nell'ultima corsa ecco il ruggito nel tricolore, la vittoria che gli permette di chiudere 2° overall in questo round a Maggiora. Tira fuori gli artigli anche Simone Mancini, che conquista il 2° posto in Gara 1 proprio davanti a Zanchi, per poi essere 5° in Gara 2 e infine gran terzo di giornata, portando così una doppia soddisfazione in casa Ducati. In MX1 invece arrivano ottime notizie da Andrea Adamo: pole position, vittoria in Gara 1 e secondo posto in Gara 2, per una P2 di giornata a pari punti con Pancar che lascia un pizzico di amaro, ma bisogna soprattutto evidenziare i passi avanti del siciliano, che sta progredendo continuamente in sella alla KTM 450, con cui è al debutto in questo 2026.