Domenica positiva per il team Kawasaki a Balaton Park, Gerloff ha agguantato il miglior risultato del 2026: ci sarà continuità?

Kawasaki si è presentata al via del campionato mondiale Superbike con una nuova Ninja ZX-10RR e dei miglioramenti si stanno vedendo rispetto al 2025. Il fatto che ci sia una sola verdona sulla griglia rende più complicato lo sviluppo rispetto ai costruttori che possono contare almeno su due piloti, ma il team diretto da Manuel Puccetti si sta impegnando al massimo e domenica a Balaton Park ha potuto chiudere il weekend con il sorriso.

Gara 1 non era andata benissimo, visto che Garrett Gerloff non era andato oltre il tredicesimo posto, però nella Superpole Race è arrivato ottavo e in Gara 2 quinto . Si tratta della prima top 5 da quando il pilota texano corre per il marchio di Akashi, un risultato che dà tanta fiducia per il futuro e riscatta il negativo weekend di Assen (0 punti conquistati). In classifica generale i punti sono 40, 11 in più rispetto a quelli ottenuti un anno fa dopo i primi quattro round del calendario SBK.

Superbike Ungheria, Gerloff e Kawasaki gioiscono

Gerloff ci teneva a fare bene nel round in Ungheria, così da archiviare quanto successo ad Assen e poter guardare avanti con maggiore ottimismo: "Dopo l'orribile weekend ad Assen è stato bello averne uno positivo. Là qualsiasi cosa provassimo per migliorare ci faceva fare sempre gli stessi tempi, per me e per il team era difficile da spiegare. Siamo arrivati qui, il venerdì non è stato male, il sabato è andata meglio e la domenica è stata veramente buona. Ogni cambiamento che abbiamo fatto ci ha avvicinato a un risultato migliore. Sono contento di essere riuscito a riportare la moto verde vicino alle posizioni di testa. Sono soddisfatto della moto, ma dobbiamo riuscire ad essere più costanti con il setup e con il mio feeling alla guida per essere vicini alle migliori posizioni. È bello essere in top 5".

Il pilota americano non era in top 5 dal round Superbike di Aragon 2024, quando correva ancora con la BMW M 1000 RR del team Bonovo. Sa che avere continuità non sarà semplice, anche perché ci sono tante Ducati competitive in pista: "Lo scorso anno è stato difficile - spiega - e sono riuscito ad arrivare al massimo sesto, a Donington. Ho faticato tutto l'anno a trovare un buon feeling con la moto. Durante la pausa invernale Kawasaki ha preso il capotecnico che avevo avuto in Yamaha e in BMW. Les Pearson non teme di fare grandi cambiamenti e provare cose interessanti sulla moto. Nel primo round in Australia sono riuscito ad arrivare in top 6, mentre a Portimao in top 7. Questo è molto meglio rispetto a quello che riuscivamo a ottenere nel 2025. Ad Assen è andata male, ma a Balaton siamo arrivati in top 5. Dopo aver fatto sesto, settimo e quinto, magari a Most arrivo quarto, chi lo sa? Il campionato è molto competitivo, se non guidi una moto che inizia con la D può essere difficile".

SBK, Garrett ambizioso: Kawasaki al lavoro

Gerloff ha l'ambizione di voler rimanere in posizioni importanti anche nei prossimi round del calendario Superbike e conta anche sugli aggiornamenti che Kawasaki gli porterà man mano: "Non vorrei fermarmi alla top 5 - ammette - però non voglio pensare troppo avanti nel futuro. Sono arrivato quinto, ma a 24 secondi dal vincitore. Il campionato è difficile, dobbiamo continuare a lavorare per essere più veloci e più costanti. Kawasaki mi porterà delle parti nuove durante l'anno, spero che tutti i miglioramenti all'elettronica e al telaio ci aiuteranno".

Il 30enne pilota statunitense ritiene che anche l'Autodromo di Most, sede del prossimo evento SBK, potrebbe essere un posto buono per ottenere risultati soddisfacenti: "Quella di Most è una pista abbastanza simile a quella di Balaton. Se la moto ha funzionato bene qui, penso che lo dovrebbe fare anche in Repubblica Ceca. Voglio essere in top 10 venerdì e da lì migliorare".